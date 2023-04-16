Чарло продолжает бегать от Цзю. Напуганный американец боится драться с Тимом

Джермелл убегает от Тима в другую весовую, американец хочет драться с «Канело»

Победа Цзю над Харрисоном напугала Чарло

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе между Цзю и Чарло должен был состояться еще в конце января этого года. Однако внезапный перелом руки со стороны действующего обладателя всех поясов лишил фанатов этого боя.

Австралийскому боксеру российского происхождения пришлось искать себе другого соперника. Хорошо, что ждать претенденту следующего поединка долго не пришлось. Промоутеры предложили свести в ринге Тима с бывшим обладателем пояса по версии в WBC Тони Харрисоном.

В Цзю многие не верили и считали, что с таким соперником драться он не готов. Впрочем, сын легендарного Кости в ринге утер нос всем хейтерам. Голодный до побед австралиец доминировал над опытным Харрисоном.

Тот даже не сумел дожить до судейского решения, проиграв техническим нокаутом в девятом раунде. Тим завоевал титул временного чемпиона по линии WBO, доказав всем, что является настоящей угрозой для обладателя всех поясов.

Tim Tszyu vs Tony Harrison full fight 1080 HD Тим Цзю — Тони Харрисон (12.03.23)

После перелома руки выходить сразу же на поединок против набравшего ход Цзю для Чарло далеко не самая лучшая идея. От боя к бою претендент только прибавляет, и Джермелл прекрасно все понимает.

Если еще пару лет назад Тим был не готов к данному вызову, то сейчас у него есть все шансы на успех. Американец получил повреждение очень не вовремя. Ему нужно, как минимум, полгода, чтобы восстановиться.

В идеале Джермеллу нужно провести один поединок против менее мастеровитого соперника для разгогрева. Однако статус абсолютного чемпиона сделать этого не позволит. Единственный вариант — это продолжать оттягивать время, чем и пользуется сейчас американец.

С учетом тяжести повреждения к июню или июлю Джермелл вполне бы смог выйти в ринг. Но к такому Тиму Цзю нужно гораздо больше времени для подготовки. И, судя по всему, пока Джермелл не вернет свои былые кондиции, драться с австралийцем он не собирается.

Тим побил того, кто нанес единственное поражение Джермеллу

Джермелл Чарло globallookpress.com

Почему же американский боксер так боится встречаться с Цзю? А все дело в том, что Тим не так давно нокаутировал боксера, который нанес Чарло единственное поражение в профессиональной карьере.

На момент поединка с Цзю Харрисону было 32 года. Его ни в коем случае нельзя было списывать со счетов и считать слабым соперником. Тони высококлассный боксер, но Тим оказался гораздо сильнее.

Глядя на такое выступление со стороны австралийца, у Чарло наверняка промелькнула мысль о возможном поражении. В декабре 2018-го тому же Харрисону Джермелл проиграл единогласным решением судей.

Спустя год, он сумел взять у него реванш, но то выступление было не таким убедительным, как поединок Тима. Вряд ли после победы нокаутом на топовым соперником в лице Харрисона у кого-либо возникнут сомнения в силе австралийца.

Цзю сейчас является главной угрозой для Чарло. На данный момент на счету претендента на все пояса 22 победы и ни одного поражения в профессиональной карьере. Статистика более чем убедительная, да и возраст для покорения мировой арены подходящий.

Тим продолжает идти по стопам своего отца, а его нынешняя форма говорит об огромном потенциале. Однако из-за нежелания Чарло встречаться с ним австралийцу опять приходится искать себе другого соперника.

Терять актуальную форму претендент не хочет. Поэтому Цзю заявил, что готов драться с любым боксером, который бросит ему вызов. Из топов добровольцев пока что не нашлось.

Был вариант провести поединок против другого австралийца Майкла Зерафы, но тот отказался. Интересным соперником для Тима смотрится Магомед Курбанов, но проводить бой в России в ближайшее время Цзю не намерен.

Чарло вызывает на бой «Канело», он готов драться с ним даже в Мексике

Сауль Альварес globallookpress.com

Пока Тим Цзю активно ищет себе нового соперника, Чарло, не успев залечить свою травму, заговорил о потенциальном поединке против «Канело». Вариант развития дальнейшей карьеры очень интересный и одновременно хитрый.

Примечательно, что окружение Сауля Альвареса тоже заинтересовано в этом поединке, потому как речь идет о встрече на территории мексиканца. «Канело» сейчас является абсолютным чемпионом во втором среднем весе.

Для каждого из них очный бой будет отличным тренировочном спаррингом. После грядущего поединка с Райдером мексиканца ожидает встреча против Бивола или Бенавидеса. В общем, Сауль пребывает в аналогичной ситуации и поэтому поединок с Чарло будет выгоден им обоим.

Джермелл уже дал свое согласие на встречу в Мексике. Бой с «Канело» — это не только выгода в финансовом плане, но и возможность вернуть свою прежнюю форму. На чужой территории в более высокой весовой категории американец заведомо является андердогом.

На нем не будет никакого давления, а в случае поражения Чарло в свой адрес не получит никаких упреков. Проиграть более габаритному сопернику в чужом дивизионе не так страшно, как потерять все титулы в своей весовой категории.

А лишиться звания абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелл боится больше всего. Он готов проиграть «Канело», чтобы потом подойти к поединку с Тимом в более лучшем состоянии.

Чарло задерживает весь дивизион, но вопрос о том можно или нельзя критиковать его за это очень спорный. Если бы американец постоянно ссылался на травму, то это отдельная тема для разговора.

Но Чарло и его команда нашли очень интересный вариант, при котором он в любом случае выйдет сухим из воды. Нет ничего такого в том, чтобы попытаться отобрать все пояса в другой весовой категории.

По отношению к Цзю такое поведение — это неуважение. Но когда ты абсолютный чемпион, то тебе можно практически все. Сейчас Тим является заложником обстоятельств. Поэтому австралиец вынужден играть по правилам Чарло и продолжать ожидать боя всей своей жизни.