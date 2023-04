5 чемпионов UFC без единой защиты титула

К декабрю 2021 года Аманда Нунес зачистила весь легчайший женский дивизион. На тот момент у «Львицы» практически не осталось соперниц, и поэтому руководство промоушена решило бросить под нее не самую стабильную Джулианну Пенью.

Американка подходила к титульному поединку после двух побед и двух поражений в предыдущих встречах. Казалось, что Пенья станет легкой прогулкой для Нунес. Однако в тот вечер Джулианна шокировала весь мир.

Она действовала крайне уверенно, а на ее фоне чемпионка выглядела максимально разобранной. Во втором раунде Пенья поймала Аманду на удушающий прием, после которого «Львица» сдалась.

Джулианна прервала затянувшуюся гегемонию Нунес. После такого апсета бразильянка очень хотела реабилитироваться. Реванш состоялся через 7 месяцев в июле 2022-го. Очередной сенсации на этот раз не случилось.

В реванше Аманда выглядела гораздо сильнее своей соперницы. Нунес разбивала Пенью на протяжении всех пяти раундов и забрала победу единогласным решением. Так Пенья лишилась своего титула, не проведя ни одной защиты.

Одержав 6 побед кряду в легчайшем дивизионе, Петр Ян завоевал статус претендента на вакантный титул в июле 2020-го. Его соперником был опытный Жозе Альдо, раннее доминировавший в полулегком весе.

Поединок получился жестким и напряженным, а его развязка наступила только в заключительной пятиминутке. В одном из эпизодов «Беспощадный» нашел брешь в обороне соперника. Нанеся несколько ударов, Альдо мгновенно рухнул на канвас, а россиянин завоевал долгожданный титул.

Защищать пояс Яну предстояло против набравшего ход Алджамейна Стерлинга. Американец неплохо зарекомендовал себя ранее, выиграв 5 поединков кряду. Но во встрече с российским бойцом претендент смотрелся очень слабо.

В стойке Ян выглядел лучше своего соперника на 3 головы. Впрочем, в борьбе Стерлинг также ничего не смог поделать с «Беспощадным». Все шло к логической победе россиянина.

Однако в четвертом раунде Петр нанес удар коленом в голову в то время, как его соперник находился на трех точках опоры. В итоге российского бойца дисквалифицировали и отняли у него пояс. Исход крайне несправедливый, потому как в тот вечер Петр был гораздо сильнее Алджамейна.

