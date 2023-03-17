Петр Ян провел худший бой в карьере. После проигрыша Мерабу Двалишвили о поясе можно забыть

«Беспощадный» после поражения от грузина поставил себя в неудобное положение

Мераб был лучше Петра во всех аспектах

Поединок против Мераба Двалишвили для россиянина был последним шансом вернуться в титульную гонку. Между бойцами уже давно существует неприязнь и казалось, что в октагоне болельщики увидят бескомпромиссную рубку.

Ян в данном противостоянии открылся безоговорочным фаворитом. За свои навыки в стойке российский боец уже давно получил всеобщее признание, и он на протяжении нескольких лет абсолютно по праву считался чуть ли не лучшим боксером промоушена.

Однако в октагоне с российским бойцом произошло что-то непонятное. С самых первых секунд встречи «Беспощадный» отдал инициативу своему оппоненту. Мераб действовал первым номером и постоянно поддавливал Петра в стойке.

Стартовый отрезок грузинский боец забрал свой актив, но в карьере Яна подобный расклад это уже не новость. Обычно Петр раскрывается ближе к середине поединка и начинает задавать крайне высокий темп.

Однако на этот раз все пошло явно не по плану россиянина. Мераб продолжил давить во втором раунде и сбавлять оборотов он не собирался. Помимо доминирования в стойке Двалишвили начал подключать работу в партере.

Мераб успешно переводил Яна канвас, но не мог его удержать на нижнем этаже. Пожалуй, это единственное, чем мог похвастаться Петр в данной встрече. Ян постоянно отступал и действовал вторым номером с задней дистанции.

UFC Вегас 71: Мераб Двалишвили — Слова после боя

Петр даже не попытался навязать оппоненту свой темп и работать серийно. После третьего проигранного раунда забрать бой в свой актив «Беспощадный» мог только нокаутом.

Россиянин рассчитывал на одно точное попадание, но ввиду пассивного режима ведения поединка шанс вырубить соперника ему так и не предоставился. Двалишвили не сбавлял оборотов на протяжении всех 25-ти минут встречи.

Грузин не позволял Яну подобраться на удобную для него близкую дистанцию и постоянно держал его на расстоянии фронт-киками и мидл-киками. Бой проходил исключительно в одностороннем порядке и по его итогам ни у кого не было вопросов о победителе.

Статистика тоже наглядно все показала. Двалишвили был лучше россиянина по большинству значимым показателям: 11-1 по тейкдаунам, 147-75 по акцентированным ударам, 202-87 по общему количеству попаданий.

Единственное в чем сумел навязать сопротивление Ян — это удары по ногам. Тут россиянин отстал от Двалишвили на 3 пункта. Но стоит ли это рассматривать всерьез? Конечно, нет.

Мераб забрал поединок в свой актив единогласным решением. После такого провального выступления у Яна теперь точно не будет поводов винить в поражении судей.

Психологическая нестабильность — главная проблема Яна

Мераб Двалишвили и Петр Ян globallookpress.com

Вряд ли у кого-то возникнут сомнения по поводу, того что это было худшее выступление россиянина за всю его карьеру. Еще никогда ранее в октагоне «Беспощадный» не выглядел настолько разобранным.

Впоследствии Петр сообщил о травме ноги полученной во время поединка. Но вряд ли именно повреждение стало ключевым фактором провала российского бойца. В том, что Ян является ударником высочайшего класса не вызывает сомнений ни у кого даже после проигрыша от Двалишвили.

И, с большей долей вероятности, все проблемы кроются в психологической нестабильности бойца. Раньше, когда Петр выходил в клетку, в его глазах был огонь, и он пытался доминировать абсолютно над каждым своим соперником.

Но на этот раз все получилось иначе. Да и на пресс-конференции перед самим турниром стало понятно, что с боевым духом у Петра не все так хорошо. А ранее на церемонии взвешивания Ян повелся на провокацию Мераба и толкнул его.

Это уже второй подобный случай в карьере Петра и тоже самое произошло несколько месяцев назад в преддверии боя с Шоном О’Мэлли. Пожалуй, то поражение от «тощего нокаутера» наложило своеобразный отпечаток.

К поединку с Двалишвили россиянин подходил на серии из двух поражений кряду от Стерлинга и О’Мэлли. Причем те проигрыши явно не были заслуженными и мысли об этом не покидали Петра на протяжении всего тренировочного лагеря.

Ян настолько хотел реабилитироваться за предыдущие неудачи, что решил сразу же сразиться с Мерабом. Смелости у россиянина точно не занимать, однако к столь принципиальным противостояниям нужно подходить с холодной головой.

Того привычного хладнокровного Яна на прошедшем UFC Vegas 71, к сожалению, никто и не увидел. Возможно, бойцу стоит взять некоторую паузу в выступлениях и восстановиться в психологическом плане.

Что теперь будет с карьерой Петра Яна в UFC?

Петр Ян globallookpress.com

С учетом результата последнего поединка Петр сейчас идет на серии из трех поражений кряду. Вовсе неудивительно, что «Беспощадный» за несколько месяцев опустился в рейтинге с первой на четвертую строчку. О чемпионском поясе Яну на некоторое время придется забыть.

После поединка с Мерабом глава промоушена Дана Уайт сообщил, что окончательно списывать со счетов Яна не будет. По его словам, Петр высококлассный боец, который является одним из сильнейших в весе до 61 кг.

Но следующие в очереди на титул это Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Марлон Вера. Что касается Двалишвили, который сейчас занимает первую строчку в рейтинге, то он подерется за пояс только в том случае, если его друг Алджамейн Стерлинг перестанет быть чемпионом.

А вот Петру Яну теперь придется подтверждать свое право пребывания в топ-5 легчайшей весовой категории. Возможно, ему устроят поединки с бойцами, которые рвутся в пятерку.

Такими являются Сонг Ядонг, Роб Фонт, Рики Симон и бывший чемпион этой весовой Доминик Круз. Чтобы получить очередной громкий поединок Яну необходимо одержать 2 уверенные победы.

Желательно выигрывать досрочно, но самое главное для Петра — это вернуть былую уверенность в себе. Неудачи случаются у всех спортсменов карьере, но дальше идет тот, кто сумел преодолеть их у себя в голове.