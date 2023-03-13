Кошмарное выступление Яна, яркие победы Волкова и Крылова. Обзор карда UFC Vegas 71

В ночь с 11 на 12 марта состоялся турнир UFC Vegas 71. В главном бою вечера подрались Петр Ян и Мераб Двалишвили

Результаты боев предварительного карда

1. Карлстон Харрис в полусреднем весе одолел решением Джареда Гудена

2. Тайсон Нэм в наилегчайшем дивизионе уступил Бруно Силве сабмишном в первом раунде

3. Тони Грэйвели в легчайшей категории уступил решением Виктору Генри

4. Джейджей Олдрич в рамках женского наилегчайшего дивизиона решением одолела Ариану Липске

5. Седрик Дюма в среднем дивизионе уступил сабмишном во втором раунде Джошу Фремду

6. Рафаэль Ассунсао в легчайшем дивизионе в третьем раунде уступил болевым приемом Дэйви Гранту

7. Лукас Бжески в тяжелом весе судейским решением проиграл Карлу Уилльямсу

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 71: Ян vs Двалишвили

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открыло противостояние двух полутяжеловесов с участием Антона Туркаля и Витора Петрино. Бойцы до очной встречи в UFC на двоих провели только один поединок.

В своем первом противостоянии в сильнейшей лиге мира Антон уступил сабмишном в рамках тяжелого дивизиона Жаилтону Алмейде, а после той неудачи решил спуститься весовую категорию до 93 килограмм.

Что касается Петрино, то он участвовал только в претендентской серии Даны Уайта, а поединок на прошедшем UFC Vegas 71 был для него дебютным в промоушене. Оба соперника подходили к данному противостоянию с хорошей статистикой.

Антон и Виктор устроили в октагоне настоящую рубку и наносили друг другу тяжелые удары на протяжении всех трех раундов. Досрочного финиша так и не случилось и встреча дошла до решения судей. Рефери оказались на стороне дебютанта, отдав победу Витору Петрино.

Следующими в октагон вышли Марио Баутиста и Гвидо Канетти чей поединок проходил в легчайшей весовой категории. Соперники подходили к очному противостоянию в разной форме.

Марио в предыдущих пяти боях 4 раза выиграл, потерпев поражение только однажды. А вот Гвидо не так давно шел на серии из трех неудач кряду, но затем сумел одержать 2 победы. Однако несмотря на успешное выступление в предыдущих двух встречах, аргентинец ничего не сумел противопоставить своему сопернику на этот раз.

Каннетти попался на гильотину уже в первом раунде и выбраться из тяжелого положения так и не сумел. Баутиста одержал уже четвертую победу кряду. Теперь он однозначно заслуживает того, чтобы провести свой следующий поединок с соперником из топ-15.

Очередная встреча основного карда проходила в легчайшей категорий и на этот раз участие в ней принимали Саид Нурмагомедов и Джонатан Мартинез. В преддверии данного противостояния российский боец располагался на 14-й позиции в рейтинге.

Саид Нурмагомедов и Джонатан Мартинез globallookpress.com

Дагестанец, как и его соперник, показывал хорошие выступления ранее. У Саида и Джонатана было по 4 победы и одному поражению, что весьма неплохо.

Вовсе неудивительно, что их очных бой получился довольно конкурентным. Если поначалу преимущество Нурмагомедова было видно невооруженным глазом, то со временем оно стало нивелироваться.

Мартинез не стеснялся идти в откровенные размены, а в концовке третьего раунда он прижал Саида к сетке, начав работать первым номером. Возможно, финальный отрезок и поменял общую картину поединка, потому как судьи в итоге отдали победу именно американцу.

Далее в октагон вышли Никита Крылов и Райан Спэнн, чья встреча состоялась в рамках полутяжелой весовой категории. Этот бой должен был пройти еще пару недель назад, но из-за проблем со здоровьем у украинского бойца он был перенесен на 12 марта.

Крылов открывался в данном противостоянии фаворитом, и свой статус он оправдал. Бойцы начали вести поединок в стойке, но совсем скоро Никита решил попробовать затянуть Спэнна в партер.

Украинец пытался забрать шею соперника, но неожиданно соскочил с него и сам оказался спиной на канвасе. Райан принялся добивать оппонента, но мгновенно угодил в гильотину. Крылов своими ногами довольно сильно сдавил шею американца и тот практически сразу постучал.

Никита одержал уже третью победу кряду и, вероятнее всего, его следующий поединок будет претендентским. Сам украинец изъявил желание провести встречу против бывшего чемпиона полутяжелого дивизиона Яна Блаховича.

Волков вновь выиграл нокаутом, Ян ничего не показал в бою с Двалишвили

Александр Волков и Александр Романов globallookpress.com

В рамках со-главного события вечера проходил поединок в полутяжелом весе с участием Александра Волкова и Александра Романова. Россиянин подходил к своему очередному бою после победы нокаутом в первом раунде над Жаирзиньо Розенстрайком.

Что касается Романова, то он в предыдущей встрече потерпел первое поражение в карьере, не сумев справиться с Марчином Тыбурой. Тогда молдаванин уступил единогласным решением судей, но все же к бою с Волковым он подходил в качестве фаворита.

У россиянина есть некоторые проблемы в партере, а в последнее время на нижнем этаже Романов смотрелся весьма предпочтительно. Уже с первых секунд молдаванин кинулся в ноги своему сопернику и прижал его к сетке.

Однако «Драго» довольно легко выбрался из клинча и далее начал развивать собственные атаки. После сокрушительных ударов молдаванин на оказался на канвасе, а Волков занял выгодную позицию сверху и начал разбивать его в гранд-энд-паунде.

Романов перешел в пассивную оборону и больше ничего не мог сделать. Судья, спустя несколько мгновений, остановил поединок. Россиянин одержал свою вторую победу кряду, а Романов потерпел второе поражение в карьере.

В главном событии вечера в легчайшей весовой категории встретились с Петр Ян и Мераб Двалишвили. Данные бойцы уже давно конфликтуют между собой и поэтому в клетке ожидалась бескомпромиссная рубка.

Двалишвили не раз оскорблял Яна и казалось, что россиянин однозначно будет идти вперед и наказывать своего соперника за грязные слова. Однако на деле получилось все абсолютно по-другому.

Петр проявил минимум активности, и в каждом из пяти раундов он отдавал инициативу грузину. Было удивительно то, что Ян даже не пытался прессинговать своего оппонента. Петр неплохо оборонялся в партере, но очень блекло выглядел в стойке.

Мераб, в свою очередь, постоянно поджимал россиянина и работал на очки. Грузинский боец не сумел довести дело до нокаута или сабмишна, но зато он доминировал над оппонентом на протяжении 25-ти минут.

Двалишвили абсолютно по делу забрал все 5 раундов, одержав победу единогласным решением судей. Петр показал, пожалуй, свою худшую форму за всю карьеру. Теперь Ян идет на серии из трех поражений кряду и о титульном поединке ему точно придется забыть.