Интригующий поединок Веры и Сэндхагена, возвращение Куницкой и Холм. Анонс карда UFC San Antonio

1.Тамирес Видаль встретится с Хейли Коуэн в рамках женского легчайшего дивизиона

2. Виктор Альтамирано в наилегчайшем весе подерется против Винициуса Сальвадора

3. Мануэль Торрес в легком весе будет противостоять Трею Огдену

4. Сиджей Вергара в наилегчайшем дивизионе встретится с Даниэлем Да Силвой

5. Тревин Джайлс и Престон Парсонс подерутся в полусреднем весе

6. Стивен Петерсон встретится с Лукасом Александером в полулегком дивизионе

7. Дэниэл Пинеда в полулегком весе встретится с Такером Латцом

Vera vs Sandhagen — Coming For That Belt | UFC San Antonio