Эдвардс вновь оставил Усмана ни с чем. Леон закончил правление Камару в полусреднем весе UFC

После очередного проигрыша Леону «нигерийский кошмар» попал в тяжелое положение

Усман и Эдвардс были заряжены на все 5 раундов

Финал трилогии Леона и Камару был самым ожидаемым событием в UFC в этом месяце. История противостояния двух данных бойцов началась еще 8 лет назад, а фанаты смешанных единоборств всегда любили подобные бескомпромиссные битвы.

Вовсе неудивительно, что третий поединок Усмана и Эдвардса собрал в Англии всю арену. Несмотря на то, что «нигерийский кошмар» на этот раз дрался на чужой территории, он сразу же захватил инициативу и пытался действовать первым номером.

Бывший чемпион полусреднего веса старался загнать своего соперника в угол. На близкой дистанции Камару работать гораздо удобнее и он постоянно искал момента для сокращения расстояния с Леоном.

Но британец очень агрессивно встречал его. Леон чередовал лоу-кики с мидл-киками по корпусу. Как раз, после одного из таких попаданий в живот Камару упал на канвас, но сразу же поднялся.

В начале второго отрезка Эдвардс подключил свои знаменитые хай-кики, которые не приносили ему никаких дивидендов. После нокаута в предыдущем бою Камару постоянно держал руки на уровне головы и все попадания ногами со стороны соперника приходились по защите.

Однако инициатива нигерийца никак не помогала ему выйти на удобную для себя дистанцию. Камару также пробовал завязать соперника в партере, но Леон эталонно оборонялся от проходов в ноги.

Камару Усман globallookpress.com

Третий раунд мог стать поворотным в этом поединке. Ввиду постоянного наплыва атак, один тейкдаун Камару все-таки удалось провести. Однако за полторы минуты контроля в партере сделать с Эдвардсом претендент ничего не сумел.

Отрезок остался явно за нигерийцем, потому как в одном из эпизодов Леон хватался за сетку, за что и получил минус один балл. Но это нарушение правил со стороны британца на исход противостояния точно никак не повлияло.

В чемпионских раундах бойцы выглядели примерно одинаково. Эдвардс был чуть точнее в стойке, да и со временем он начал подключать еще и колени в голову из клинча. В целом, встреча получилась максимально конкурентной и можно было отдать победу любому бойцу.

Но большинством судейских решений данный поединок выиграл именно Эдвардс. «Рокки» закончил эту трилогию в свою пользу, а Усман вновь остается без пояса.

К судьям нет никаких вопросов, Леон заслужил пояс

UFC 286: Леон Эдвардс — Слова после боя

В последнее время общественность недовольна судейским решением в таких принципиальных поединках. Поводов усомниться в работе рефери, действительно, было немало. Тут можно вспомнить титульники Анкалаев-Блахович и Ян-Стерлинг, а также жесточайшее ограбление в бою Пимблетт-Гордон.

Но встреча Усмана и Эдвардса — это тот случай, когда к рефери нет вообще никаких вопросов. Нельзя сказать, что кто-то выделялся в этом поединке. Инициатива была за Усманом, а хладнокровие и расчетливость за британцем.

Если обратиться к статистике, то здесь примерно равные показатели. По акцентированным попаданиям Леон чуть лучше Камару: 108-76 в его пользу. Но также стоит рассмотреть и куда пришлись эти удары.

Примерно половина из них — это лоу-кики по коленям и бедрам соперника. А вот что касается головы, то здесь 54-28 в пользу Камару. Также стоит обратить внимание на 3 тейкдауна от нигерийца и минус балл за нарушение правил от Леона в третьем раунде.

Глядя на эти, цифры отдать победу кому-либо из бойцов было очень тяжело. Поэтому винить судей в том, что «Рокки» остался чемпионом точно нельзя. Плюс ко всему, британец не получил за этот поединок большого количества урона.

А ведь от претендентов в титульном бою ждут многого. По крайней мере, политика такова, что если ты хочешь стать чемпионом, то должен побеждать уверенно. Но Усман в этот вечер не был наголову сильнее обладателя пояса.

Камару провел хороший поединок и показал высочайший уровень, однако напора и агрессии ему явно не хватило. Все-таки нокаут в предыдущем поединке наложил свой отпечаток, и так откровенно идти вперед, как ранее, «нигерийский кошмар» уже не мог.

Говорит ли это о том, что как боец Усман начал деградировать? Пожалуй, нет. Камару был чемпионом несколько лет, и ни в одном поединке он не позволял претенденту действовать с позиции силы. Но при этом очередное поражение ставит нигерийца в трудное положение, которому точно не позавидуешь.

Усман будет отдан на растерзание голодным претендентам

Камару Усман globallookpress.com

По окончании трилогии Леон и Камару пожали друг другу руки и разошлись миром. Теперь их карьеры набирают новые обороты. Эдвардс проведет свою следующую защиту титула против Колби Ковингтона.

Если «Рокки» пройдет его, то далее может получить самый выгодный бой в карьере. Совсем скоро состоится поединок Чендлера против Макгрегора в полусреднем весе.

В случае победы Конор мгновенно превращается в следующего претендента на титул. Удар у ирландца очень тяжелый, но дыхалки и стойкости практически нет. По сравнению с Усманом, противостояние с Макгрегором для Леона выглядит, как легкая прогулка.

Год или полтора британец точно побудет в роли чемпиона, пока не встретится с более сильным претендентом. А Усману придется крайне непросто. Сейчас он занимает первую строчку в рейтинге и будет вынужден оборонять ее от проспектов дивизиона.

Если Леон в это время будет драться со стилистически удобными для себя соперниками, то Камару предстоят более тяжелые бои. Потенциальные 2 соперника — это Шавкат Рахмонов и Белал Мухаммад, которые набрали невероятную форму.

С 99-процентной уверенностью можно сказать, что правление Камару в полусреднем весе окончено. С учетом той оппозиции, которая ждет его в ближайшем будущем, шансы вернуть себе пояс в полусреднем весе практически равны нулю.