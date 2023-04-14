Адесанья отомстил Перейре за 3 поражения. Исраэль прикончил давнего врага во втором раунде

В UFC у Перейры и Адесаньи счет 1-1, болельщики требуют их третий поединок

Месть Адесаньи была жесткой и быстрой

Несколько лет новозеландский средневес мечтал победить своего заклятого врага Алекса Перейру. История их противостояния началась еще за пределами UFC. Бразилец дважды побил в Исраэля по кикбоксингу, а затем пришел в самый сильный промоушен по ММА и забрал его пояс.

После обидного поражения в титульном поединке в ноябре прошлого года новозеландец практически сразу же принял реванш с Перейрой. К поединку на UFC 287 Адесанья подходил максимально уверенным в себе и уже на пресс-конференции заявил о своей досрочной победе.

По первым секундам возникали некоторые сомнения об успехе со стороны новозеландца. Перейра действовал в привычном для себя стиле, постоянно поддавливая оппонента.

И эта ситуация чем-то напоминала их предыдущий поединок. Нельзя сказать, что Алекс смотрелся гораздо лучше, но все же территориальное преимущество было именно за ним.

Алекс Перейра globallookpress.com

Во втором раунде все было тоже самое. Казалось, что если Перейра и не нокаутирует Адесанью, то обязательно заберет бой очкам. Бразилец был чуть-чуть впереди. За минуту до конца раунда Алекс зажал своего соперника у сетки и начал наносить по нему бесчисленные удары.

Могло показаться, что на этом для Исраэля все будет кончено. Но внезапный правый хук очень серьезно потряс бразильца. Алекс потерялся и мгновенно пропустил еще один аналогичный удар.

После второго попадания в голову Перейра сразу же рухнул на землю, а новозеландец успел по лежачему оппоненту наеести хлесткий хаммерфист. Алекс еще долго не мог прийти в себя и, чтобы его поднять на ноги, потребовалась помощь врачей.

Месть Адесаньи получилась очень жесткой и в то же время эффектной. Спустя несколько лет, новозеландец сумел разрушить проклятие. Исраэль доказал, что он является одним из лучших средневесов в истории промоушена.

Трилогия Перейры и Адесаньи может не состояться

UFC 287: Исраэль Адесанья — Слова после боя

Сейчас счет в смешанных единоборствах между Перейрой и Адесаньей 1-1. Логично было бы устроить их третий поединок, но, кажется, это не входит в планы промоушена и самих бойцов.

Исраэль всегда говорил, что ему неинтересно драться с одними и теми же соперниками. Именно поэтому Адесанья ждет для себя нового вызова и не принимает третий бой с Робертом Уиттакером и реванш с Пауло Костой.

Возможно, сам Перейра не против был бы встретиться с Исраэлем еще раз. Но ему крайне тяжело укладываться в лимит средней весовой категории. В межсезонье бразильский великан весит более 100 кг.

Сбрасывать почти 20 кг в преддверии поединков — это огромная нагрузка для организма. Алексу гораздо удобнее было бы выступать в дивизионе до 93 кг. Он уже успел завоевать титул в среднем весе. Почему бы теперь не пойти за вторым поясом?

Уровень топ-15 бразилец однозначно потянет. О потенциальном переходе в полутяжелый дивизион ему намекнули и руководство UFC, и его бывший соперник Адесанья. Новозеландец считает, что в более высокой категории Перейра будет не менее конкурентным.

В итоге бразилец дал свое согласие на подъем в полутяжелый дивизион. Очевидно, что и там Алекс наведет немало шуму, а не так давно его вызывал на поединок действующий чемпион полутяжей Джамал Хилл.

Возможно, в случае одного или двух ярких выступлений против топов Перейра получит шанс завоевать второй пояс в UFC. Алекс обладает невероятной базой кикбоксинга. Этот парень умеет делать шоу, которое так необходимо организации.

Победа над Адесаньей позволила бразильцу стать одной из главных звезд сильнейшей лиги мира в очень короткие сроки. Уже сейчас он получает миллионные гонорары, а поединки с его участием приковывают все больше внимания зрителей.

С кем теперь биться Исраэлю?

Ян Блахович globallookpress.com

После Перейры следующим в очереди на титул в среднем весе должен быть Роберт Уиттакер. Исраэль считает, что в их противостоянии уже все давно решено и поэтому не хочет принимать вызов австралийца.

Из потенциальных соперников можно рассмотреть Шона Стрикленда и Хамзата Чимаева. Американец уже давно хочет встретиться с чемпионом, да и отношения с Адесаньей у него далеко не самые лучшие.

Не исключено, что UFC захочет раскрутить эту историю и заработать на ней. Впрочем, поединок с Чимаевым выглядит не менее интересным зрелищем. Однако вряд ли «Борзу» сразу дадут титульный бой в дебюте в среднем весе.

На этом список оппозиции не ограничивается и недавно у новозеландца появился еще один интересный вариант. После победы над Перейрой Исраэль получил вызов от своего бывшего соперника Яна Блаховича. В марте 2021-го Адесанья дрался с поляком в титульном поединке за пояс в полутяжелом дивизионе.

Тогда Блахович на протяжении всех пяти раундов пытался залеживать менее габаритного оппонента на канвасе. В тот день чемпион полутяжелого дивизиона защитил свой пояс, выиграв по очкам в очень прагматичном стиле.

Адесанью вполне может заинтересовать потенциальной реванш с тем, кто нанес ему первое поражение в профессиональной карьере. К тому же, Ян сообщил, что хочет драться именно на территории Исраэля.

Время Блаховича в полутяжелом весе уже ушло. Он совсем недавно дрался за пояс с Магомедом Анакалаевым, но после ничейного поединка очередной шанс на титул в своей весовой точно не получит. Яну уже 40 лет, и он близок к завершению карьеры.

UFC часто идет навстречу по отношению к экс-чемпионам. Поэтому организовать реванш Блаховичу именно в среднем весе Дана Уайт способен. В текущей форме Адесаньи вряд ли можно усомниться.

А вот польский боец уже на спаде. Если 2 года назад он сумел, победить Адесанью, просто задавив его своими габаритами, то в рамках среднего дивизиона будет уже совсем другой поединок.

Это территория Исраэля, и он здесь настоящий король. Блаховичу придется драться, а не сушить поединок. Но в ударной технике поляк однозначно проигрывает Адесанье. В реванше самоуверенный Блахович может закончить также неудачно, как и Алекс Перейра.