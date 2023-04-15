5 чемпионов UFC без единой защиты титула

Первой защиты титула в качества чемпиона так и не состоялось

Джулианна Пенья

К декабрю 2021 года Аманда Нунес зачистила весь легчайший женский дивизион. На тот момент у «Львицы» практически не осталось соперниц, и поэтому руководство промоушена решило бросить под нее не самую стабильную Джулианну Пенью.

Американка подходила к титульному поединку после двух побед и двух поражений в предыдущих встречах. Казалось, что Пенья станет легкой прогулкой для Нунес. Однако в тот вечер Джулианна шокировала весь мир.

Она действовала крайне уверенно, а на ее фоне чемпионка выглядела максимально разобранной. Во втором раунде Пенья поймала Аманду на удушающий прием, после которого «Львица» сдалась.

Джулианна прервала затянувшуюся гегемонию Нунес. После такого апсета бразильянка очень хотела реабилитироваться. Реванш состоялся через 7 месяцев в июле 2022-го. Очередной сенсации на этот раз не случилось.

В реванше Аманда выглядела гораздо сильнее своей соперницы. Нунес разбивала Пенью на протяжении всех пяти раундов и забрала победу единогласным решением. Так Пенья лишилась своего титула, не проведя ни одной защиты.

Петр Ян

Петр Ян globallookpress.com

Одержав 6 побед кряду в легчайшем дивизионе, Петр Ян завоевал статус претендента на вакантный титул в июле 2020-го. Его соперником был опытный Жозе Альдо, раннее доминировавший в полулегком весе.

Поединок получился жестким и напряженным, а его развязка наступила только в заключительной пятиминутке. В одном из эпизодов «Беспощадный» нашел брешь в обороне соперника. Нанеся несколько ударов, Альдо мгновенно рухнул на канвас, а россиянин завоевал долгожданный титул.

Защищать пояс Яну предстояло против набравшего ход Алджамейна Стерлинга. Американец неплохо зарекомендовал себя ранее, выиграв 5 поединков кряду. Но во встрече с российским бойцом претендент смотрелся очень слабо.

В стойке Ян выглядел лучше своего соперника на 3 головы. Впрочем, в борьбе Стерлинг также ничего не смог поделать с «Беспощадным». Все шло к логической победе россиянина.

Однако в четвертом раунде Петр нанес удар коленом в голову в то время, как его соперник находился на трех точках опоры. В итоге российского бойца дисквалифицировали и отняли у него пояс. Исход крайне несправедливый, потому как в тот вечер Петр был гораздо сильнее Алджамейна.

Люк Рокхолд

Knockout of the day: Michael Bisping vs Luke Rockhold

В 2014-м и 2015-м годах Люк пребывал в своей пиковой форме. На пути к чемпионскому поединку с Крисом Вайдманом он удосрочил Костаса Филиппа, Тима Боуча, Майкла Биспинга и Лиоту Мачиду.

Каждый из них не дожил в поединке с американским средневесом даже до заключительного раунда. В титульном противостоянии с Вайдманом Люк также показал себя во всей красе. Крис был отправлен в нокаут в четвертом раунде, а Рокхолд стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Следующим претендентом на пояс являлся его недавний поверженный соперник Майкл Биспинг. Англичанин пообещал деклассировать Люка и забрать у него пояс. На пресс-конференции перед боев Майкл постоянно высмеивал чемпиона.

Можно сказать, что Биспингу удалось залезть в голову своему сопернику и это явно сказалось на результате поединка. Англичанин финишировал Люка уже в первом раунде, прервав его винстрик из пяти боев.

Треш-ток Майкла оказался очень успешным. Далее он еще какое-то время побыл чемпионом, а про недавно носившего пояс Рокхолда все сразу же забыли.

Коди Гарбрандт

Гарбрандт с момента своего дебюта в UFC стал подавать большие надежды. Американский проспект вырубал одного соперника за другим и плавно добрался до титульного поединка в легчайшем весе с легендой того времени Домиником Крузом.

Молодой и голодный претендент смотрелся в разы лучше чемпиона. Для Коди поединок получился непростым, но он постоянно был на шаг впереди своего соперника.

Ближе к концовке встречи Круз откровенно выживал. Гарбрандт одержал закономерную победу над сильным соперником и стал новым чемпионом. К тому моменту у Коди было 11 побед подряд профессиональной карьере без единого поражения.

Бойцы с нулем в графе проигрышей всегда вызывают особый интерес у публики. После победы над Крузом популярность Гарбрандта резко возросла. Казалось, что триумф американца в легчайшем весе продлится, как минимум, 3-4 года.

В нем видели доминирующего чемпиона, но уже в первом своем поединке в качестве обладателя пояса он упал в грязь лицом. 4 ноября 2017 года Диллашоу уничтожил Гарбрандта менее, чем за 2,5 минуты.

Коди лишился пояса и далее его карьера пошла на спад. Ожиданий со стороны руководства и фанатов он явно не оправдал. В истории промоушена данный боец запомнился, как чемпион-однодневка.

Гловер Тейшейра

Гловер Тейшейра globallookpress.com

Свой первый титульный поединок Гловер получил еще в 2014 году. Тогда после пяти побед кряду на его пути встал Джон Джонс, которому принадлежал пояс в полутяжелом весе. Силы были неравны и «Костяной» победил бразильского претендента единогласным решением судей.

Следующего шанса Тейшейре пришлось ждать почти 7 лет. На момент титульного поединка против Яна Блаховича в октябре 2021-го бразильцу было уже 42 года. Фаворитом того боя был поляк, а в Гловера мало, кто верил.

Первый раунд их поединка прошел довольно конкурентным, а вот во втором отрезке претендент подключил свою борьбу. Бразилец провел удачный тейкдаун, а далее, заняв для себя выгодную позицию, задушил Яна.

Таким образом, Гловер стал одним из самых возрастных чемпионов в UFC за всю историю. Но летом 2022-го его ожидала настоящая проверка на прочность в поединке с Иржи Прохазкой.

Для чеха это был только третий бой в UFC, но его победы нокаутами над топами в лице Оздемира и Рейеса сделали его фаворитом предстоящей битвы.

К удивлению многих, Гловер подошел к первой защите титула в прекрасной физической форме. В ряде моментов он мог финишировать чеха, но не воспользовался шансом.

Зато Иржи воспользовался удачным моментом в пятом раунде. Буквально за 30 секунд до конца поединка Прохазка поймал Тейшейру на гильотину и тот сдался. Гловер потерял свой пояс, а далее после еще одного поражения в титульном бою с Джамалом Хиллом завершил карьеру.