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    Усик и Фьюри скандалят из-за денег. Бой века на грани срыва

    Их бой должен состояться в апреле, но контракт на него еще не подписан

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    Тайсон Фьюри
    Тайсон и Александр не могут договориться о распределении гонораров

    Из-за финансовых разногласий промоутеры не могут анонсировать бой Фьюри и Усика

    Противостояние Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе бесспорно является самым ожидаемым боксерским боем этого года. Предполагалось, что Александр и Тайсон сумеют провести очный поединок еще в предыдущем году.

    Однако между самими бойцами и их командами далеко не самые приятные отношения. Каждый хочет выбить для себя наиболее выгодные условия. Фьюри и вовсе предлагал провести данный бой в Англии в декабре 2022-го.

    Такой расклад явно не устраивал украинца, который провел в августе того же года бой против Энтони Джошуа. Ему не хватало времени на подготовку и отдых, и поэтому Тайсон в итоге довольствовался поединком против своего давнего соперника Дерека Чисоры.

    Обзор боя: Тайсон Фьюри — Дерек Чисора 3

    После победы над ним Фьюри публично вызвал на поединок Усика. Александр, присутствовавший на том турнире, вышел на ринг к Тайсону, и боксеры провели битву взглядов.

    Обговаривалось, что долгожданное противостояние состоится в начале марта текущего года. К этому времени сумел бы восстановиться и Усик, и тот же Фьюри, который в бою с Чисорой не испытывал вообще никаких проблем, получив при этом минимум урона.

    Долгое время команды никак не могли подобрать удобное место для проведения встречи. Трудные переговоры потихоньку начали давать свои плоды и вроде бы поединок предварительно анонсировали на конец апреля текущего года.

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    • На последней неделе февраля промоутеры должны были назвать место и окончательную дату поединка, но официального анонса так и не случилось. Всему виной стали финансовые разногласия между боксерами.

    Тайсон Фьюри хочет за данный поединок получить гораздо больше, нежели его соперник. К словам «цыганского короля» подключились все его братья и отец, которые считают, что Александр должен с уважением относиться к оппоненту.

    А вот команда Усика категорически не согласна на такие условия, заявляя о том, что справедливым распределением доходов будет соотношение 50 на 50. Какого-либо прогресса в новых переговорах пока что нет.

    Бой века по-прежнему не был официально анонсирован, а теперь и вовсе возникает вопрос: а состоится ли он с учетом всех обстоятельств?

    Каждый стоит на своем и не планирует уступать

    Александр Усик
    globallookpress.com

    Со стороны Фьюри к предстоящему сопернику нет ни малейшего уважения. Тайсон постоянно оскорбляет украинского боксера, называя его кроликом, средневесом и другими словами.

    Британец считает себя настоящим королем тяжелого веса и ведет так, как ему вздумается. Именно поэтому переговоры с Фьюри и его командой зашли практически в тупик. Отец и братья Тайсона считают, что Усик должен согласиться на их условия, потому что настоящий чемпион именно «цыганский король».

    По их мнению, драться с Фьюри — это большая честь, и Александр должен быть благодарен, что ему предоставляется такой шанс. Однако они наверняка забыли о том, сколько поясов в тяжелом дивизионе на руках у украинского боксера.

    Если Тайсону сейчас принадлежит только титул по версии WBC, то Александр владеет всеми остальными трофеями. Даже с учетом того, что украинец дерется в тяжелом дивизионе не так давно, как Фьюри, он все равно заслуживает уважения.

    Поэтому распределение гонораров в соотношении 50 на 50 было бы вполне справедливым. Это бой между двумя непобедимыми чемпионами, которые находятся в равных условиях. Но разве можно объяснить это Тайсону Фьюри? Наверное, нет.

    Поэтому британец со своей командой будет до последнего настаивать на своем, желая получить большую часть денег. В связи с нежеланием принять справедливую позицию складывается ощущение, что и в конце апреля данный поединок не состоится.

    Жадность «цыганского короля» может лишить поклонников бокса одного из самых громких боев в истории этого вида спорта. Но Тайсон никогда не хочет идти на уступки, а если учесть его открытую ненависть к Усику, то разрешение конфликта даже не представляется возможным.

    Поединок с Нганну — запасной вариант для Фьюри

    Тайсон Фьюри
    globallookpress.com

    Окружение Фьюри уже поговаривает о возможном завершении карьеры британца в случае отмены поединка с Александром. Сам же Тайсон недавно заявлял, что готов будет подраться с Фрэнсисом Нганну, если поединок с украинцем все-таки отменится.

    Уже 2 года идут разговоры о потенциальном бое между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе и Фьюри. Весной 2021-го британец сам вызывал Фрэнсиса на очный поединок, и кажется что, он говорил все это на полном серьезе.

    «Цыганские король» наверняка не против попробовать что-то новое, ведь на протяжении своей карьеры он зачистил уже весь тяжелый дивизион. Скорее, данный поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу больше нужен Усику, нежели Фьюри.

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    • Каким бы классным бойцом не был Александр, но все-таки надо признать, что Тайсон гораздо популярнее него. Британец является народным чемпионом и настоящим любимцем публики. Да и если бой Фьюри и Усика не состоится, то «цыганский король» проведет не менее грандиозный поединок против Фрэнсиса Нганну.

    Звание абсолютного чемпиона Тайсон не завоюет, но зато организаторы встречи пойдут на любые условия в переговорах. Фьюри получит тот гонорар который захочет и, с большей долей вероятности, победит Фрэнсиса. А вот Усик в отличие от него не имеет никакого запасного плана.

    Сейчас украинец является заложником данной ситуации, а его единственный шанс получить бой всей жизни — это согласиться на условия недружелюбного Тайсона, потому как других вариантов у него просто нет.

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