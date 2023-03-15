Развязка трилогии Усмана и Эдвардса, громкий бой Гейджи с Физиевым. Анонс карда UFC 286

В ночь с 18 на 19 марта состоится турнир UFC 286. В главном бою вечера встретятся Камару Усман и Леон Эдвардс

Бои предварительного карда

1. Вероника Македо сразится с Джулианой Миллер в женском наилегчайшем весе

2. Джай Херберт встретится в легком весе с Людовитом Кляйном

3. Джоанна Вуд в женском наилегчайшем дивизионе подерется против Луаны Каролины

4. Джейк Хэдли в наилегчайшем весе сразится с Малкомом Гордоном

5. Кристиан Данкан в среднем дивизионе будет противостоять Душко Тодоровичу

6. Лерон Мерфи в полулегком весе встретится с Габриэлем Сантосом

7. Мухаммад Мокаев в наилегчайшем дивизионе подерется против Джафеля Фильо

8. Сэм Паттерсон и Янал Ашмоз подерутся в легком дивизионе

9. Крис Дункан будет противостоять Омару Моралесу в легком весе

10. Джек Шор в полулегком дивизионе подерется с Макваном Амирхани

UFC 286: Обратный отсчет — Эдвардс vs Усман 3

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 286 открывает противостояние двух средневесов Марвина Веттори и Романа Долидзе. Итальянец является одной из главных звезд данной весовой категории.

В карьере Веттори было несколько громких поединков. Он доходил даже до титульника против Исраэля Адесаньи, которому уступил единогласным решением судей. В последнее время Марвин чередует победы с поражениями, но надо отметить, что у него была довольно серьезная оппозиция.

В предыдущем своем поединке итальянец ничего не смог поделать в противостоянии с Робертом Уиттакером. Некоторые проблемы в стойке у Марвина все же имеются и, порой, он слишком часто промахивается по оппонентам.

Что касается Долидзе, то грузин очень стремительно ворвался в первую десятку рейтинга среднего дивизиона. Сейчас Роман идет на серии из трех досрочных побед кряду, а не так давно он финишировал Джека Херманссона.

На данный момент Долидзе располагается на девятой позиции, а его предстоящий соперник идет четвертым. Итальянец открылся в качестве фаворита, но выиграть, у набравшего ход Романа, ему будет крайне непросто.

Роман Долидзе globallookpress.com

Далее в октагон в рамках женского наилегчайшего дивизиона выйдут Дженнифер Майя и Кейси О’Нилл. Бразильянка сейчас располагается на восьмой строчке в рейтинге, а 3 года назад она и вовсе дралась за титул с Валентиной Шевченко.

После поражения от «Пули» карьера Дженнифер плавно начала сходить на нет. В последующих четырех поединках на ее счету 2 победы 2 поражения. Те 2 проигрыша случились в боях с представительницами из топ-5.

Именно поэтому Дженнифер и откатилась в рейтинге на восьмую позицию. А вот ее предстоящая соперница пока что выступает очень уверенно. Шотландка провела в UFC 4 поединка и во всех них одержала победы.

Также стоит отметить, что в ее активе нет еще ни одного поражения в карьере. Встреча с Майей станет для Кейси самым большим поединком и возможностью проверить себя на прочность против бывшего претендента на титул.

Следующий бой пройдет в полусреднем дивизионе с участием Гуннара Нельсона и Брайана Барберены. Оба бойца являются прямыми кандидатами на попадание в топ-15.

Гуннар ранее показывал очень приличные выступления и поэтому руководство промоушена устроило ему несколько поединков с известными бойцами. Однако после двух поражений кряду от Леона Эдвардса и Гилберта Бернса стало понятно, что топ-уровню исландец не соответствует.

Примерно такая же история и у Брайана. Американец не так давно шел на серии из трех выигранных поединков кряду, чем и обратил на себя внимание руководства организации.

Дана Уайт организовал Барберене встречу против бывшего чемпиона легкого дивизиона Рафаэля Дос Аньоса. Несмотря на преимущество в габаритах, американец вообще ничего не смог показать в том бою.

Поражения сабмишном во втором раунде дало понять, что Брайан также, как и его предстоящий соперник, еще не соответствует уровню топ-15.

Усман и Гейджи намерены реабилитироваться за неудачи в предыдущих поединках

Рафаэль Физиев globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легкого дивизиона встретятся Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев. Сейчас данные бойцы располагаются на третьей и шестой позициях в рейтинге.

К своему очередному поединку американец подходит после поражения в титульном противостоянии от Чарльза Оливейры сабмишном в первом раунде. Оппозиция у Гейджи в последнее время была крайне серьезная, и поэтому он до сих пор располагается в пределах первой тройки.

Рафаэль с каждым годом постепенно прибавляет, и сейчас азербайджанец идет на серии из шести выигранных поединков кряду. Не так давно Физиев нокаутировал в пятом раунде бывшего чемпиона данной весовой Рафаэля Дос Аньоса.

Стоит отметить, что оба бойца в последнее время предпочитают действовать в стойке. Они устраивают в октагоне настоящую рубку и нацелены только на нокаут. Спрогнозировать победителя в таком противостоянии довольно сложно, но можно предположить, что их очный поединок будет очень интересным и зрелищным.

А в главном событии вечера в битве за титул в полусреднем дивизионе встретятся Леон Эдвардс и Камару Усман. Это будет уже их третья очная встреча за карьеру. Впервые данные бойцы столкнулись еще в 2015-м, и тогда единогласным решением победу праздновал Усман.

Реванш случился только прошлым летом. Тогда «нигерийский кошмар» подходил к поединку с «Рокки» в качестве чемпиона полусреднего дивизиона. Камару провалил первый раунд, однако далее забрал 3 отрезка в свой актив.

Но в заключительной пятиминутке в лицо Усмана прилетел тот самый хед-кик, который лишил его чемпионского титула. Конечно же, Камару хочет взять у Эдвардса реванш за то поражение. «Нигерийский кошмар» серьезно настроен вернуть себе пояс и доказать Леону, что та его победа была всего лишь случайностью.

Камару вновь считается фаворитом. Но Эдвардс после предыдущей победы над Усманом стал гораздо увереннее в себе. Вряд ли он просто без сопротивления отдаст инициативу сопернику на своей территории. Так что Усмана ждет, возможно, самый сложный бой в карьере.