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    Жадность Фьюри лишила его боя с Усиком. Дороги двух непобедимых тяжеловесов расходятся

    Бой Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе отменен

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    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри
    Уже известны имена следующих соперников для Тайсона и Александра

    Вести переговоры с Фьюри просто невозможно

    Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с участием Тайсона Фьюри и Александром Усиком являлся чуть ли не самым ожидаемым событием в профессиональном боксе как в прошлом году, так и в нынешнем.

    Миллионы фанатов боевых искусств были в ожидании этого противостояния. Тайсону на данный момент принадлежит чемпионский пояс по версии WBC, а в активе Усика все остальные титулы. К тому же, оба боксера еще ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.

    Интриг в данном противостоянии было много и у каждого бойца множество фанатов. Предварительно их встреча должна была состояться 29 апреля текущего года, но из-за сложностей в переговорах она в итоге отменилась. Виновником всего этого стал, конечно же, Тайсон.

    Как оказалось, вести переговоры с британцем просто невозможно. Скверный характер и жадность «цыганского короля» лишили фанатов грандиозного поединка. Свою ненависть и агрессию по отношению к Усику Тайсон демонстрировал уже давно.

    Александр Усик — Энтони Джошуа (Реванш / Полный бой)

    Фьюри хотел, чтобы украинец дрался чуть ли не бесплатно. Вполне логично было бы разделить гонорары в соотношении 50 на 50, но «цыганский король» хотел получить большую часть. Британец заявил, что должен заработать 70% от общего гонорара или он просто не будет драться.

    Удивительно, но Усик согласился на данное предложение. Для украинского боксера главное не деньги, а титулы и поединок за звание абсолютного чемпиона — это его основная цель. Впрочем, Тайсон продолжил скандалить и гнуть свою линию.

    Промоутеры обязали боксеров подписать контракт на поединок до 2 апреля включительно, но в итоге команды Усика и Фьюри не пришли ни к какому соглашению. Менеджеры Александр Красюк и Эгис Климас, представляющие интересы украинца, сообщили о том, что бой не состоится.

    Проводить переговоры заново желания нет абсолютно ни у кого, и теперь дороги Фьюри и Усика расходятся. Уже стали известны новые соперники для чемпионов, но их очному противостоянию случиться не суждено.

    Дюбуа должен стать следующим соперником Усика

    Тайсон ФьюриАлександр Усик
    globallookpress.comgloballookpress.com

    25-летний британец Даниэль Дюбуа является следующим кандидатом на титулы, которые принадлежат Усику. Удивительно, что промоутеры почему-то не хотят сводить в ринге Александра против Деонтея Уайлдера.

    Вывеска была бы очень громкой, а противостояние крайне интригующим и интересным. К тому же, «бронзовый бомбардировщик» уже дал свое согласие на этот поединок. Конечно, с точки зрения конкуренции Дюбуа более выгодный соперник для Усика, нежели Деонтей.

    Очередной британец не обладает такой внушительной нокаутирующей мощью, да и опыта против топов у него практически нет. Самый громкий поединок Дюбуа проходил против соотечественника Джо Джойса, который отправил его в нокаут в десятом раунде.

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    • Остальные же соперники Даниэля — боксеры второго эшелона. Выступая против середняков, он и сумел набить себе хорошую статистику (20 побед и одно поражение). На бумаге британец выглядит для Усика легкой прогулкой. Нужен ли украинцу этот поединок? Вопрос очень спорный.

    Если рассматривать Дюбуа в качестве варианта от длительного простоя, то почему бы и не подраться. С другой стороны, какой смысл чемпиону выходить против середняков, когда есть более серьезные оппоненты. Да и сам Усик не так давно говорил, что хочет проводить поединки против лучших боксеров.

    Усику уже 36, и через пару лет он может стремительно пойти на спад. После срыва поединка с Фьюри стоит задуматься о финансово выгодном бое, но за успех во встрече с Дюбуа много точно не заплатят.

    Промоутеры хотят попробовать еще раз свести Фьюри с Джошуа

    Тайсон Фьюри
    globallookpress.com

    После отмены поединка Фьюри с Усиком известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что попытается организовать встречу Тайсона против Энтони Джошуа. «Эй-Джей» явно непротив этого поединка. Очередной громкий бой Джошуа после двух проигрышей от Усика необходим.

    Не исключено, что противостояние с Фьюри для него является последним шансом реанимировать карьеру. Но получится ли у промоутеров организовать данную встречу? Скорее, нет.

    Не так давно матч-мейкеры уже пытались свести их в ринге. «Цыганский король» настаивал устроить бой 6 декабря 2022 года. Для это было идеально удобное время, но Джошуа такие сроки явно не устраивали. В августе Энтони дрался с Усиком, и к началу зимы провести новый тренировочный лагерь он точно не успевал.

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    • Впрочем, Фьюри это не волновало, и вместо переноса поединка хотя бы на пару недель вперед Тайсон устроил очередной скандал. Поэтому в повторную организацию его поединка с Джошуа практически не верится. Да и сам Тайсон после неудачной попытки назвал «Эй-Джея» трусом, а также сообщил, что больше никогда не будет вступать с ним в переговоры.

    На повторное предложение со стороны промоутеров устроить бой с Джошуа Фьюри уже ответил отказом. Каковы мотивы «цыганского короля» понять очень сложно. Тайсон очень высокого о себе мнения и считает, что все должно быть только так, как хочет он, а интересы и возможности других он не учитывает.

    Именно поэтому разговаривать с высокомерным британцем чересчур проблематично. Он сорвал уже не один поединок. Не исключено, что с таким подходом «цыганский король» больше не найдет себе соперника и просто завершит карьеру, так и не проведя бой за титул абсолютного чемпиона мира.

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