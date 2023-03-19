Цзю младший финишировал Харрисона и завоевал пояс. Теперь Тим идет за головой грозного Чарло

Теперь на пути Тима стоит только один соперник

Тим избивал экс-чемпиона мира почти 9 раундов

В конце января текущего года Тим Цзю уже должен был драться за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом среднем весе против Джермелла Чарло. Однако тот за несколько недель до начала поединка получил травму в рамках тренировочного процесса и снялся с боя.

У сына Кости Цзю оставалось 2 выбора. Он должен был либо ждать того момента, когда Чарло залечит повреждение и придет в себя или же принять совсем необязательный поединок за временный пояс по версии WBO против бывшего чемпиона Тони Харрисона.

Откладывать очередную встречу на несколько месяцев вперед Тим явно не хотел. Чтобы не терять актуальную форму, он согласился на бой с Харрисоном на 12 марта. Поединок состоялся в Австралии в Сиднее, где у Цзю была колоссальная поддержка.

С самых первых секунд встречи местный боец занял центр ринга и действовал первым номером. 2 стартовых раунда соперники присматривались друг к другу и активных действий с их стороны было не так уж и много.

Все самое интересное начало происходить в третьем отрезке. В одной из атак Харрисон сумел остановить Тима, нанеся ему небольшую гематому боковым ударом. Однако это только разозлило австралийского боксера российского происхождения.

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Точный джеб, прилетевший прямо в лицо Тони, заставил американца отходить назад. Бывший чемпион мира был серьезно потрясен и перешел в глухую оборону. Впрочем ему удалось избежать нокдауна и выстоять до конца отрезка.

Но далее встреча проходила уже исключительно в одностороннем порядке. Во всех последующих раундах Цзю продолжал давить на оппонента, действуя первым номером. Американец лишь изредка выходил вперед, но его удары не так часто достигали цели.

Тим постоянно держал руки возле головы, не опуская их ни на секунду. Харрисон все время кружил вокруг оппонента и не мог ничего сделать. Он выжидал своего шанса для контратаки, которого соперник так и не предоставил ему.

Развязка наступила в девятом раунде. Тим пустил молниеносную серию ударов в голову Харрисона и тот снова поплыл. Американец прижался к углу и был вынужден выживать под градом ударов.

Но попадания со стороны Цзю были настолько тяжелыми, что Тони упал на канвас и с трудом сумел встать на ноги. Для Харрисона на этом поединок был окончен, а этнический россиянин завоевал временный титул, одолев нокаутом очень серьезного боксера.

Цзю младший утер нос всем хейтерам

Тони Харрисон globallookpress.com

Изначально в победу Тима над Тони мало, кто верил. В большинстве своем эксперты и все боксерское сообщество оставалось на стороне американского бойца. Они свой выбор аргументировали тем, что раннее Харрисон побеждал действующего абсолютного чемпиона Чарло.

Многие считали, что отсутствие опыта с мировыми звездами негативно скажутся на выступлении россиянина. Тот же Джермелл Чарло также утверждал, что Тим не справится с Тони.

Однако Цзю никак не реагировал на все эти слова и, напротив, всячески подогревал интерес к данному поединку, апеллируя тем, что отправит оппонента в нокаут. Свое обещание сын легендарного Кости сдержал.

Это тот поединок, в котором найти оправдание поражению Харрисона очень сложно. Бывший чемпион выглядел в ринге максимально разобранным, и он вообще ничего не сумел противопоставить молодому и голодному до побед Тиму.

После того, как Харрисон в девятом раунде пропустил несколько ударов и упал, он все-таки сумел подняться на ноги. Однако американец еле стоял и судья понял, что в таком состоянии Тони не боец, а боксерская груша.

Со стороны Тима это была более, чем убедительная победа. Цзю доказал, что не зря занимает высокое место в рейтинге и считается претендентом на все пояса. В очередной раз россиянин утер нос всем хейтерам.

После данного поединка стало понятно, что в первом среднем весе появилась новая сила. Теперь на пути Цзю стоит только один соперник — действующий абсолютный чемпион Джермелл Чарло.

Победа над Харрисоном придает Тиму солидную порцию уверенности в себе, что очень важно в потенциальном бою с очередным американцем. Конечно, в противостоянии с Чарло Цзю придется гораздо сложнее. Однако это не значит, что у Тима нет шансов отобрать все пояса у разговорчивого чемпиона.

Травма Чарло может сказаться на результате боя с Цзю

Джермелл Чарло globallookpress.com

Окружение Джермелла утверждает, что после восстановления от травмы он станет еще опаснее, чем раньше. Однако американец получил очень серьезное повреждение. Это не банальное растяжение связок, а целый перелом руки.

Восстановление может занять около шести месяцев, а для профессионального бойца это очень серьезный простой. В данный период времени Чарло пока что не может даже тренироваться.

В то время, когда один залечивает свои травмы, другой стремительно прогрессирует. Именно так можно охарактеризовать ситуацию, которая происходит с Тимом Цзю. К тому же, он победил единственного соперника, которому когда-то удалось одолеть того самого Чарло.

Джермелл явно не понимает, с кем ему предстоит проводить защиту всех поясов. Успех во встрече с Харрисоном для Цзю огромная победа и нереальный шаг вперед. В таких боях закаляется характер и сейчас с настроем у временного чемпиона все в порядке.

Он не боится абсолютно никого и не признает авторитетов. Тим просто готов выйти на ринг и показать, чего стоит. Если учесть ту физическую форму, которую набрал Цзю, Джермеллу в поединке с претендентом будет крайне непросто.

Чарло большой мастер и в этом никто не сомневается. Но чрезмерная самоуверенность точно сыграет с ним злую шутку. Да и никто не знает, каким выйдет в ринг Чарло после столь серьезной травмы.

Поэтому чаша весов постепенно складывается именно в пользу Тима. Время Цзю уже пришло, и совсем скоро именитый американец может расстаться со всеми поясами.