Чимаев поднимается в средний дивизион. Глава UFC пообещал Хамзату соперника из топ-3 в новой весовой

Чимаев хочет получить громкий поединок, но многие бойцы его игнорируют

«Борз» вынужден проститься с полусредним дивизионом UFC

Шведский боец чеченского происхождения за 3 года выступлений в сильнейшей лиге мира успел зарекомендовать себя, как главного претендента на чемпионский пояс в полусредней весовой категории.

С момента своего дебюта в рамках дивизиона до 77,1 кг «Борз» поэтапно прошел Джона Филлипса, Риса МакКи, Джеральда Миршерта, Ли Джинлианга, Гилберта Бернса и Кевина Холлэнда.

Хамзат плотно закрепился на третьей позиции в рейтинге, и все фанаты смешанных единоборств ожидали его увидеть в титульном поединке против победителя пары Усман-Эдвардс или же в претендентском бою с Шавкатом Рахмоновым.

Однако по окончании турнира UFC 286 глава промоушена Дана Уайт сообщил о том, что Чимаев принял окончательное решение о переходе в средний дивизион. Сгонять большое количество веса, укладываясь в лимит до 77,1 кг, «Борзу» с каждым разом становится все тяжелее и тяжелее.

На свой последний поединок на сентябрьском турнире Чимаев выходил с серьезным перевесом почти в 4 кг. Из-за проваленной весогонки на коротком уведомлении ему пришлось драться не с Нейтом Диасом, а с Кевином Холлэндом.

Хамзат Чимаев vs Гилберт Бернс: Вспоминаем бой

Чеченский швед одержал уверенную победу сабмишном в первом раунде, однако по истечении двух минут было видно, как он тяжело дышит. Вовсе неудивительно, что после экстремальной сгонки сил у бойца в клетке было не очень много.

В межсезонье Чимаев весит порядка 93 кг и сбрасывать целых 16 кг для столь габаритного спортсмена задача крайне непростая. Тяжелая весогонка стала ключевым фактором перехода Хамзата в новую категорию.

Дана Уайт считает, что такой боец, как Чимаев заслуживает громкого поединка в дебюте в среднем весе. Сам швед невероятно уверен в себе. По его мнению, возникнуть проблем в новой весовой категории у него не должно.

Потенциальными соперниками Хамзата в его следующем поединке являются представители первой тройки рейтинга: Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер и Марвин Веттори и, возможно, дебют «Борза» в дивизионе до 83,9 кг состоится уже этим летом.

В среднем весе Чимаев даст бой любому топу

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Если кто-то думает, что подъем Чимаева в более тяжелую весовую категорию может закончится для него крахом, то он сильно ошибается. По своим габаритам швед является природным средневесом.

Его рост 188 см, а размах рук 191. Что касается, веса то согнать 9 килограмм — это не такая уж и тяжелая задача. Зато во время поединков Хамзат будет себя чувствовать более свежим и бодрым, что явно сыграет свою роль.

Если обратиться к статистике шведа в сравнении с бойцами из-топ 3 и действующим чемпионом Алексом Перейрой, то во многих показателях он даже превосходят их. К примеру, «Борз» гораздо чаще других успешно переводит своих соперников на канвас.

У Хамзата 57% удачных тейкдаунов, тогда как у Веттори 43%, у Адесаньи 14%, у Уиттакера 38%, а у обладателя пояса Перейры и вовсе только одна попытка прохода в ноги за 4 поединка. Также к этому можно добавить и невероятный контроль соперника на земле, в чем Чимаеву нет равных в этой весовой.

Основной упор «Борз» будет делать на борьбу, потому как это его сильная сторона. К тому же, далеко не у всех топовых средневесов хорошая защита от тейкдаунов. Если перевести на канвас Уиттакера с Веттори будет тяжеловато, то в битвах с Адесаньей и Перейрой проблем в партере точно не будет.

В стойке те же Алекс и Исраэль будут выглядеть предпочтительнее. Но они ярко выраженные ударники, у которых чересчур много проблем в борьбе. Получается, что уязвимость чемпиона и экс-обладателя пояса на нижнем этаже делает их для Хамзата легкой мишенью.

На их фоне те же Веттори и Уиттакер выглядят более тяжелыми соперниками, потому как обладают хорошими навыками БЖЖ. Все это к тому, что у Чимаева отличные перспективы в среднем дивизионе.

«Борз» еще никому не уступал в своей карьере, и против каждого своего соперника он выходит в клетку явным фаворитом. Многие бойцы уже не раз отказывались драться с Хамзатом, понимая, что проиграют ему.

Чемпион Перейра стал первым, кто сбежал от боя с Хамзатом

Алекс Перейра globallookpress.com

Перейра раз стал чемпионом среднего дивизиона в ноябре прошлого года после того, как в пятом раунде сумел техническим нокаутом одолеть Адесанью. Спустя несколько дней после победы, ему поступило предложение провести первую защиту титула именно против Чимаева.

Однако бразилец растерялся и ответил отказом. Чтобы как-то оправдать себя, он сообщил о проблемах со здоровьем, предложив «Борзу» провести бой в полутяжелом дивизионе. Логика Перейра совершенно непонятна. Зачем драться в полутяжелом весе, если ты чемпион в средней категории?

Подобные вопросы также возникают и к другим бойцам, которые отказались драться со шведом. Можно вспомнить Колби Ковингтона, Тони Фергюсона и того же Роберта Уиттакера.

Все они просто проигнорировали предложения со стороны UFC об организации боя. Особняком в этой троице стоит именно Колби. Его поединок с Чимаевым мог стать претендентским в полусреднем весе, ведь американец сейчас занимает первую строчку в рейтинге.

Однако Ковингтон, оберегая свою позицию, просто потерялся в медиапространстве на несколько месяцев. Впрочем, нашлись смельчаки, которые согласились на поединок с Чимаевым. Первый — это Леон Эдвардс, а второй — Пауло Коста.

Если учесть, что «Борз» покидает полусредний вес, то бой с «Рокки» уже невозможен. А вот противостояние с бразильцем можно рассмотреть в качестве запасного варианта. Коста уже давно желает выяснить отношения со шведом.

А накануне Пауло продлил контракт с UFC, публично заявив о том что, поединок с Хамзатом для него является самым приоритетным. Подраться с бывшим претендентом на титул в дебюте для шведа тоже смотрится вполне хорошим вариантом.

По своему мастерству и навыкам Коста ничуть не хуже, чем те же Веттори и Уиттакер. В случае возникновения проблем с организацией боя против главных звезд среднего дивизиона на подстраховку всегда готов выйти бразилец. Так что без соперника чеченский швед точно не останется.