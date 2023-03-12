5 причин, почему Деонтей Уайлдер больше не станет чемпионом мира по боксу

Вернуть титул обратно для Уайлдера практически невыполнимая задача

1. Четвертого боя с Фьюри точно не будет

Один из возможных вариантов вернуть себе чемпионский пояс — это провести поединок против недавнего соперника Тайсона Фьюри, которому сейчас принадлежит титул в тяжелом весе по версии WBC.

Однако все дело в том, что ранее Деонтей уже трижды в своей карьере дрался с британцем. Вероятность организовать четвертый очный поединок крайне мала, ведь статистика говорит о том, что в их противостоянии уже все ясно.

Плюс ко всему, сам Фьюри в последнее время набивает себе цену и вести переговоры с ним стало просто невозможно. Тайсон очень высокого о себе мнения. Ранее «цыганские король» заявил, что не против провести четвертый поединок против Деонтея.

Однако он выставил ряд условий, на которые вряд ли согласится сам Уайлдер. В связи с этим, шансы организовать их четвертый очный поединок практически равны нулю. И, скорее всего, Фьюри предпочтет драться с тем, кто будет более сговорчивым и согласится на все его условия.

2. Усик, владеющий пятью поясами, боится драться с Уайлдером

Александр Усик globallookpress.com

В тяжелом весе сложилась такая ситуация, что титул чемпиона по версии WBC принадлежит Тайсону Фьюри, но все остальные пояса сейчас находится на руках у Александра Усика.

Провести поединок с украинским бойцом — это очередной шанс для Деонтея вернуть себе былое величие. Однако в организации встречи с Усиком также могут возникнуть проблемы.

Ранее между командами Александра и Деонтея уже начинались переговоры, но постепенно, по инициативе украинца, они сошли на нет. Стилистически Уайлдер является самым неудобным соперником для Усика.

«Бронзовый бомбардировщик» может действовать вторым номером на протяжении всего поединка, но один его выброшенный удар способен перевернуть все вверх дном. Упасть в нокаут от Деонтея точно не входит в планы Усика.

Украинец классно защищается и постоянно находится в движении, но при этом пропускает немало ударов. За 12 раундов хотя бы один раз Уайлдер однозначно попадет по Усику, а жертвовать нулем в графе поражений не хочется абсолютно никому.

3. Промоутеры перестали обращать на внимание на Деонтея

Бокс является тем видом спорта, где крутятся огромные деньги. Урвать лакомый кусочек от общего дохода за поединок стремятся не только боксеры, но и промоутеры, занимающиеся организацией турниров.

Как правило, менеджеры обращают внимание только на тех боксеров, поединки с участием которых окажутся наиболее выгодными в плане продажи платных телетрансляций.

Деонтей умеет делать шоу и считается одним из самых популярных тяжеловесов мире. Однако после двух поражений кряду от Тайсона Фьюри внимание промоутеров теперь переключилось на другого непобедимого боксера Александра Усика.

Украинец, в свою очередь, после победы над Энтони Джошуа в медийном плане уже перерос Уайлдера и, по версии многих спортивных изданий, он считается лучшим боксером в мире вне зависимости от весовой категории.

Так что теперь главной целью промоутеров является свести в ринге Усика с Фьюри, а остальные поединки в тяжелом весе им пока что неинтересны. Уайлдер становится заложником ситуации и ему больше ничего не остается, как ждать своей очереди.

4. Уайлдер теряет время на организацию боя с Нганну

Фрэнсис Нганну globallookpress.com

В последний раз «бронзовый бомбардировщик» выходил в ринг в октябре 2022-го в поединке против Роберта Хелениуса. Тогда американец нокаутировал своего соперника уже в первом раунде и получил право сразиться в претендентском поединке против Энди Руиса.

Однако пока что об организации его боя с мексиканцем ничего неизвестно. Тем временем довольно неожиданно в медиапространстве появился бывший чемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну, заявивший о своем намерении попробовать себя в профессиональном боксе.

Камерунец изъявил желание подраться с Фьюри, Джошуа или Уайлдером. Деонтей всерьез воспринял слова Фрэнсиса и сообщил, что не против провести с ним поединок. Сейчас американец находится без соперника, а заработать приличные деньги в бою с Нганну явно не против.

Однако на организацию встреч с Френсисом и последующие претендентские бои потребуется немало времени. Деонтей уже не молодой боец и каждые полгода карьеры на особом счету.

Возможно, желание заработать в боях с Нганну негативно отобразится на чемпионских амбициях Уайлдера, и провести долгожданный титульный поединок американец просто не успеет.

5. Деонтею уже 37 лет, он может пойти на спад в любой момент

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Бронзовый бомбардировщик» является одним из самых физически одаренных боксеров за всю историю тяжелого дивизиона. За свою карьеру американец одержал 43 победы и 42 из них были нокаутом.

Такому проценту досрочных выигрышей может позавидовать абсолютно любой профессиональный боец. Но каким бы крутым боксером не был Уайлдер нельзя отрицать тот факт, что возраст рано или поздно возьмет свое.

Сейчас бывшему чемпиону мира уже 37. В таком возрасте переносить тяжелые нагрузки и подготавливаться к боям гораздо сложнее, чем в более молодые годы. История знает немало примеров, когда бойцы успешно выступают до 40 лет.

Но сложно предсказать, как все может сложиться на самом деле. С возрастом многие спортсмены проседают в физическом плане, а также их начинают преследовать травмы, накопленные годами. Все это к тому, что в самый непредсказуемый момент абсолютно любой боец может пойти на спад.

На данный момент Уайлдер остается одним из главных претендентов на чемпионский пояс, но неизвестно, что с ним будет через год. В каждом виде спорта присутствует нешуточная конкуренция и с ветеранами никто не будет считаться. Если ты вышел в ринг, нужно доказывать свое право на пояс.

Однако рано или поздно Уайлдеру может попасться соперник, который просто перебоксирует его из-за лучших физических кондиций. А если Деонтей потерпит очередное поражение, то ни о каком поясе уже не может быть и речи.