5 причин, почему Сергей Павлович победит Джона Джонса

Российский боец может стать самым трудным соперником в карьере «Костяного»

1. Павлович не позволит себя забороть, как Ган

Ни для кого не секрет, что борьба Джонса является серьезным подспорьем для победы над топовыми соперниками. После того, как «Костяной» задушил Гана, американцу начали пророчить долгое правление в тяжелом дивизионе.

Однако с царствованием Джона может поспорить Сергей Павлович, который точно не не даст так легко перевести в партер, как это сделал Сирил. Плюс ко всему, россиянин обычно действует первым номером и постоянно кормит своего соперника джебом.

Американец не сможет так легко подобраться к Сергею, как в поединке Сирилом, который практически бездействовал. При этом у россиянина отличная защита от тейкдаунов и по статистике он блокирует 66% переводов на канвас.

Не стоит забывать, что на протяжении своей карьеры Джонс ложил на землю бойцов полутяжелого дивизиона, а залогом успеха американца в противостоянии с Ганом стало бездействие француза.

Но Павлович большинство попыток тейкдаунов «Костяного» сведет на нет. Свой путь в единоборствах россиянин начинал с греко-римской борьбы, и работа в партере ему хорошо знакома. Многие пытались одолеть Сергея сабмишном, но у кого не получилось.

2. Невероятная нокаутирующая мощь

Деррик Льюис и Сергей Павлович globallookpress.com

Российского тяжеловеса в последнее время очень часто сравнивают с недавним чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. У Павловича на данный момент 5 побед подряд нокаутом в первом раунде и таких показателей не было даже у камерунца.

Причем список поверженных соперников весьма достойный. Помимо списанных со счетов Марсело Голма и Мориса Грина, Сергей Катком прошелся по Шамилю Абдурахимову, Деррику Льюису и Таю Туивасе.

Каждый из этой троицы являлся представителем топ-15, но совладать с Павловичем им не удалось. У Сергея хорошая точность ударов и 52% его попаданий регулярно доходят до цели.

При этом в кулаках у россиянина спрятана невероятная мощь и от нокаута с его стороны не застрахован даже такой мастодонт, как Джонс. От одного или двух точных попаданий американец может поплыть, ведь ранее он никогда на себе не испытывал ударов тяжеловесов.

Ввиду опасности досрочного поражения «Костяной» точно не станет в битве с Сергеем идти в партер также опрометчиво, как и в поединке с Ганом. Не стоит забывать, что это все-таки тяжелый вес, и здесь каждый удар может стать последним.

3. Павлович превосходит Джонса в взрывной силе и скорости

Джон Джонс globallookpress.com

Во времена выступлений американца в полутяжелом дивизионе его хлесткие хай-кики и разрезающие локти были его сильной стороной. Однако, поднявшись в тяжелый вес, прежняя скорость пропала.

Когда «Костяной» вышел в октагон против Гана, то он выглядел гораздо медлительнее, чем ранее. Отсутствие прежней скорости позволит Павловичу читать большинство действий американца в стойке.Сам же Сергей всегда в клетке выглядят довольно подвижным для тяжелой весовой категории.

Если россиянин видит момент для удара, то он включается на полную и просто сминает своего оппонента. Неплохая скорость в сочетании с великолепной взрывной силой позволили Павловичу отправить спать уже 14 соперников за всю профессиональную карьеру.

В UFC еще ни один, поверженный россиянином боец, не сумел дожить до судейского решения. Сергей бьет жестко, и даже топовые соперники в лице Льюиса и Туивасы ничего не сумели поделать с таким напором.

4. Бокс — слабая сторона «Костяного»

В карьере американца есть 10 побед нокаутом. Это говорит о том, что в стойке он очень неплох. Однако в большинстве своих поединках Джонс полагался на грамотную работу ногами и внезапными локтями из клинча.

Бокс никогда не был сильной стороной «Костяного». В 2013-м американец едва не потерпел поражение от Александра Густафссона, который на руках смотрелся гораздо предпочтительнее него.

Также было в поединках с Домиником Рейесом и Тиагу Сантосом. С каждым из них американец испытывал серьезные проблемы и вся эта троица перебоксировала Джонса.

В активе и действующего чемпиона тяжелого веса много различных тактических заготовок, но на руках он явно не лучше россиянина. Сергей привык давить на своих соперников физической мощью и постоянным прессингом.

Также нередко Джонса спасал его размах рук в 215 см, что позволяло ему держать большинство своих соперников на дистанции. Но размах рук Павловича составляет 213 см и былое преимущество американца сводится к нулю.

Боксировать на равных с таким ударником американцу будет крайне тяжело. Павлович бьет точнее, быстрее и сильнее. Если Джон захочет зарубиться, то рискует проиграть нокаутом.

5. Сергей выступает гораздо чаще Джона

Tai Tuivasa vs. Sergei Pavlovich | FREE FIGHT

Поединок на американца против Сирила Гана на UFC 285 стал для него первым за 3 года. До своего триумфа в тяжелом весе Джонс дрался в последний раз еще в феврале 2020-го против Доминика Рейса.

В карьере Павловича также была длительная пауза в 3 года, однако только за 2022-й он провел в октагоне 3 встречи. Физическая форма россиянина мало у кого вызывает вопросов даже несмотря на то, что все его бои заканчивались в первом раунде.

Его поединки против Туивасы, Льюиса и Абдурахимова проходили по одному и тому же сценарию. Все знают, чего ожидать от Сергея, а вот состояние Джонса даже после победы над Ганом вызывает некоторые сомнения.

Тот бой закончился в пользу американца очень быстро. Какова вероятность того, что он физически не просядет уже во втором отрезке? Также возникает вопрос и о стойкости Джонса. В противостоянии с Сирилом он не пропустил ни одного акцентированного попадания.

Как американец держит удар, тоже никто не знает. Настоящего Джона Джонса в последнем титульном поединке зрители так и не увидели. На 2 минуты в битве с французом его хватило, но что будет с ним если противостояние с Павловичем затянется на все 5 раундов?