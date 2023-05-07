Джошуа принял вызов Уайлдера. Но в этой битве «Эй-Джей» не фаворит

Британец может улететь в очередной нокаут от «Бронзового бомбардировщика»

Джошуа ждет тяжелейший бой в карьере

На протяжении последних нескольких месяцев Деонтей Уайлдер уже не раз вызывал на поединок британского тяжеловеса. Поначалу «Эй-Джей» категорически отказывался от этой встречи.

Однако после двух поражений кряду от Усика и отказа драться с ним со стороны Фьюри выбора у Джошуа практически не осталось. Карьеру экс-чемпиона мира по трем версиям может реанимировать только очередной громкий поединок.

Если в форме Уайлдера присутствует некая уверенность, то состояние Энтони выглядит крайне сомнительным. Свой последний поединок британец проводил у себя на родине в Лондоне 1 апреля против Джермейна Франклина.

Джошуа выглядел лучше соперника, но сумел победить малоизвестного американца лишь решением. Для уверенности необходимо было выигрывать досрочно. Однако связи с предыдущими неудачами британец не навязывает такой высокий темп, как ранее.

После двух проигрышей от Усика психология «Эй-Джея» сильно поменялась. Его предыдущий план заключался в том, чтобы вырубить своего соперника, как можно быстрее. Визави Джошуа терялись под прессингом и один за другим падали в нокаут.

Потеряв свою былую уверенность, Энтони теперь думает о том, как не пропустить удар самому. Поражение от Франклина могло поставить жирный крест на звездной карьере британца. Правда разница в классе между ними очень велика, чтобы так сильно опасаться Джермейна.

Деонтей Уайлдер (слева) globallookpress.com

Победа есть победа, но такой подход может обернуться для Джошуа грандиозным провалом в поединке против Уайлдера. В нынешней форме британца будет ожидать только разочарование.

Джошуа предстоит пройти серьезный тренировочный лагерь. Необходимо уделить внимание не только обороне, но и атаке. Снести Уайлдера можно только за счет прессинга и в этом плане Энтони стоит поучиться у Тайсона Фьюри.

Если застаиваться и не уходить своевременно с линии атаки, то «Бронзовый бомбардировщик» отправит британца спать очень быстро. Для «Эй-Джея» это будет едва ли не самый тяжелый бой в карьере. И впереди у него очень много работы.

Уайлдер воспрял духом после победы над Хелениусом

Deontay Wilder vs. Robert Helenius | FULL HIGHLIGHT | PBC on FOX

Не так давно Уайлдер находился в похожей ситуации, как и Джошуа. Они оба ранее были чемпионами мира, но потеряли свои титулы после поражения от принципиального соперника.

Британец дважды уступил Усику, а Деонтей оба раза проиграл досрочно Тайсону Фьюри. В каком-то смысле «Бронзовый бомбардировщик» находился в гораздо более глубокой психологической яме, чем «Эй-Джей».

Фьюри стал для Уайлдера настоящим криптонитом. Он нанес ему первое поражение в карьере, прервав беспроигрышную серию из 43-х боев, а далее и вовсе отправил американца в жесткий нокаут.

После такого исхода Деонтея начали списывать со счетов, прогнозируя ему завершение карьеры. Однако американец сделал все правильно и через несколько месяцев после нокаута восстановился как физически, так и психологически.

Спустя год после поражения от Фьюри, состоялось возвращение «Бронзового бомбардировщика» на профессиональный ринг. Соперник был крайне серьезный — третий номер рейтинга по версии WBA среди тяжей Роберт Хелениус.

Деонтей Уайлдер globallookpress.com

На ранних этапах поединка скандинав мог доставить определенные проблемы американцу и от экс-чемпиона в этом бою ждали победы нокаутом ближе к экватору. Но та встреча закончилась, даже не успев начаться.

И на последних секундах первого раунда Деонтей правым хуком отправляет Роберта в глухой нокаут. Возвращение получилось лучше, чем можно было представить. Уайлдер показал свою силу и снова напомнил всему миру, кто он такой.

После того нокаута от боя с американцем отказался Александр Усик, который ранее сам бросал ему вызовы. Неудивительно, что и Джошуа поначалу отказывался от этого боя. Уайлдер крайне непредсказуемый боец.

Он может отсиживаться вторым номером на протяжении семи или восьми раундов, а потом все перевернуть одним точным попаданием. Уайлдер сохранил за собой репутацию самого жесткого нокаутера в тяжелом дивизионе.

А последняя победа над Хелениусом делает американского панчера безоговорочным фаворитом в противостоянии с Энтони.

В успех Джошуа верит только Эдди Хирн

Энтони Джошуа globallookpress.com

Большинство экспертов и других бойцов в данном поединке отдают предпочтение Деонтею Уайлдеру. Его статистика и резюме говорят сами за себя. В карьере американца 43 победы и 42 из них были достигнуты нокаутом.

Единственный счастливчик, кому удалось выстоять все 12 раундов — это канадец Бермейн Стиверн. Остальные все раз за разом падали без чувств на землю. Сам Уайлдер считает себя одним из лучших нокаутеров в истории бокса.

Сложно не согласиться с ним, глядя на эти невероятные удары. Ранее никто не мог отправить Тайсона Фьюри в нокдаун, но Уайлдер сделал это несколько раз. А вот о досрочных победах Джошуа мир уже позабыл.

Новый стиль британца скучный, прагматичный и очень осторожный. Однако промоутер Эдди Хирн недавно сделал громкое заявление, назвав Джошуа фаворитом в бою Деонтеем. Вовсе неудивительно, ведь задача менеджера продвигать поединки с участием своего клиента.

Поэтому ничего другого от Хирна и не услышишь. Эдди и сам не в восторге от последней победы соотечественника. Но в его интересах продать, как можно больше платных трансляций и заработать.

Хирн до последнего будет утверждать, что Джошуа сумеет навязать Уайлдеру равный бой. Он единственный, кто верит в успех Энтони. Но у других такой уверенности в британце уже нет.

Спад Джошуа неминуем. И случился он не в силу возраста или тяжелой травмы. Энтони перестал верить в себя и недавно поговаривал о завершении карьеры на фоне психологических проблем. 2 проигрыша от Усика все изменили.

И с таким настроем выходить на ринг против лучшего панчера дивизиона точно нельзя. Уайлдер в этом бою будет идти за очередным нокаутом. А поражение от Деонтея сразу же отправит Джошуа на пенсию.