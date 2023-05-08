Спорная победа Стерлинга, слабые выступления Евлоева и Бернса. Обзор карда UFC 288

7 мая состоялся турнир UFC 288. В главном событии вечера встретились Генри Сехудо и Алджамейн Стерлинг

Результаты боев предварительного карда

1. Джозеф Холмс уступил Клаудио Рибейро нокаутом во втором раунде в среднем дивизионе

2. Икрам Алискеров нокаутировал Фила Хоуза в первом раунде в среднем дивизионе

3. Паркер Портер в тяжелом весе выиграл нокаутом в первом раунде Брэкстона Смита

4. Марина Родригез в женском минимальном весе уступила решением судей Вирне Яндиробе

5. Хаос Уилльямс победил по очкам Рональдо Бедоя в полусреднем дивизионе

6. Дэвин Кларк уступил сабмишном во втором раунде Кеннеди Нзечукву в полутяжелом весе

7. Дрю Добер проиграл нокаутом в первом раунде Мэтту Фреволе в легком дивизионе

Лучшие моменты турнира UFC 288: Стерлинг vs Сехудо

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира в Нью-Джерси бой двух полулегковесов Крона Грейси и Чарльза Жордена. Бразильский ветеран ранее сумел построить неплохую карьеру в грэпплинге. Но в ММА в активе 34-летнего Крона с учетом прошедшей встречи только 7 поединков.

В октагоне базовые джитсер Грейси рассчитывает только на работу в партере. Однако против более молодого Чарльза борьба бразильца мало работала. Канадец блокировал попытки тейкдаунов со стороны соперника и при этом регулярно набрасывал ему удары из стойки.

Крон до последнего пытался найти свой шанс на земле, но такой возможности ему не предоставилось. Жорден от раунда к раунду продолжал разбивать Грейси и в итоге забрал данный бой по очкам в свою пользу.

Встреча Мовсара Евлоева и Диего Лопеса также проходила в полулегком дивизионе. Казалось, что вышедший на коротком уведомлении бразильский дебютант станет легкой мишенью для десятого номера рейтинга.

Российский боец ожидаемо пошел вперед уже в первом раунде. Однако пару пропущенных навстречу от Лопеса потрясли Евлоева. После серии невыгодных разменов Мовсар решил перевести соперника на канвас.

Ему удалось занять выгодную позицию сверху, но внезапно бразилец сумел выкрутиться и зацепить руку Евлоева. Дебютант едва не провел россиянину арм-бар в концовке стартовой пятиминутке.

Диего Лопес и Мовсар Евлоев globallookpress.com

Второй отрезок Евлоев ожидаемо забрал. Mовсар постоянно прессинговал бразильца, и Лопесу уже не удавалось так часто попадать по лицу оппонента. Но в заключительном раунде Диего вновь заставил российских болельщиков понервничать.

В очередной раз, находясь в проигрышной позиции на земле, он сумел перевернуться и захватить ногу Евлоева. Российскому бойцу пришлось терпеть до финального свистка. Захват был настолько крепким, что выбраться из него не получалось.

Дебютант UFC дал топовому полулегковесу очень конкурентный поединок. Мовсар забрал данный бой по очкам в свою пользу. Но это было очень слабое выступление со стороны россиянина. Фанаты в данной встрече ожидали от Евлоева гораздо большего.

Следующий поединок проходил в женском минимальном дивизионе с участием Джессики Андраде и Янь Сяонань. Для бразильянки необходимо было реабилитироваться после предыдущей неудачи в противостоянии с Эрин Бланчфилд.

Экс-чемпионка минимального дивизиона Андраде подходила в качестве фаворита к этой встрече. Причем бразильянка сразу же понеслась вперед, рассчитывая на быстрый нокаут.

Она заставляла Янь пятиться назад и действовать вторым номером. Размашистые хуки Джессики никак не могли достичь головы китаянки ввиду серьезной разницы в росте между ними. Китаянка удачно уходила с линии атаки и неплохо пробивала навстречу.

Андраде слишком увлеклась прессингом, полностью забыв про защиту. Уже в середине первого раунда Сяонань пробивает мощнейший правый прямой точно в челюсть соперницы. Экс-чемпионка сразу же рухнул на канвас и на этом бой для нее был закончен.

Джессика поплатилась за свою прямолинейность. А второе поражение кряду точно не позволит ей рассчитывать на очередной титульный бой в ближайшее время.

Мухаммад и Стерлинг не сумели удосрочить оппонентов

Белал Мухаммад и Гилберт Бернс globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полусреднего дивизиона встречались четвертый и пятый номера рейтинга Белал Мухаммад и Гилберт Бернс. Иранец подходил к этому противостоянию на серии из восьми побед кряду.

Гилберт в преддверии данного поединка одолел сабмишном Нила Мэгни и прошел по очкам Хорхе Масвидаля. Предыдущий бой бразильца проходил примерно месяц назад и после него Гилберт не успел до конца восстановиться. Его усталость была видна в октагоне уже с первых минут.

Мухаммад на фоне Бернса смотрелся более подвижным и быстрым. Белал постоянно поддавливал соперника, а также комбинировал и работал серийно. Чтобы не позволить Бернсу выйти на удобную для него дистанцию, Мухаммад еще и прикармливал бразильца хед-киками.

Уже в первом раунде территориальное преимущество Белала было слишком велико. Бернс от бессилия в стойке попробовал перевести данное противостояние на землю, но у него ничего не получилось.

Единственный тейкдаун со стороны бразильца был заблокирован в концовке стартовой пятиминутки. Далее Мухаммад продолжил вести этот поединок. Он гораздо чаще попадал и мало пропускал.

Бернс заряжался только на правый оверхэнд, но он никак не мог добраться до головы соперника. В таком ключе встреча продлилась все 5 раундов. Судьи единогласно отдали поединок Мухаммаду. Таким образом, Белал продлевает свою серию до девяти побед кряду и становится следующим претендентом на титул в полусреднем дивизионе.

Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо globallookpress.com

А в главном событии вечера в рамках встречи за пояс чемпиона в легчайшем весе дрались Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо. «Алджо» подходил к очередной защите титула в прекрасной физической форме.

В октагоне он смотрелся гораздо массивней Сехудо, а преимущество в росте и размахе рук помогало ему сдерживать оппонента на дистанции. Для Генри это был первый поединок после трехлетнего простоя.

Но, несмотря на долгое отсутствие в октагоне, экс-чемпион навязал Стерлингу очень тяжелый бой. Первые 2 раунда без сомнений выиграл Алджамейн. А далее Генри резко перехватил инициативу в поединке.

Сехудо раз за разом переводил Стерлинга на землю и контролировал его там. Что касается стойки, то «Алджо» попадал чуть чаще, но значимого урона его удары 36-летнему американцу не наносили.

В партере Генри заблокировал ряд попыток переводов со стороны Стерлинга. При этом экс-чемпион во второй половине встречи гораздо чаще переводил на землю «Алджо». В плане борьбы это был поединок высочайшего уровня. Бойцы раз за разом выбирались из трудных положений, не позволяя сопернику забрать спину.

Встреча дошла до решения, и тут мнение судей разделилось. Первый рефери отдал победу Сехудо. Но двое других остались на стороне Стерлинга. Очередная защита титула получилась для чемпиона очень сомнительной. Можно сказать, что в очередной раз Алджамейну просто повезло.