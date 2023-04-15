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    5 чемпионов UFC без единой защиты титула

    Эти бойцы потеряли пояс сразу же после того, как завоевали его

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    Коди Гарбрандт
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    Коди Гарбрандт
    Первой защиты титула в качества чемпиона так и не состоялось

    Джулианна Пенья

    К декабрю 2021 года Аманда Нунес зачистила весь легчайший женский дивизион. На тот момент у «Львицы» практически не осталось соперниц, и поэтому руководство промоушена решило бросить под нее не самую стабильную Джулианну Пенью.

    Американка подходила к титульному поединку после двух побед и двух поражений в предыдущих встречах. Казалось, что Пенья станет легкой прогулкой для Нунес. Однако в тот вечер Джулианна шокировала весь мир.

    Она действовала крайне уверенно, а на ее фоне чемпионка выглядела максимально разобранной. Во втором раунде Пенья поймала Аманду на удушающий прием, после которого «Львица» сдалась.

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    • Джулианна прервала затянувшуюся гегемонию Нунес. После такого апсета бразильянка очень хотела реабилитироваться. Реванш состоялся через 7 месяцев в июле 2022-го. Очередной сенсации на этот раз не случилось.

    В реванше Аманда выглядела гораздо сильнее своей соперницы. Нунес разбивала Пенью на протяжении всех пяти раундов и забрала победу единогласным решением. Так Пенья лишилась своего титула, не проведя ни одной защиты.

    Петр Ян

    Петр Ян
    globallookpress.com

    Одержав 6 побед кряду в легчайшем дивизионе, Петр Ян завоевал статус претендента на вакантный титул в июле 2020-го. Его соперником был опытный Жозе Альдо, раннее доминировавший в полулегком весе.

    Поединок получился жестким и напряженным, а его развязка наступила только в заключительной пятиминутке. В одном из эпизодов «Беспощадный» нашел брешь в обороне соперника. Нанеся несколько ударов, Альдо мгновенно рухнул на канвас, а россиянин завоевал долгожданный титул.

    Защищать пояс Яну предстояло против набравшего ход Алджамейна Стерлинга. Американец неплохо зарекомендовал себя ранее, выиграв 5 поединков кряду. Но во встрече с российским бойцом претендент смотрелся очень слабо.

    В стойке Ян выглядел лучше своего соперника на 3 головы. Впрочем, в борьбе Стерлинг также ничего не смог поделать с «Беспощадным». Все шло к логической победе россиянина.

    Однако в четвертом раунде Петр нанес удар коленом в голову в то время, как его соперник находился на трех точках опоры. В итоге российского бойца дисквалифицировали и отняли у него пояс. Исход крайне несправедливый, потому как в тот вечер Петр был гораздо сильнее Алджамейна.

    Люк Рокхолд

    Knockout of the day: Michael Bisping vs Luke Rockhold

    В 2014-м и 2015-м годах Люк пребывал в своей пиковой форме. На пути к чемпионскому поединку с Крисом Вайдманом он удосрочил Костаса Филиппа, Тима Боуча, Майкла Биспинга и Лиоту Мачиду.

    Каждый из них не дожил в поединке с американским средневесом даже до заключительного раунда. В титульном противостоянии с Вайдманом Люк также показал себя во всей красе. Крис был отправлен в нокаут в четвертом раунде, а Рокхолд стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

    Следующим претендентом на пояс являлся его недавний поверженный соперник Майкл Биспинг. Англичанин пообещал деклассировать Люка и забрать у него пояс. На пресс-конференции перед боев Майкл постоянно высмеивал чемпиона.

    Можно сказать, что Биспингу удалось залезть в голову своему сопернику и это явно сказалось на результате поединка. Англичанин финишировал Люка уже в первом раунде, прервав его винстрик из пяти боев.

    Треш-ток Майкла оказался очень успешным. Далее он еще какое-то время побыл чемпионом, а про недавно носившего пояс Рокхолда все сразу же забыли.

    Коди Гарбрандт

    Гарбрандт с момента своего дебюта в UFC стал подавать большие надежды. Американский проспект вырубал одного соперника за другим и плавно добрался до титульного поединка в легчайшем весе с легендой того времени Домиником Крузом.

    Молодой и голодный претендент смотрелся в разы лучше чемпиона. Для Коди поединок получился непростым, но он постоянно был на шаг впереди своего соперника.

    Ближе к концовке встречи Круз откровенно выживал. Гарбрандт одержал закономерную победу над сильным соперником и стал новым чемпионом. К тому моменту у Коди было 11 побед подряд профессиональной карьере без единого поражения.

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    • Бойцы с нулем в графе проигрышей всегда вызывают особый интерес у публики. После победы над Крузом популярность Гарбрандта резко возросла. Казалось, что триумф американца в легчайшем весе продлится, как минимум, 3-4 года.

    В нем видели доминирующего чемпиона, но уже в первом своем поединке в качестве обладателя пояса он упал в грязь лицом. 4 ноября 2017 года Диллашоу уничтожил Гарбрандта менее, чем за 2,5 минуты.

    Коди лишился пояса и далее его карьера пошла на спад. Ожиданий со стороны руководства и фанатов он явно не оправдал. В истории промоушена данный боец запомнился, как чемпион-однодневка.

    Гловер Тейшейра

    Гловер Тейшейра
    globallookpress.com

    Свой первый титульный поединок Гловер получил еще в 2014 году. Тогда после пяти побед кряду на его пути встал Джон Джонс, которому принадлежал пояс в полутяжелом весе. Силы были неравны и «Костяной» победил бразильского претендента единогласным решением судей.

    Следующего шанса Тейшейре пришлось ждать почти 7 лет. На момент титульного поединка против Яна Блаховича в октябре 2021-го бразильцу было уже 42 года. Фаворитом того боя был поляк, а в Гловера мало, кто верил.

    Первый раунд их поединка прошел довольно конкурентным, а вот во втором отрезке претендент подключил свою борьбу. Бразилец провел удачный тейкдаун, а далее, заняв для себя выгодную позицию, задушил Яна.

    Таким образом, Гловер стал одним из самых возрастных чемпионов в UFC за всю историю. Но летом 2022-го его ожидала настоящая проверка на прочность в поединке с Иржи Прохазкой.

    Для чеха это был только третий бой в UFC, но его победы нокаутами над топами в лице Оздемира и Рейеса сделали его фаворитом предстоящей битвы.

    К удивлению многих, Гловер подошел к первой защите титула в прекрасной физической форме. В ряде моментов он мог финишировать чеха, но не воспользовался шансом.

    Зато Иржи воспользовался удачным моментом в пятом раунде. Буквально за 30 секунд до конца поединка Прохазка поймал Тейшейру на гильотину и тот сдался. Гловер потерял свой пояс, а далее после еще одного поражения в титульном бою с Джамалом Хиллом завершил карьеру.

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