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    5 бойцов UFC, которые успешно дрались в трех весовых категориях

    Они смогли быть конкурентными не только в своем родном дивизионе

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    Эти бойцы дрались в трех дивизионах и в каждом из них побеждали

    Одэ Осборн

    Перед своим дебютом в UFC в 2020 году Одэ успешно выступал в легчайшем дивизионе. К первому поединку в самой сильной лиге мира боец подходил на серии из четырех побед кряду.

    В рамках претенденткой серии Даны Уайта Осборн уже в первом раунде финишировал сабмишном Армандо Вилларела. Но в своем дебюте в UFC он аналогичным образом уступил Брайану Келлехеру.

    После того поражения Одэ решил подняться в полулегкий вес и провести там поединок против Джерома Риверы. Проблем в той встрече у ямайца не возникло, и он отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде.

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    • Однако внезапно после победы в полулегком весе Осборн объявил о том, что будет драться в самой легкой категории до 57-ти кг. Ему пришлось изрядно постараться, чтобы уложиться в лимит наилегчайшего дивизиона.

    В новой весовой категории ямаец провел 5 поединков, в которых одержал 3 победы потерпел 2 поражения. Сейчас Одэ является полноценным кандидатом на попадание в топ-15 наилегчайшего дивизиона.

    Фрэнки Эдгар

    Фрэнки Эдгар
    globallookpress.com

    В свои лучшие годы Фрэнки был чемпионом в легком дивизионе. В апреле 2010-го он единогласным решением одолел Би Джея Пенна, а спустя несколько месяцев, провел с ним реванш и защитил пояс, выиграв по итогам пяти раундов.

    Американец далее сохранил титул в противостоянии с Грэйем Мэйнардом, а в их ответном поединке отправил его в нокаут уже в первом раунде. Но после двух поражений кряду от Бенсона Хендерсона Эдгар решил спуститься в полулегкий дивизион.

    Там он в дебюте уступил Жозе Альдо. Но затем американец прошел таких серьезных парней, как Чарльз Оливейра, Каб Свонсон, тот же Би Джей Пенн, Яир Родригез, Юрайя Фейбер и Чед Мендес.

    Ему выпал шанс сразиться за титул временного чемпиона с Жозе Альдо и подраться за основной пояс с Максом Холлоуэем. Победить ни того, ни другого Эдгар не сумел, и после двух очередных поражений он решил опуститься еще на одну категорию.

    В легчайшем весе Фрэнки сумел одолеть Педру Муньоса, что окончательно позволило ему закрепиться в топ-15 данного дивизиона. Находясь уже в солидном возрасте, Эдгар плавно спускался в весе, но при этом продолжал оставаться конкурентным и быть в числе сильнейших.

    Ден Хендерсон

    Ден Хендерсон
    globallookpress.com

    Карьера Дена Хендерсона получилось очень долгой и насыщенной на яркие события. Данный боец на протяжении долгих лет выступлений успешно конкурировал в тяжелом, полутяжелом и среднем дивизионах.

    Он дрался в UFC, затем уходил в Pride и другие промоушены, но в итоге все-таки вернулся в организацию Даны Уайта. Хендерсон сумел заполнится тем, что в рамках тяжелого дивизиона сумел нокаутировать Федора Емельяненко в Strikeforce.

    Что касается UFC, то в 2007-м и 2008-м он дрался за титул чемпиона в полутяжелом и среднем дивизионах против Куинтона Джексона и Андерсона Сильвы. Каждому из них американец проиграл, но при этом остался в числе топ-бойцов.

    Хендерсон с переменным успехом выступал в двух весовых категориях, но окончательно решил вернуться в средний дивизион в 2015 году. После двух побед и двух поражений американец был настроен завершить карьеру.

    Напоследок UFC решил организовать Дену титульный поединок против Майкла Биспинга в октябре 2016-го. Тогда, находясь в возрасте 46-ти лет, Хендерсон считался явным андердогом.

    Однако он дал более молодому англичанину невероятно тяжелый бой и даже имел возможность финишировать чемпиона. Но все же Биспинг дожил до финального свистка и забрал встречу решением судей.

    Стать чемпионом в UFC Хендерсону не удалось. Однако на протяжении всей своей карьеры он держал высочайший уровень вне зависимости от дивизиона, в котором выступал.

    Конор Макгрегор

    Conor McGregor's 13-Second KO of Jose Aldo | UFC 194, 2015 | On This Day

    Конор Макгрегор стал первым обладателем двух поясов UFC одновременно. В июле 2015-го он завоевал титул временного чемпиона в полулегком дивизионе, нокаутировав Чеда Мендеса.

    А уже в декабре заставил узнать о себе весь мир, отправив спать за 13 секунд Жозе Альдо в битве за основной пояс. После такого сокрушительного успеха промоушен предоставил ирландцу шанс сразу же завоевать и второй титул.

    На тот момент чемпионом легкого дивизиона был Рафаэль Дос Аньос, однако в преддверии встречи с Коннором он получил травму и снялся с турнира. На коротком уведомлении драться с ирландцем согласился Нейт Диас, а чтобы не мучить бойцов весогонкой встреча состоялась в полусреднем дивизионе.

    Тот поединок Макгрегор проиграл удушающим приемом, однако в незамедлительном реванше он сумел одолеть американца судейским решением. После двух поединков с Диасом ирландец опустился в легкий вес и сразился за пояс уже с новым чемпионом Эдди Альваресом.

    Проблем против очередного базового ударника у Конора не возникло, и он одержал вполне ожидаемую победу нокаутом во втором раунде. Далее ирландец не выступал на протяжении двух лет, и вернувшись в клетку в 2018-м потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова.

    Спустя некоторое время, Макгрегор вновь поднялся в полусредний дивизион и одержал победу над Дональдом Серроне. Очевидно, что гонять вес ирландцу надоело и летом текущего года Конор планирует провести очередной поединок в категории до 77,1 кг против Майкла Чендлера.

    Би Джей Пенн

    Би Джей Пенн
    globallookpress.com

    Би Джей начал свою профессиональную карьеру еще в 2001-м именно в UFC. Американец стартовал с трех досрочных побед в первом раунде в легком весе, чем заслужил титульный поединок.

    Завоевать пояс противостоянии с Дженсом Пулвером ему не удалось. После поражения и ряда последующих выступлений в легком весе Пенн решил попробовать свои силы в полусреднем дивизионе, где ему сразу же дали очередной поединок за титул.

    Он легко расправился с Мэттом Хьюзом сабмишном в первом раунде. Удивительно, что после завоевания титула Пенн разорвал контракт с UFC и далее продолжил свои выступления в организации К-1, где одержал 2 победы в среднем весе

    Би Джей нравился публике тем, что никого не боялся и болельщиков всегда подкупала его смелость. Как-то раз американец в рамках открытой категории при собственном весе в 85 кг дрался с Лиото Мачидой, который был на 20 кг тяжелее.

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    • Тот поединок Пенн проиграл единогласным решением, но заслужил уважение абсолютно всех поклонников ММА. Впоследствии американец вновь вернулся в UFC, а в январе 2008-го уже в рамках легкого дивизиона в титульном поединке одолел Джо Стивенсона.

    Конкуренция в промоушене все возрастала и в карьере Би Джея начались настоящие качели. Он чередовал победы с поражениями, по-прежнему оставаясь на высоких позициях в рейтингах. Но все же спад со стороны американца был неминуем.

    После ничьи с Джоном Фитчем в феврале 2011-го Пенн потерпел 7 поражений кряду. За это время он даже попробовал себя в полулегком весе, где улетел в нокаут от Яира Родригеза.

    На протяжении всей карьеры с учетом поединка в открытой категории американец попробовал себя в пяти различных дивизионах, но конкурентным был именно в легком, полусреднем и среднем весе. Этот боец уже вошел в историю UFC и все фанаты ММА будут помнить Пенна еще очень и очень долго.

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