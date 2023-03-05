Усик и Фьюри скандалят из-за денег. Бой века на грани срыва

Тайсон и Александр не могут договориться о распределении гонораров

Из-за финансовых разногласий промоутеры не могут анонсировать бой Фьюри и Усика

Противостояние Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе бесспорно является самым ожидаемым боксерским боем этого года. Предполагалось, что Александр и Тайсон сумеют провести очный поединок еще в предыдущем году.

Однако между самими бойцами и их командами далеко не самые приятные отношения. Каждый хочет выбить для себя наиболее выгодные условия. Фьюри и вовсе предлагал провести данный бой в Англии в декабре 2022-го.

Такой расклад явно не устраивал украинца, который провел в августе того же года бой против Энтони Джошуа. Ему не хватало времени на подготовку и отдых, и поэтому Тайсон в итоге довольствовался поединком против своего давнего соперника Дерека Чисоры.

Обзор боя: Тайсон Фьюри — Дерек Чисора 3

После победы над ним Фьюри публично вызвал на поединок Усика. Александр, присутствовавший на том турнире, вышел на ринг к Тайсону, и боксеры провели битву взглядов.

Обговаривалось, что долгожданное противостояние состоится в начале марта текущего года. К этому времени сумел бы восстановиться и Усик, и тот же Фьюри, который в бою с Чисорой не испытывал вообще никаких проблем, получив при этом минимум урона.

Долгое время команды никак не могли подобрать удобное место для проведения встречи. Трудные переговоры потихоньку начали давать свои плоды и вроде бы поединок предварительно анонсировали на конец апреля текущего года.

На последней неделе февраля промоутеры должны были назвать место и окончательную дату поединка, но официального анонса так и не случилось. Всему виной стали финансовые разногласия между боксерами.

Тайсон Фьюри хочет за данный поединок получить гораздо больше, нежели его соперник. К словам «цыганского короля» подключились все его братья и отец, которые считают, что Александр должен с уважением относиться к оппоненту.

А вот команда Усика категорически не согласна на такие условия, заявляя о том, что справедливым распределением доходов будет соотношение 50 на 50. Какого-либо прогресса в новых переговорах пока что нет.

Бой века по-прежнему не был официально анонсирован, а теперь и вовсе возникает вопрос: а состоится ли он с учетом всех обстоятельств?

Каждый стоит на своем и не планирует уступать

Александр Усик globallookpress.com

Со стороны Фьюри к предстоящему сопернику нет ни малейшего уважения. Тайсон постоянно оскорбляет украинского боксера, называя его кроликом, средневесом и другими словами.

Британец считает себя настоящим королем тяжелого веса и ведет так, как ему вздумается. Именно поэтому переговоры с Фьюри и его командой зашли практически в тупик. Отец и братья Тайсона считают, что Усик должен согласиться на их условия, потому что настоящий чемпион именно «цыганский король».

По их мнению, драться с Фьюри — это большая честь, и Александр должен быть благодарен, что ему предоставляется такой шанс. Однако они наверняка забыли о том, сколько поясов в тяжелом дивизионе на руках у украинского боксера.

Если Тайсону сейчас принадлежит только титул по версии WBC, то Александр владеет всеми остальными трофеями. Даже с учетом того, что украинец дерется в тяжелом дивизионе не так давно, как Фьюри, он все равно заслуживает уважения.

Поэтому распределение гонораров в соотношении 50 на 50 было бы вполне справедливым. Это бой между двумя непобедимыми чемпионами, которые находятся в равных условиях. Но разве можно объяснить это Тайсону Фьюри? Наверное, нет.

Поэтому британец со своей командой будет до последнего настаивать на своем, желая получить большую часть денег. В связи с нежеланием принять справедливую позицию складывается ощущение, что и в конце апреля данный поединок не состоится.

Жадность «цыганского короля» может лишить поклонников бокса одного из самых громких боев в истории этого вида спорта. Но Тайсон никогда не хочет идти на уступки, а если учесть его открытую ненависть к Усику, то разрешение конфликта даже не представляется возможным.

Поединок с Нганну — запасной вариант для Фьюри

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Окружение Фьюри уже поговаривает о возможном завершении карьеры британца в случае отмены поединка с Александром. Сам же Тайсон недавно заявлял, что готов будет подраться с Фрэнсисом Нганну, если поединок с украинцем все-таки отменится.

Уже 2 года идут разговоры о потенциальном бое между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе и Фьюри. Весной 2021-го британец сам вызывал Фрэнсиса на очный поединок, и кажется что, он говорил все это на полном серьезе.

«Цыганские король» наверняка не против попробовать что-то новое, ведь на протяжении своей карьеры он зачистил уже весь тяжелый дивизион. Скорее, данный поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу больше нужен Усику, нежели Фьюри.

Каким бы классным бойцом не был Александр, но все-таки надо признать, что Тайсон гораздо популярнее него. Британец является народным чемпионом и настоящим любимцем публики. Да и если бой Фьюри и Усика не состоится, то «цыганский король» проведет не менее грандиозный поединок против Фрэнсиса Нганну.

Звание абсолютного чемпиона Тайсон не завоюет, но зато организаторы встречи пойдут на любые условия в переговорах. Фьюри получит тот гонорар который захочет и, с большей долей вероятности, победит Фрэнсиса. А вот Усик в отличие от него не имеет никакого запасного плана.

Сейчас украинец является заложником данной ситуации, а его единственный шанс получить бой всей жизни — это согласиться на условия недружелюбного Тайсона, потому как других вариантов у него просто нет.