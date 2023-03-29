Сэндхаген разбил разговорчивого Веру. «Чито» явно не конкурент Стерлингу и другим топам

Эквадорец усложнил себе ситуацию в титульной гонке после проигрыша Кори Сэндхагену

Победное шествие Веры закончилось

До недавнего времени эквадорский боец всерьез рассматривался, как один из главных претендентов на титул в легчайшем дивизионе UFC. Вера выступает в самой сильной лиге мира на протяжении девяти лет, и за последние 3 года он вышел на хорошую победную серию из четырех боев.

«Чито» прошел Дэйви Гранта, Роба Фонта, Фрэнки Эдгара и Доминика Круза. И против каждого из этих соперников Марлон доминировал в октагоне, действуя исключительно с позиции силы.

Неплохая база БЖЖ и отличные навыки кикбоксинга сделали из эквадорца настоящую звезду дивизиона до 61 кг. Причем Марлон за последние 3 года вырос не только технически, как боец, но и ментально.

Вера не стесняется бросать вызовы всем соперникам и не боится драться абсолютно ни с кем. В преддверии его поединка с Сэндхагеном в октагоне ожидалось очень упорное противостояние и, возможно, даже бескомпромиссная рубка.

Кори Сэндхаген и Марлон Вера globallookpress.com

Но в клетке все получилось с точностью наоборот. С первых секунд встречи инициативой в бою завладел не Марлон, а именно Кори. Американец постоянно подавливал своего оппонента, навязывая ему очень высокий темп.

Видеть, как Вера работает вторым номером на протяжении длинного отрезка времени очень непривычно. Но больше удивило то, что «Чито» даже не попытался проявить инициативу, а просто отдал ее своему сопернику.

В первых двух отрезках Вера выглядел максимально беспомощным, а Сэндхаген делал с оппонентом, что хотел как в стойке так, и в партере. Кори без проблем переводил эквадорца на канвас, а плохая защита от тейкдаунов со стороны «Чито» тоже удивила со знаком минус.

Хоть как-то двигаться и отвечать бывшему претенденту на временный титул Вера стал только в третьем отрезке. Пару раз эквадорец неплохо попал по Кори мидл-киками и хай-киками, но на этом арсенал Maрлона закончился.

В чемпионских раундах американец также смотрелся предпочтительнее.

Эквадорец никак не мог подобрать ключи к сопернику, который постоянно менял этажи. Грамотная тактическая работа со стороны Сэндхагена сыграла немалую роль и поражение Веры выглядело абсолютно закономерным, ведь в этом бою он не сделал практически ничего.

Судьи вновь удивили своим решением

UFC Сан-Антонио: Сэндхаген vs Вера — Слова после боя

Несмотря на абсолютную гегемонию в прошедшем поединке со стороны Кори, без очередного судейского скандала на турнире в Сан-Антонио не обошлось. Победа американца единогласным решением была бы справедливым результатом, но в итоге мнение рефери разделилось.

За последние несколько месяцев судьи уже не раз ошибались в своих вердиктах. Поединок Сэндхагена и Веры также не стал исключением. Первый рефери довольно неожиданно со счетом 48-47 отдел отдал бой именно «Чито», но двое других судей присвоили американцу заслуженную победу.

По окончании турнира многие бойцы и эксперты своими комментариями разнесли в пух и прах того, кто в этом поединке остался на стороне Марлона. Впоследствии оказалось, что тот судья, отдавший победу Вере, был новичком и обслуживал только вторую встречу в UFC.

Статистика поединка говорит сама за себя, и, как можно было принять такое решение, абсолютно непонятно. По акцентированным ударам Кори перебил оппонента в соотношении 128-56.

Что касается головы, то здесь почти трехкратное преимущество американца: 84-28. Впрочем, в ударах по корпусу и ногам Сэндхаген тоже впереди (16-13 и 28-17). В партере в активе американца 3 успешных тейкдауна и более трех минут контроля.

По общему количеству ударов счет 187-73 в пользу бывшего претендента на временный титул. В общем, абсолютно по всем показателям американец был на 3 головы выше своего соперника.

Где и каким образом судья увидел победу Веры? Таким рефери в UFC просто не место и их нельзя подпускать к работе в столь важных поединках. К сожалению, спорные решения в самой сильной лиге мира стали появляться все чаще и чаще.

И, глядя на поединок Веры и Сэндхагена, можно предположить, что в 2023-м скандалов будет гораздо больше, чем в прошлом году. Хорошо, что для Кори закончилось все именно так, как есть.

Американец показал себя намного лучше, нежели Вера. После такого успеха Сэдхаген вправе требовать от руководства поединок с первым номером рейтинга, а эквадорцу теперь придется отстаивать свое место в пятерке.

После разгромного проигрыша «Чито» вызвал на бой Петра Яна

Петр Ян globallookpress.com

Марлон ранее уже не раз говорил о потенциальном поединке против экс-чемпиона легчайшего дивизиона Петра Яна. После своего поражения от Кори Сэндхагена «Чито» вновь решил вызвать россиянина на бой.

По окончании турнира в Сан-Антонио Вера опустился с третьей на пятую строчку в рейтинге. Что касается Яна, то он как был на четвертом месте, так и остался. В какой-то степени у Петра и Марлона сейчас очень похожие ситуации.

Они оба просто ужасно выступили в своих последних поединках, не оказав оппонентам и ни малейшего сопротивления. Каждому из них этой бой очень нужен, ведь для того, чтобы претендовать на что-то большее впоследствии, необходимо побеждать соперника из первой пятерки рейтинга.

Если выбирать фаворита из пары Яна-Вера, то кому-либо отдать предпочтение очень сложно в данный период времени. Они оба подчистую проиграли в стойке Сэндхагену и Двалишвили.

Если рассматривать партер, то Ян гораздо лучше оборонялся и не давал сопернику себя контролировать на канвасе. Но вот Марлон и в борьбе полностью провалился. В первом и втором раундах он просто выживал под градом ударов, находясь лежа на спине.

Но вряд ли плохая защита от тейкдаунов эквадорского бойца станет главным ключом для победы со стороны Петра Яна. Судя по последним выступлениям, складывается впечатление, что их очный поединок может получиться максимально скучным и безынициативным.

Ян идет на серии из трех поражений кряду и рисковать в лишний раз точно не захочет. Но, возможно, и Вера не будет идти вперед, потому как побоится наткнуться на контрудар со стороны «Беспощадного».

Не исключено, что за несколько месяцев бойцы проведут работу над ошибками и выйдут на поединок друг с другом максимально заряженными. Однако в нынешних реалиях противостояние Веры и Яна выглядит уже не таким громким, как это могло быть хотя бы год назад.