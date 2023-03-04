Мейвезер отказал Пакьяо в реванше. Флойд выбрал легкие деньги в боях с мешками

Мэнни в свои 44 хочет вернуться на профессиональный уровень и подраться не только с Флойдом

Пакьяо готов возобновить карьеру, Флойд — первая цель в его списке

За плечами легендарного филиппинского боксера 72 поединка за очень долгую карьеру. Началась она еще в далеком 1995-м, а закончилась в августе 2021-го. За эти 26 лет Мэнни успел установить несколько уникальных достижений.

К примеру, он вошел в историю, как чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В его карьере были взлеты и падения, а последний поединок проходил 21 августа 2021 года против Йордениса Угаса, которому Мэнни проиграл единогласным решением судей.

На тот момент ему было уже 42. Но для своих лет он дал очень конкурентный поединок более молодому спортсмену. Свою карьеру филиппинец закончил с высоко поднятой головой, а болельщикам больше ничего не оставалось, как аплодировать ему.

Однако обычная жизнь быстро наскучила Пакьяо, и в скором времени он вновь заговорил о боксе. В прошлом году экс-чемпион утверждал, что планирует возобновить свою карьеру, несмотря на возраст.

Причем филиппинец кидал довольно серьезные заявления. Оказалось, что у него планах не просто выйти на ринг и подраться 2 или 3 раза. Пакьяо всерьез заговорил о чемпионских боях за пояса с нынешними гегемонами полусреднего дивизиона Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

Оба американских боксера по-прежнему не знают поражений на профессиональном ринге. Они удерживают на двоих все чемпионские пояса и даже близко никого не подпускают к своим титулам.

Флойд Мейвезер vs Мэнни Пакьяо (полный бой)

Пакьяо хочет сыграть на своем имени и популярности, считая, что промоутеры сумеют организовать ему поединок хотя бы с одним из них. Однако сами Кроуфорд и Спенс не горят желанием биться с почти что 45-летним ветераном, так как, по их мнению, это не имеет спортивного смысла.

Однако перед тем, как сразиться с кем-либо из этой пары, Пакьяо также не против поквитаться со своим давним соперником Флойдом Мейвезером. В своих интервью Мэнни постоянно вызывает американца на матч-реванш.

Поражение от Флойда в 2015-м до сих пор не дает ему покоя. Взять реванш у Мейвезера для Мэнни более чем принципиально. Но, судя по всему, легендарному американцу в нынешних реалиях этот бой уже неинтересен.

Мейвезер живет в свое удовольствие и дерется только в выставочных боях

Флойд Мейвезер globallookpress.com

Флойд завершил свою карьеру после победы над Конором Макгрегором в 2017 году. Тогда за бой с ирландской звездой UFC Мейвезер получил в сумме со всеми бонусами 300 млн. долларов.

Американец набил красивый рекорд 50-0, добился в боксе абсолютно всего и заработал огромное количество денег. Он уже не видел смысла продолжать свою профессиональную карьеру и в итоге решил уйти на пенсию.

Сейчас экс-боец живет в свое удовольствие. При этом ему удается постоянно оставаться на слуху. Мейвезер хоть и завершил карьеру, но не завершил с боксом. Он продолжает выходить на ринг, но дерется исключительно только в выставочных поединках.

Его соперники — это популярные блогеры, такие как Логан Пол, или же малоизвестные бойцы смешанных единоборств, выступающие далеко в не самых именитых промоушенах.

Проводить изнуряющие тренировки, досконально изучать своих соперников, вырабатывать определенные геймпланы под того или оппонента для Мейвезера уже в прошлом. Именно поэтому американец решил ответить на вызов Пакьяо отказом.

Флойд Мейвезер Экс-чемпион мира по боксу Мы уже дрались с Мэнни несколько лет назад, когда были в большой игре. Тот поединок закончился моей победой и результат боя помнят все. Да и тогда я заработал огромные деньги. Не понимаю зачем мне вновь драться с Пакьяо. Сейчас я выступаю только для того, чтобы поддерживать свою форму и не более. Желаю Мэнни всего наилучшего. Сейчас каждый из нас занимается своим делом

Может показаться, что Флойд испугался вызова и просто оправдывается. Но даже если их бой будет выставочным, то Мэнни приложит все силы, чтобы нокаутировать соперника. И тогда данное мероприятие будет уже выглядеть, как место выяснения отношений.

К бою с Пакьяо нужно готовиться и подходить в нынешней форме выходить на ринг точно нельзя. В свои 46 Флойд уже не хочет усердно тренироваться. Поэтому экс-чемпиону выгоднее оставаться тем самым Флойдом, к которому все привыкли за последние 6 лет.

Возобновлять карьеру в 45-летнем возрасте для Пакьяо нелучшая идея

Мэнни Пакьяо globallookpress.com

Время филиппинского боксера уже явно ушло. Сейчас в главных ролях совершенно другие лица. С учетом двухлетнего простоя вряд ли Пакьяо сможет конкурировать даже с кем-либо из-топ 15 рейтинга.

Все-таки 45 лет это уже не тот возраст, в котором спортсмены достигают каких-либо высот. Да и зачем все это надо самому Пакьяо непонятно. Он и так настоящая легенда, которую уже сейчас ставят в пример более молодому поколению.

Рисковать своим здоровьем далеко не самая лучшая идея, а в конкурентоспособность Пакьяо сейчас мало верится. Тот же Флойд прекрасно все понимает и поэтому в нынешних реалиях он выбирает легкие деньги с простыми соперниками.

Получать лишние травмы и пропускать тяжелые удары явно ни к чему. Пакьяо просто не оценивает риски и считает, что у него все получится. Они вместе с Мейвезером стали одними из лучших боксеров своей эпохи. Так что 2-3 очередные поединка в плане наследия не изменят абсолютно ничего.

Находясь в спорте в солидном возрасте, всегда нужно уметь вовремя остановиться. В ринге никто не будет смотреть на прежние достижения и цифры в паспорте. Для самого Мэнни лучше будет пойти по пути Флойда.

Отказ Мейвезера драться с Пакьяо не означает трусость. Просто Флойд оказался более рассудительным и в отличии от того же Мэнни он понимает, что после драки кулаками уже не машут.