Дэвис сокрушил Гарсия. Но проблемы с законом ставят крест на карьере «Танка»

Карьера Дэвиса под угрозой из-за проблем с законом

Джервонта оправдал статус лютого нокаутера

23 апреля состоялся один из самых ожидаемых поединков по боксу в этом году. На ринге в очной битве встретились 2 звездных проспекта легкого дивизиона Райан Гарсия и Джервонта Дэвис.

Ранее эти бойцы не знали поражений в своей карьере и тот факт, что чья-то победная серия прервется только подогревал интерес публики. В активе Райана было 23 победы, 18 из которых нокаутом.

В причем в свои 24 года он уже успел побывать в качестве временного чемпиона мира в легком дивизионе по линии WBC. Его соперник Джервонта на 4 года старше и достижений соответственно у «Танка» уже гораздо больше.

Он завоевывал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA, а также был чемпионом мира во втором полулегком дивизионе по линии IBF. Но помимо всех достижений и невероятной статистики данный бой еще привлекал внимание тем, что соперники устроили невероятную треш-ток кампанию.

Инициатором скандала был, конечно же, грубиян Дэвис. Он много наговорил в преддверии поединка с Райаном, но в ринге ответил за все свои слова делом. Агрессия и напряжение витали в воздухе с самых первых секунд встречи.

В двух стартовых отрезках было очень много силовой борьбы в клинче. Гарсия сближался с «Танком», а далее резко разрывал дистанцию и выбрасывал свои комбинации.

Райан Гарсия globallookpress.com

Дэвис раскусил план соперника и уже во втором раунде после очередного сближения выбросил левый апперкот, который отправил Райана в нокдаун. Постепенно Джервонта завладел инициативой.

Гарсия действовал вторым номером, пытаясь найти момент для контратаки. Однако постоянное давление и невероятная мощь Джервонты дали свои плоды. В седьмом раунде Райан вновь решил сблизиться с соперником, войдя в клинч.

Однако Дэвис быстро сумел вырваться, а далее нанес хлесткий удар левой, который пришелся точно в печень. Поначалу Гарсия не почувствовал этого попадания. Правда, спустя несколько секунд, он упал на канвас от боли.

Подняться на ноги Райан уже не сумел. Джервонта подтвердил статус фаворита ярким нокаутом, нанеся принципиальному сопернику первое поражение в карьере.

Хайп Дэвиса был оправдан

Райан Гарсия и Джервонта Дэвис globallookpress.com

История ненависти Дэвиса и Гарсия друг к другу разлетелась очень быстро по всему миру. А когда на ринг выходят такие принципиальные соперники, то это всегда выгодно с точки зрения бизнеса.

Ожидалось, что их бой продаст около 750000 платных телетрансляций. На деле цифры превзошли все ожидания промоутеров. В итоге было продано 1,2 млн PVV и это гораздо больше, чем планировалось.

Причем сам поединок посетили 20842 зрителей. Только за продажи билетов на арене было собрано 22,8 млн долларов. И это пятый показатель за всю историю бокса.

Впереди них только настоящие гиганты этого вида спорта. Рекордным до сих пор является поединок Мейвезера против Пакьяо, где на продаже билетов было заработано 72,2 млн. долларов.

Также в эту пятерку входит бой все того же Флойда, но уже с Конором Макгрегором, и еще 2 поединка с участием Сауля Альвареса и Геннадия Головкина. «Танк» умеет делать шоу и это неудивительно.

Когда твоим промоутером является сам Флойд Мейвезер, то по-другому просто и быть не может. Дэвис идет по стопам своего учителя абсолютно во всех смыслах. Он усердно пашет в зале и прокачивает себя с медийной точки зрения.

Великолепные боксерские навыки в сочетании с репутацией злодея уже помогли Джервонте вписать свое имя в историю. Райан также заслуживает уважения, но ему пока что до Дэвиса далековато.

Но в ближайшем будущем может все измениться. Гарсии только 24, и у него все еще впереди. А вот над карьерой «Танка» сгущаются тучи. И, возможно, победа над Райаном — это последнее громкое выступление Джервонты.

О темной стороне «Танка»

Davis vs Garcia HIGHLIGHTS: April 22, 2023 | PBC on Showtime PPV

В спортивном медиапространстве Дэвис предстал перед зрителями, как бесстрашный рубака и лютый нокаутер. Однако обратной стороной 28-летнего американца являются его проблемы с законом.

Причем здесь целый перечень плохих поступков. Далеко не один раз Джервонта нарушал правила за рулем автомобиля и избивал свою девушку. Однако в 2020 году перспективный боксер влип в очень неприятную историю.

За рулем своего Lamborghini Uris «Танк» проехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем. Тогда в результате ДТП пострадали 4 человека, но сам Дэвис моментально скрылся с места происшествия.

Люди попали в больницу и им потребовалась медицинская помощь. А помимо того, что Джервонта очень быстро покинул место ДТП, впоследствии в ходе разбирательства выяснился еще один интересный факт.

«Танк» не имел права садиться за руль транспортного средства, потому как его права были просрочены. Дела постепенно набрало очень серьезные обороты. Разбирательство длится уже 3 года, и если Дэвис будет признан виновным по всем пунктам, то ему может грозить лишение свободы до восьми лет.

Так что карьера потенциального кандидата на звание абсолютного чемпиона мира находится под угрозой. Скверный характер, невероятное высокомерие и наплевательское отношение ко всему окружающему миру — это признаки звездной болезни Дэвиса.

Когда у бойца начало все получаться на профессиональном ринге, то он резко возвысился над остальными. В какой-то момент он даже поругался со своим промоутером Флойдом Мейвезером, который вырастил из него звезду.

Из-за необдуманных поступков «Танк» сам себе создал огромные проблемы. Теперь Джервонте остается ждать результатов судебного заседания и надеяться только на чудо.