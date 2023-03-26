5 причин, почему Артур Бетербиев не станет абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе

Артур ждет долгожданный бой с Биволом почти 2 года

1. Запас прочности подходит к концу

На протяжении всей своей карьеры Бетербиев никогда не давал повода усомниться в своих чемпионских амбициях. Раз за разом канадский боксер российского происхождения отправлял своих соперников в нокаут, подтверждая статус сильнейшего полутяжеловеса.

Однако рано или поздно любая гегемония может закончиться, если вовремя не завершить карьеру. Пока что Артур уходить из бокса точно не хочет, но при этом на его пути попадаются все более жесткие оппоненты.

Много вопросов вызвал его последний поединок против Энтони Ярда. Несмотря на то, что Бетербиев сумел досрочно победить в восьмом раунде, у экспертов в появились сомнения по поводу готовности к бою за абсолютной титул.

Так сильно Артура еще никто не бил в его карьере, и британец пару раз чуть не отправил именитого россиянина в нокаут. По очкам Бетербиев поединок проигрывал. Поэтому и пошли разговоры о том, что за запрос прочности подходит к концу.

2. Есть проблемы в обороне

FIGHT OF THE YEAR?! Artur Beterbiev v Anthony Yarde deliver war! | Full Fight Replay | Boxing

Действующий чемпион никогда не привык отсиживаться вторым номером. Он постоянно идет вперед, пытаясь навязать сопернику довольно интенсивный темп. Так было в бою с тем же Энтони Ярдом, и так было в предыдущем противостоянии против Джо Смита.

Однако Артур настолько увлечен собственными атаками, что, порой, забывает про защиту. Именно этим и воспользовался его недавний соперник Ярд. Британец грамотно ловил Бетербиева на контратаках, пробивая сквозь блок мощными боковыми амплитудными ударами.

Потрясти Артура ему удалось, и эти попадания чемпион точно почувствовал. Если обратиться к статистике, то по общему количеству ударов Бетербиев перебил оппонента в соотношении 136-111.

Разница не такая уж и большая, но 111 пропущенных — это показатель того, что на блоке есть проблемы. В некоторых эпизодах Бетербиев был на грани от досрочного проигрыша.

Если в следующем поединке он встретится с соперником, обладающим лучшей точностью, чем тот же Ярд, то потеря всех титулов будет просто неминуема.

3. Промоутеры не хотят устраивать бой с Биволом

Эдди Хирн — промоутер globallookpress.com

Бетербиев не раз отмечал, что его главная цель в боксе — это объединение всех поясов в полутяжелом дивизионе. Сейчас ему принадлежат титулы по версиям WBC, IBF, и WBO. Для полной коллекции Артуру не хватает только до пояса по линии WBA Super, которым владеет его соотечественник Бивол.

За долгие годы оба российских боксера зачистили весь полутяжелый дивизион. Всем уже давно понятно, что Бетербиев и Бивол — это сильнейшие представители данной весовой категории.

Логичным исходом является организовать их очный поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Этого боя ждут не только сами спортсмены, но и фанаты бокса. Однако уже на протяжении двух лет промоутеры все никак не могут организовать их встречу.

Этому, конечно же, есть логическое объяснение. Промоутерам явно невыгодно, если абсолютным чемпионом будет россиянин. Так как все топ-менеджеры британцы и американцы, то им гораздо интереснее продвигать своих соотечественников.

Не так давно известный промоутер Эдди Хирн заявил, что следующий поединок Бетербиева состоится против Каллума Смита. В свою очередь, для Дмитрия Бивола подыскивают другого оппонента.

Промоутеры ждут, когда российские боксеры проиграют по отдельности. В этом они видят финансовую выгоду так как, по их мнению, вывеска Бивол-Бетербиев выглядит далеко не самой медийной, а значит платных продаж и процентов с выручки будет гораздо меньше.

По этой причине бой российских боксеров может не состояться и абсолютным чемпионом в итоге никто не станет.

4. Если поединок с Биволом состоится, то Артур будет андердогом

По опросам многих экспертов и других профессиональных боксеров, Бивол явный фаворит в потенциальном противостоянии с Бетербиевым. И, действительно, у Дмитрия есть ряд преимуществ по отношению к обладателю трех поясов.

Во-первых, Бивол пропускает гораздо меньше ударов. Если же соперник по нему попадает, то далее он мгновенно взрывается и наносит свою серию, чтобы не дать выиграть эпизод.

А Артур предпочитает пробивать двойки и тройки или же рассчитывает на одиночное попадание. Но Бивол — боксер совершенно другого склада. Он отлично двигается по рингу и постоянно комбинирует.

Возможно, удар у Бетербиева сильнее, чем у его соотечественника. Но Дмитрий за свою карьеру не раз встречался с жесткими панчерами, однако никому из них не давал себя продемонстрировать.

Наглядным примером является прошлогодний бой с «Канело», у которого 39 побед нокаутом в профессиональной карьере. Но во встрече с Биволом именитый мексиканец выглядел практически беспомощным. Дмитрий просто не позволяет сопернику гнуть свою линию, в ринге он перерабатывает абсолютно любого.

5. Бетербиев лучше уже не станет

Артур Бетербиев (слева) globallookpress.com

В последнее время Бетербиеву постоянно приходится боксировать с соперниками, которые младше него примерно на 5-6 лет. Многие заканчивают свою профессиональную карьеру в 35, но Артур и в 38 держит чемпионский уровень.

Однако лучше россиянин точно уже не будет. Свой пик он явно прошел, и это наглядно показал предыдущий поединок против Энтони Ярда. Да и прогрессировать в 38 лет кажется практически невозможным. Для Артура главное держать нынешний уровень и продолжать демонстрировать свой опыт в боях с молодыми оппонентами.

Но при этом все конкуренты, претендующие на звание чемпиона мира, начиная от Каллума Смита и заканчивая тем же Энтони Ярдом, ввиду более молодых лет могут прогрессировать.

Промоутеры рассчитывают именно на то, что в силу возраста, Бетербиев даст сбой. Эдди Хирн уже в открытую заявляет о досрочной победе Каллума Смита над Артуром. И такой результат вполне может быть, потому как британцу только 32, и сейчас он подбирается к своей пиковой форме.

Тоже самое можно говорить и про Дмитрия Бивола. В общем, все это к тому, что главные конкуренты возрастного чемпиона набрали отличную форму в нужное время. На их фоне в свои 38 лет Бетербиев кажется уязвимым.

Не исключено, что Артур в скором времени потерпит свое первое поражение в карьере, ведь с каждым годом конкурировать с более молодыми и голодными до побед соперниками становится все тяжелее и тяжелее.