Последний шанс Адесаньи отомстить Перейре, долгожданный бой Бернса и Масвидаля. Анонс карда UFC 287

9 апреля состоится турнир UFC 287. В главном событии вечера встретятся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра

Бои предварительного карда

1. Сэм Хьюз в женском минимальном весе подерется против Жаклин Аморим

2. Стив Гарсия в полулегком весе встретится с Шаиланом Нуерданбеком

3.Трей Огден в промежуточном весе проведет бой с Игнасио Бахамондесом

4. Синтия Калвилло в женском минимальном дивизионе будет противостоять Лупите Годинез

5. Карл Уильямс в тяжелом весе подерется против Чейза Шермана

6. Джеральд Мершарт и Джозеф Пайфер проведут поединок в среднем дивизионе

7. Мишель Уотерсон в рамках женского минимального дивизиона встретится с Луаной Пинейро

8. Келвин Гастелум в среднем весе подерется против Криса Кертиса

UFC 287: Перейра vs Адесанья 2: Превью

Бои основного турнира

Основной кард турнира открывает поединок в легчайшем весе между Раулем Росасом и Кристианом Родригезом. Бойцы подходят к очному противостоянию после побед в предыдущих встречах.

Родригез в первом раунде одолел удушающим приемом Джошуа Уимса, а Росас аналогичным образом расправился с Джеем Перрином. Стоит отметить, что Раулю на данный момент только 18 лет, и он является самым молодым бойцом организации.

Однако несмотря на возраст, юный американец в предыдущем дебютном поединке в UFC не испытывал на себе никакого давления. У этого парня очень большие и грандиозные планы в дальнейшей карьере.

Он планирует побить рекорд Джона Джонса и стать самым молодым чемпионом в истории организации. Пока что Рауль на профессиональной арене не потерпел ни одного поражения, выиграв все 7 поединков. Однако в UFC оппозиция у него с каждой новой встречей будет все выше и выше.

Ранее Росас побеждал за счет хорошего уровня борьбы. Но на этот раз ему предстоит поединок с универсальным бойцом, который действует одинаково хорошо не только на нижнем, но и на верхнем этаже.

Кристиан является левшой и превосходит оппонента в размахе рук. Так что уже ближайший поединок для молодого таланта может стать чуть ли не самым тяжелым в его карьере.

Далее в октагон выйдут Кевин Холлэнд и Сантьяго Понзиниббио, чье противостояние пройдет в рамках полусреднего дивизиона. Оба бойца ранее были в топ-15 рейтинга, но в разных весовых. Американец неплохо закрепился в среднем дивизионе, где доходил даже до первой десятки.

Но после двух поражений кряду от Брансона и Веттори Кевин решил плавно перейти в полусредний вес. В рамках промежуточной категории до 81 кг он в первом раунде проиграл сабмишном Хамзату Чимаеву.

Далее уже в полусреднем весе Холлэнд не сумел справиться сорокалетним Стивеном Томпсоном, который разбивал его на протяжении большей части поединка.

Кевин Холлэнд globallookpress.com

Высокорослый американец получил столько урона, что в перерыве между четвертым и пятым раундом врачи остановили бой, присудив ему поражение техническим нокаутом.

Его предстоящий соперник Сантьяго до определенного момента шел на серии из семи выигранных поединков кряду в UFC. Однако все изменилось после того, как аргентинец потерпел поражение нокаутом от Ли Джинлианга.

Далее у Понзиниббио последовали еще 2 победы и 2 проигрыша. Впрочем, в двух своих предыдущих поединках аргентинец оставил себе довольно приятное впечатление.

Не так давно он нокаутировал Алекса Мороно и устроил настоящую рубку с Мишелем Перейрой. Если учесть, что Кевину полусредний дивизион вообще не подходит, то даже такой сбитый летчик, как Сантьяго Понзиниббио, может доставить ему очень много проблем.

Следующий поединок пройдет в рамках легчайшего дивизиона с участием Роба Фонта и Эдриана Янеза. Данные бойцы являются представителями топ-15, занимая шестую и 12-ю позиции. Возрастной пуэрториканец на своем пути прошел уже немало серьезных соперников.

Фонт побеждал таких парней, как Серхио Петтис, Рики Симон, Коди Гарбрандт и Марлон Мораес. Однако с возрастом начал плавно сдавать и уступил Жозе Альдо с Марлоном Верой.

А вот его соперник набрал просто невероятный ход. В последний раз Янез проигрывал еще 5 лет назад, а в UFC он и вовсе идет без единого поражения. В самой сильной лиге мира его винстрик составляет 5 поединков.

В четырех из них Эдриен побеждал нокаутом и вполне вероятно, что в очередной раз данный боец будет нацелен только на досрочный финиш. Фонту вновь придется очень непросто, и по мнению многих экспертов, возрастной ветеран в данном поединке является андердогом.

Масвидаль и Адесанья пообещали отправить своих соперников в глухой нокаут

Гилберт Бернс globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полусреднем дивизионе встретятся Гилберт Бернс и Хорхе Масвидаль. Оба соперника являются довольно возрастными, однако к очному поединку подходят в разных кондициях.

Если бразилец в свои 36 продолжает демонстрировать высочайший уровень и является бойцом уровня топ-5, то вот Хорхе в 38 порадовать публику яркими нокаутами и сабмишнами уже не может. Единственное в чем хорош дерзкий американец — это умение делать шоу.

В данном аспекте он точно превосходит Гилберта, а в ряде своих недавних интервью Масвидаль заявил что отправит оппонента в глухой нокаут. Уверенности американцу не занимать, но шанс на досрочный финиш в бою с таким грозным соперником практически равен нулю.

Бернс в своем прошлом поединке уже в первом раунде задушил такого крепкого парня, как Нил Мэгни. Да и в бою с тем же Чимаевым бразилец показал всю свою мощь и даже пару раз отправил непобедимого «Борза» в нокдаун.

Гилберт гораздо сильнее Масвидаля физически и значительно превосходит его в партере. Свой предыдущий поединок против Ковингтона американец провел очень неубедительно. Бразилец по классу примерно схож с тем Колби. Так что даже домашняя арена в Майами вряд ли спасет Хорхе от неминуемого поражения.

В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в среднем весе встретятся Алекс Перейра и Исраэль Адесанья. Их предыдущий поединок в UFC завершился победой бразильца в пятом раунде техническим нокаутом.

До того боя Алекс и Исраэль дважды встречались в рамках турниров по кикбоксингу, где успех также праздновал нынешний чемпион среднего дивизиона Перейра. Отомстить своему заклятому врагу для Адесаньи является приоритетной целью.

Перед предстоящим поединком новозеландец крайне уверен в себе. Он не постеснялся заявить о том, что удосрочит Алекса и вернет себе чемпионский пояс. Но как драться с парнем, который уже трижды в твоей карьере переиграл тебя в стойке?

В своей стратегии Исраэлю нужно что-то менять и борьба — это серьезное подспорье для долгожданного реванша. В прошлом поединке новозеландцу без проблем удавалось переводить более габаритного Перейру на канвас и контролировать его там.

Так почему бы экс-чемпиону не попытаться удивить своего самого принципиального соперника? Возможно, только так Адесанья наконец-то сумеет пройти непреодолимое препятствие в лице Алекса Перейры.