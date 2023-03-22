Интригующий поединок Веры и Сэндхагена, возвращение Куницкой и Холм. Анонс карда UFC San Antonio

В ночь с 25 на 26 марта пройдет турнир UFC San Antonio. В главном бою вечера встретятся Кори Сэндхаген и Марлон Вера

Бои предварительного карда

1.Тамирес Видаль встретится с Хейли Коуэн в рамках женского легчайшего дивизиона

2. Виктор Альтамирано в наилегчайшем весе подерется против Винициуса Сальвадора

3. Мануэль Торрес в легком весе будет противостоять Трею Огдену

4. Сиджей Вергара в наилегчайшем дивизионе встретится с Даниэлем Да Силвой

5. Тревин Джайлс и Престон Парсонс подерутся в полусреднем весе

6. Стивен Петерсон встретится с Лукасом Александером в полулегком дивизионе

7. Дэниэл Пинеда в полулегком весе встретится с Такером Латцом

Vera vs Sandhagen — Coming For That Belt | UFC San Antonio

Бои основного карда

Основной кард турнира в Сан-Антонио откроет поединок в среднем весе с участием Чиди Нджокуани и Альберта Дураева. Оба бойца подходят к очному противостоянию после поражений в предыдущих встречах.

Американец ранее уступил нокаутом во втором раунде Грегори Родригесу. Что касается Альберта, то он проиграл свой предыдущий поединок Хоакину Бакли из-за вмешательства медицинской бригады. По окончании второго отрезка у россиянина была на лице гематома и поэтому ему не позволили продолжить встречу.

Стоит отметить, что Чиди и Альберт являются универсалами, которые могут действовать как в стойке, так и в партере. В UFC они мало известны на широкую публику, потому как на двоих провели в промоушене только 5 поединков.

По классу Дураев и Нджокуани сопоставимы, так что их очное противостояние должно получиться очень конкурентным. До поражения от Родригеса американец одержал в UFC 2 победы кряду нокаутом в первом раунде. Мощь в кулаках у этого парня есть и поэтому россиянину особое внимание нужно будет уделить защите в стойке.

А следующими в октагон выйдут Алекс Перез и Манел Кап, чей поединок состоится в рамках наилегчайшего дивизиона. Предстоящие соперники входят в топ-10 рейтинга, занимая шестую и девятую позиции.

Алекс раннее шел на серии из трех побед кряду, но в последних двух поединках потерпел 2 разгромных поражения сабмишном уже в первом раунде от Дейвисона Фигередо и Александра Пантожи.

Что касается Капа, то он подходит к очередной встрече после викторий над Осборном, Жумагуловым и Дворжаком. Очевидно, что португалец сейчас является фаворитом в битве с Перезом. У американца серьезные проблемы с защитой от тейкдаунов, чем может воспользоваться Кап.

Манел Кап globallookpress.com

Далее пройдет поединок в женском наилегчайшем дивизионе с участием Андреа Ли и Мэйси Барбер. Девушки сейчас занимают в рейтинге 11-ю и 13-ю позиции. Их объединяет то, что обе выступают очень нестабильно.

Но все-таки Ли на фоне своей предстоящей соперницы явно выделяется в не самом хорошем смысле. В ее активе 4 поражения в шести предыдущих поединках, и в случае очередной неудачи она будет на грани вылета из топ-15.

Мэйси в последних пяти боях дважды проиграла, но 3 раза сумела победить. Причем к данной встрече Барбер подходит с винстриком из трех поединков. Возможно, ей удастся одолеть более возрастную Андреа, которая от боя к бою идет только на спад.

После противостояния Ли и Барбер пройдет поединок в полулегком весе с участием Нэйта Ландвера и Остина Линго. Оба бойца подходит к очной встрече с зеркальной статистикой.

В предыдущих трех поединках на счету Нэйта и Остина по 2 победы и одному поражению. Стилистически эта встреча будет для Линго далеко не самой удобной, потому как его соперник предпочитает драться в левосторонней стойке.

Но если Остин не сумеет показать себя на верхнем этаже, то он будет искать свой шанс в партере. Линго обладает базой тайского бокса, тхэквондо и БЖЖ. Так что у такого разностороннего бойца точно должен быть на предстоящий поединок план Б.

Куницкую и Веру ожидает проверка на прочность с участниками титульных боев

Холли Холм globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках женского легчайшего дивизиона встретятся Яна Куницкая и Холли Холм. Каждая из них в последнее время выступает в UFC крайне редко. Экс-чемпионка Холм в предыдущем бою дралась примерно около года назад, где проиграла судейским решением Кетлин Виейре.

Сейчас американка занимает третью строчку в рейтинге, но можно сказать, что она находится на грани завершения своей карьеры. Бывшей обладательнице пояса уже 41 год, а бой с Куницкой будет для нее одним из последних.

Что касается Яны, то она не выходила в клетку уже на протяжении двух лет. В последний раз россиянка дралась в июле 2021-го против Ирен Алданы, которой проиграла нокаутом в первом раунде.

Стоит отметить, что Яна не так давно на официальном сайте UFC была представлена под фамилией Сантос, а не Куницкая. Это связано с тем, что не так давно россиянка вышла замуж за экс-бойца промоушена Тиаго Сантос, завершившего карьеру в прошлом году.

Сейчас Яна выступает под двойной фамилией, но российские болельщики помнят ее, как Куницкая. Причем на предстоящем турнире она представляет именно РФ, а замужество с американским бойцом на смену гражданство никак не повлияло.

Куницкая на данный момент идет шестой в рейтинге, и ввиду простоя предугадать в какой форме россиянка выйдет на поединок неизвестно. Холли — это чуть ли не лучший боксер в женском легчайшем весе за всю историю промоушена. Пройти такую соперницу Яне будет крайне непросто.

А в главном событии вечера в рамках мужского легчайшего дивизиона встретятся Марлон Вера и Кори Сэндхаген. Американец не так давно дрался за временный титул против Петра Яна, но проиграл ему единогласным решением.

Далее Кори одержал победу техническим нокаутом над Сонгом Ядонгом, и сейчас он располагается на пятой строчке в рейтинге. Марлон подходит к этой встрече на серии из четырех выигранных поединков кряду.

В предыдущем бою «Чито» отправил в нокаут в четвертом раунде бывшего чемпиона легчайшей весовой категории Доминика Круза. Эквадорец является представителем БЖЖ, однако в последнее время он предпочитает драться именно в стойке.

Если учесть, что Сэндхаген базовый кикбоксер, то зрителей на трибунах ожидает интересная заруба на верхнем этаже. Марлон и Кори борются не так часто и поэтому вероятность того, что поединок будет проходить в партере минимальна.

Благодаря своему винстрику и поражению Петра Яна от Мераба Двалишвили, эквадорец внезапно оказался на третьей строчке в рейтинге дивизиона до 61 кг. Не исключено, что в случае победы «Чито» получит претендентский поединок.

Марлон уже зачистил почти весь легчайший дивизион и далее ему остается проверить свои силы только с первым номером рейтинга и чемпионом.