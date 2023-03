5 бойцов UFC, которые успешно дрались в трех весовых категориях

Перед своим дебютом в UFC в 2020 году Одэ успешно выступал в легчайшем дивизионе. К первому поединку в самой сильной лиге мира боец подходил на серии из четырех побед кряду.

В рамках претенденткой серии Даны Уайта Осборн уже в первом раунде финишировал сабмишном Армандо Вилларела. Но в своем дебюте в UFC он аналогичным образом уступил Брайану Келлехеру.

После того поражения Одэ решил подняться в полулегкий вес и провести там поединок против Джерома Риверы. Проблем в той встрече у ямайца не возникло, и он отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде.

Однако внезапно после победы в полулегком весе Осборн объявил о том, что будет драться в самой легкой категории до 57-ти кг. Ему пришлось изрядно постараться, чтобы уложиться в лимит наилегчайшего дивизиона.

В новой весовой категории ямаец провел 5 поединков, в которых одержал 3 победы потерпел 2 поражения. Сейчас Одэ является полноценным кандидатом на попадание в топ-15 наилегчайшего дивизиона.

В свои лучшие годы Фрэнки был чемпионом в легком дивизионе. В апреле 2010-го он единогласным решением одолел Би Джея Пенна, а спустя несколько месяцев, провел с ним реванш и защитил пояс, выиграв по итогам пяти раундов.

Американец далее сохранил титул в противостоянии с Грэйем Мэйнардом, а в их ответном поединке отправил его в нокаут уже в первом раунде. Но после двух поражений кряду от Бенсона Хендерсона Эдгар решил спуститься в полулегкий дивизион.

Там он в дебюте уступил Жозе Альдо. Но затем американец прошел таких серьезных парней, как Чарльз Оливейра, Каб Свонсон, тот же Би Джей Пенн, Яир Родригез, Юрайя Фейбер и Чед Мендес.

Ему выпал шанс сразиться за титул временного чемпиона с Жозе Альдо и подраться за основной пояс с Максом Холлоуэем. Победить ни того, ни другого Эдгар не сумел, и после двух очередных поражений он решил опуститься еще на одну категорию.

В легчайшем весе Фрэнки сумел одолеть Педру Муньоса, что окончательно позволило ему закрепиться в топ-15 данного дивизиона. Находясь уже в солидном возрасте, Эдгар плавно спускался в весе, но при этом продолжал оставаться конкурентным и быть в числе сильнейших.

Карьера Дена Хендерсона получилось очень долгой и насыщенной на яркие события. Данный боец на протяжении долгих лет выступлений успешно конкурировал в тяжелом, полутяжелом и среднем дивизионах.

Он дрался в UFC, затем уходил в Pride и другие промоушены, но в итоге все-таки вернулся в организацию Даны Уайта. Хендерсон сумел заполнится тем, что в рамках тяжелого дивизиона сумел нокаутировать Федора Емельяненко в Strikeforce.

Что касается UFC, то в 2007-м и 2008-м он дрался за титул чемпиона в полутяжелом и среднем дивизионах против Куинтона Джексона и Андерсона Сильвы. Каждому из них американец проиграл, но при этом остался в числе топ-бойцов.

Хендерсон с переменным успехом выступал в двух весовых категориях, но окончательно решил вернуться в средний дивизион в 2015 году. После двух побед и двух поражений американец был настроен завершить карьеру.

Напоследок UFC решил организовать Дену титульный поединок против Майкла Биспинга в октябре 2016-го. Тогда, находясь в возрасте 46-ти лет, Хендерсон считался явным андердогом.

Однако он дал более молодому англичанину невероятно тяжелый бой и даже имел возможность финишировать чемпиона. Но все же Биспинг дожил до финального свистка и забрал встречу решением судей.

Стать чемпионом в UFC Хендерсону не удалось. Однако на протяжении всей своей карьеры он держал высочайший уровень вне зависимости от дивизиона, в котором выступал.

