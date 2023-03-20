Волевая победа Эдвардса над Усманом, досадный проигрыш Физиева от Гейджи. Обзор карда UFC 286

В ночь с 18 на 19 марта состоялся турнир UFC 286. В главном бою вечера встреились Камару Усман и Леон Эдвардс

Бои предварительного карда

1. Вероника Македо одолела судейским решением Джулиану Миллер в женском наилегчайшем весе

2. В бою Джая Херберта и Людовита Кляйна в легком весе была объявлена ничья

3. Джоанна Вуд в женском наилегчайшем дивизионе одолела Луану Каролину

4. Джейк Хэдли в наилегчайшем весе в первом раунде нокаутировал Малкома Гордона

5. Кристиан Данкан в среднем дивизионе в первом раунде выиграл сабмишном у Душко Тодоровича

6. Лерон Мерфи в полулегком весе судейским решением победил Габриэля Сантоса

7. Мухаммад Мокаев в наилегчайшем дивизионе в третьем раунде выиграл удушающим приемом у Джафеля Фильо

8. Сэм Паттерсон уступил нокаутом в первом раунде Яналу Ашмозу в легком дивизионе

9. Крис Дункан судейским решением выиграл у Омара Моралеса в легком весе

10. Джек Шор в полулегком дивизионе выиграл сабмишном в первом раунде у Маквана Амирхани

Лучшие моменты турнира UFC 286: Эдвардс vs Усман 3

Результаты боев основного карда

Основной кард турнира в Великобритании открывал поединок Марвина Веттори и Романа Долидзе в рамках средней весовой категории. Не так давно грузинского бойца еще не было в рейтинге, однако после неожиданной победы над Джеком Херманссоном он ворвался сразу же в топ-10.

Веттори подходил к данному поединку в качестве состоявшейся звезды среднего дивизиона. Итальянец ранее за свою карьеру провел несколько боев с другими топовыми соперниками и даже в 2021-м дрался за титул с Исраэлем Адесаньей, которому уступил по итогам 25-ти минут.

Несмотря на свой статус, Веттори начал поединок против Долидзе вторым номером. Грузинский боец с первых секунд сразу же занял центр октагона и начал поддавливать своего соперника. К концу стартового отрезка Роману удалось потрясти Марвина, но тот все-таки сумел удержаться на ногах.

Далее Долидзе вновь продолжал действовать первым номером, а итальянец даже и не собирался идти вперед. На протяжении всех 15-ти минут Веттори отстреливался с задней линии.

Многим казалось, что грузинский боец смотрелся гораздо предпочтительнее, нежели его именитых соперник. Однако статистика показала, что по акцентированным попаданиям итальянец сумел перебить Долидзе. Именно поэтому судьи единогласным решением отдали победу Веттори.

Следующими в октагон вышли Дженнифер Майя и Кейси О’Нилл, чей поединок проходил в рамках женского наилегчайшего дивизиона. В предыдущих своих боях девушки выступали абсолютно по-разному.

У Дженнифер было 2 победы и 3 поражения, включая титульник против Валентины Шевченко. Что касается Кейси, то она провела в UFC ранее 4 поединка и во всех них сумела выиграть.

Но у более опытной бразильянки была невероятно серьезная оппозиция и поэтому к моменту встречи она располагалась в пределах первой десятки рейтинга. Их поединок начался с того, что О’Нилл заняла центр клетки и пошла вперед.

Однако на протяжении долгого времени ей никак не удавалось сократить дистанцию. Дженнифер, в свою очередь, очень грамотно меняла темп встречи. Во втором и третьем раундах она и вовсе начала сближаться с шотландкой, часто действуя из клинча.

Возрастная бразильянка по данному поединку оставила более приятные впечатления. В итоге судья абсолютно заслуженно отдали Дженнифер Майе победу единогласным решением. Таким образом, О’Нилл прерывает свой винстрик и терпит первое поражение в карьере.

Гуннар Нельсон globallookpress.com

Далее проходил поединок в полусреднем дивизионе с участием Брайана Барберены и Гуннара Нельсона. Ранее эти бойцы были в топ-15, но со временем выпали из рейтинга. Причины у каждого абсолютно разные.

В активе Брайана, порой, наблюдалась нестабильность. Что касается Нельсона, то у него был серьезный простой от выступлений в 3 года в период с 2019-го по 2022-й. Если рассматривать статистику, то Барберена подходил к очередному бою после досрочного поражения сабмишном от Рафаэля Дос Аньоса.

А вот исландец раннее выиграл у Такаши Сато судейским решением. Уже с самых первых секунд Гуннар активно пошел вперед и ему без проблем удалось перевести Брайана на канвас.

Исландец довольно быстро занял выгодное для себя положение, откуда начал работать первым номером и искать возможность для досрочного финиша. Оказавшись сверху, Нельсон сумел захватить руку оппонента.

Исландец провел болевой прием кимура и Барберена был вынужден сдаться буквально за 9 секунд до конца первого раунда.

Гейджи разбил Физиева, Эдвардс тактически переиграл Усмана

Камару Усман globallookpress.com

В со-главном событии вечера проходил поединок в легком весе с участием Рафаэля Физиева и Джастина Гейджи. Оба бойца занимали в преддверии очной встречи третью и шестую позиции соответственно.

Джастин в предыдущем бою дрался за титул с Чарльзом Оливейрой, которому разгромно проиграл сабмишном уже в первом раунде. А вот Физиев подходил к этому поединку после уверенной победы над Дос Аньосом нокаутом.

Окрыленный успехом предыдущего боя, Рафаэль сразу же пошел вперед и в данной встрече. Настрой у «Атамана» был просто запредельный, и он вкладывал силы практически в каждый свой удар.

Гейджи кружил вокруг него и искал возможность для контратаки. Первый отрезок остался явно за Физиевым, но вот уже в следующем раунде Джастин постепенно начал идти вперед. Американец все чаще и чаще попадал по Рафаэлю, но «Атаман» довольно успешно отвечал ему.

Ключевым в данном поединке стал третий раунд. Было видно, что азербайджанец немного просел физически и дрался уже на морально волевых. Буквально за минуту Физиев пропустил столько ударов, что на его лице не осталось живого места.

У Рафаэля сильно кровоточил правый глаз, а Гейджи продолжал ему накидывать. Значимый урон на лице азербайджанца сыграл ключевую роль в этой встрече. Большинством судейских решений Джастин одержал вполне заслуженную победу.

В главном событии вечера в поединке за титул в полусреднем дивизионе сражались Леон Эдвардс и Камару Усман. Это была уже их третья встреча в карьере. Первый бой в 2015-м закончился победой единогласным решением судей со стороны Камару.

А вот летом прошлого года Леон сотворил настоящую сенсацию, отправив нигерийца в глухой нокаут хэд-киком в пятом раунде. Конечно же, Усман хотел взять реванш и вернуть себе титул.

Камару с первых секунд поединка активно пошел вперед, пытаясь зажать своего соперника у сетки. Но Леон очень грамотно передвигался и не позволял Усману выйти на удобную для него дистанцию. Британец постоянно прикармливал оппонента лоу-киками и мидл-киками.

В общем, встреча получилась очень конкурентной. Камару постоянно искал шанс перевода в партер, но чемпион грамотно оборонялся от проходов в ноги. Досрочного финиша в данной встрече не было и поединок продлился все 25 минут.

Этот бой получился на 3 результата и можно было принять абсолютно любую позицию. Но, по решению судей, Эдвардс для победы сделал немного больше, чем соперник. Леон во второй раз кряду прошел Усмана, поставив точку в их трилогии. Эдвардс остался с поясом, а Камару улетел из Великобритании ни с чем.