Эти 5 бойцов нокаутировали самого Федора Емельяненко

Вспоминаем бойцов, которым удалось перебить в стойке легендарного российского тяжеловеса

Федор Емельяненко против Цуеси Косака

В 2000 году 22 декабря состоялся пятый поединок в карьере для Федора Емельяненко. Встреча проходила в рамках организации RINGS King of Kings против местного японского бойца Цуеси Косаки.

Азиатский тяжеловес не должен был стать для молодого россиянина серьезной угрозой. К той встречи Цуеси подходил со статистикой из 24-х побед, 16-ти поражений и двух ничейных результатов.

Федор решил действовать первым номером и сразу же выбросил правый боковой удар. Но его соперник уклонился от того выстрела и далее мощнейшим оверхэндом немного потряс Емельяненко.

«Последний император» уверенно стоял на ногах, но решил вступить в клинч со своим оппонентом. Однако очень резко судья решил остановить поединок ввиду того, что у россиянина после одного пропущенного удара открылась серьезная сечка под правым глазом.

Врач осмотрел Федора и не позволил ему продолжить поединок. Тогда Емельяненко было присуждено техническое поражение нокаутом, которое стало для него первым в профессиональной карьере.

Федор Емельяненко против Антонио Силвы

Антонио Силва globallookpress.com

Поединок «последнего императора» против «Бигфута» проходил в рамках четвертьфинала гран-при тяжеловесов в Strikeforce в феврале 2011 года. Пожалуй, в тот момент бразилец пребывал в своей пиковой форме в карьере.

Если в начале поединка лучше смотрелся именно Федор, то вот ближе к концу первого раунда «Бигфуту» удалось перевести россиянина на канвас и контролировать его в партере.

Дожить до свистка Емельяненко удалось, но в начале второго отрезка он вновь оказался над соперником на земле. Антонио превосходил «последнего императора» в габаритах и поэтому удерживать его на нижнем этаже у бразильца прекрасно получалось.

Федору пришлось выживать под градом тяжелейших попаданий на протяжении всего второго раунда. В перерыве Емельяненко осмотрели врачи и вновь не позволили ему продолжить поединок дальше.

У российского бойца практически полностью закрылся правый глаз. Поэтому встреча была остановлена, а победу в ней присудили Антонио Силве техническим нокаутом.

Федор Емельяненко против Дена Хендерсона

В июле 2011 года у российского бойца состоялся очередной поединок в том же Strikeforce. На этот раз его соперником стал американский боец Ден Хендерсон, который только недавно пришел в данную организацию из UFC.

Причем «Дед» выступал в основном в среднем и полутяжелом дивизионах. Казалось, что против менее габаритного соперника у Емельяненко точно не возникнет никаких проблем. К данному поединку Хендерсон подходил в качестве чемпиона Strikeforce в полутяжах.

В американца мало, кто верил, но ему удалось сотворить просто невозможное. Да и сам поединок для Дена начался не очень хорошо. Федор активно пошел вперед уже с первых секунд, а его оппонент постоянно пятился назад.

После серии пропущенных ударов Хендерсон оказался на канвасе. В тот момент могло показаться, что «последний император» с легкостью финиширует своего соперника и заберет вполне справедливую победу.

Однако, находясь лежа на спине под градом ударов, американец каким-то образом поднялся на ноги. Сцепившись с Федором в клинче, Хендерсон правой рукой пробивает апперкот, который достигает подбородка россиянина.

Емельяненко мгновенно рухнул на землю, отдав спину своему сопернику. Далее в выгодной позиции находился уже американец, и он сразу же принялся расстреливать обескураженного Федора.

Судья был вынужден остановить поединок, а Хендерсон стал первым бойцом, кто отправил Емельяненко в прямой нокаут, а не победил его технически.

Федор Емельяненко против Мэтта Митриона

Мэтт Митрион globallookpress.com

Данный поединок состоялся в 2017 году уже в рамках промоушена Bellator. Для Федора эта встреча в организации Скотта Кокера была дебютной. Впрочем, форма «последнего императора» была явно не та, что раньше.

После трехлетней паузы в период 2012-го по 2015-й физические кондиции великого российского тяжеловеса плавно стали сходить на нет. Соответственно и оппозиция у него была уже не такая жесткая, как в пиковые годы.

Мэтт, как и Федор, на момент их очной встречи был уже явно не на пике. Американец ранее неплохо выступал в UFC, но дрался там с переменным успехом. В любом случае в 2017-м он был примерно в тех же кондициях, что и Емельяненко.

Болельщики на трибунах ожидали конкурентного противостояния, но в итоге бой продлился чуть менее, чем полторы минуты. Поначалу Мэтт и Федор долго присматривались друг к другу, но далее произошел очень неординарный эпизод.

Каждый из бойцов в одновременно выбросил правый джеб, который достиг подбородка соперника. В итоге Митрион и Емельяненко в одну секунду рухнули на канвас.

Однако американец сумел прийти в себя гораздо раньше, чем соперник. Поднявшись с земли, он сразу же накинулся на обездвиженного Емельяненко и начал расстреливать его. Федор был не в состоянии ответить американцу и на этом их встреча была закончена.

Федор Емельяненко против Райана Бейдера

Бой Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера / Нокаут за 30 секунд

С очередным американцам Федор встречался целых 2 раза в своей карьере. И, к сожалению для «последнего императора», оба поединка с Бейдером закончились неудачно. Их первое противостояние состоялось в январе 2019-го в рамках титульной встречи за пояс Bellator в тяжелом весе.

Бойцы начали довольно осторожно, но буквально первый пропущенный удар для Емельяненко в том бою стал последним. После точного попадания от Райана Федор оказался на канвасе и Бэйдер принялся добивать его. В итоге американец сумел нокаутировать «последнего императора» всего лишь за 35 секунд.

Их ответная встреча состоялась 4 февраля нынешнего года. Для Емельяненко это был последний бой в карьере, и ввиду такого события президент Bellator Скотт Кокер предоставил россиянину очередной шанс побороться за титул в тяжелом весе против Райана Бейдера.

Исход реванша получился аналогичным, но второй поединок продлился немного дольше. Преимущество Бейдера было видно уже с самых первых секунд встречи. Проведя несколько удачных серий в стойке, американец резко перевел данное противостояние в партер.

Далее чемпион занял выгодную для себя позицию в боковом контроле и начал разбивать своего оппонента. Федор пытался выбраться, но сделать этого ему не удалось. Бейдер беспрерывно расстреливал россиянина, не оставив ему ни единого шанса на успех.

Итог получился такой же, как и в поединке, четырехлетней давности — нокаут в первом раунде. Причем Бейдер внес свое имя в историю, как единственный боец, сумевший финишировать легендарного Федора Емельяненко дважды.