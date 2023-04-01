5 причин, почему Петр Ян больше не станет чемпионом UFC

После серии из трех поражений шансы Яна вернуть себе пояс минимальны

1. Психологические проблемы

После досадного поражения от Алджамейна Стерлинга в матч-реванше у российского бойца начали появляться определенные психологические проблемы. Причем это было видно не только в последнем поединке против Мераба Двалишвили, но и во встрече с тем же Шоном О’Мэлли.

Ярким тому примером является тот факт, что и грузина, и американца Петр толкнул на пресс-конференции перед боем. Раньше Ян выходил на все свои поединки с холодной головой, но теперь все изменилось.

Обидные поражения явно повлияли на настрой бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе. Причем от боя к бою состояние Петра становится только хуже. Если в поединке с тем же О’Мэлли Ян активно шел вперед и отвечал своему сопернику после пропущенных ударов, то вот в противостоянии с Двалишвили россиянин не был похож на самого себя.

Все 5 раундов «Беспощадный» отбыл в качестве второго номера и даже не пытался прессинговать оппонента. И тут проблемы точно не в мастерстве. Ян по-прежнему является высококлассным ударником, но череда поражений очень сильно сказалась на его боевом духе. Сейчас Петр не выглядит тем устрашающим бойцом, которого все боятся.

2. Ян неинтересен промоушену, как чемпион

Алджамейн Стерлинг и Петр Ян globallookpress.com

В последнее время UFC активно продвигает собственные проекты, на которые делает ставку. Главной целью Даны Уайта является заработок денег и поэтому организации, прежде всего, нужны бойцы-шоумены.

В ряде дивизионов есть спортсмены, которых UFC ведет к чемпионству всеми возможными способами. Если в легком весе таким персонажем сейчас является Пэдди Пимблетт, то в легчайшей категории это Шон О’Мэлли.

То, что «тощий нокаутер» не заслужил победу в поединке с Петром Яном, признали абсолютно все независимые эксперты. Впрочем, это в очередной раз подтверждает незаинтересованность организации в российском бойце, как в чемпионе.

Продажа миллионов платных телетрансляций — это главная задача для лиги. И, по мнению руководства, Петр Ян не тот боец, который обеспечит UFC солидную прибыль. Именно поэтому «Беспощадного» начали искусственно задвигать на вторые позиции.

3. Серия из трех поражений не максимально отдалила Петра от титульника

Послужной список Петра Яна, действительно, заслуживает уважения. Российский боец на своем пути прошел немало серьезных соперников. Он побеждал таких парней, как Юрайя Фейбер, Жозе Альдо и Кори Сэндхаген.

Многие до сих пор считают «Беспощадного» сильнейшим бойцом легчайшего дивизиона. Однако нынешняя серия из трех поражений кряду максимально отдаляет Яна от очередного титульника.

Чтобы вернуть себе статус главного претендента, необходимо побеждать тех, кто выше в рейтинге. Однако проблема заключается в том, что с тремя из четырех таких бойцов Петр в своей карьере уже бился.

Те же О’Мэлли и Двалишвили однозначно не захотят давать россиянину реванш. Так что теперь Яну придется оборонять свою текущую позицию в рейтинге. Нынешний турнирный расклад явно не в пользу Петра. В связи с этим ожидать быстрого возвращения в титульную гонку точно не придется.

4. Посредственное отношение UFC к россиянам

Пётр Ян vs Жозе Алдо: Вспоминаем бой

В последнее время спорных поединков с участием российских бойцов в промоушене становится все больше и больше. Помимо Петра Яна от некомпетентного вердикта рефери пострадали и другие отечественные спортсмены.

Тут можно вспомнить недавний поединок Зубайры Тухугова, которому присудили весьма сомнительное поражение во встрече с дебютантом Элвесом Бреннером. Также досталось и Магомеду Анкалаеву, который начиная от третьего раунда, вчистую разбивал Яна Блаховича в титульном поединке, но в итоге довольствоваться только ничьей.

В этом плане тот же Петр Ян не является исключением. К нему, как и к другим отечественным бойцам, рефери, порой, относятся очень несправедливо. Судейский фактор в этом виде спорта играет очень большую роль.

При нынешнем отношении россиянам необходимо выигрывать только досрочно. С подобной несправедливостью Ян столкнулся уже 2 раза. Но не исключено, что судейский беспредел продолжится и дальше. Поэтому перспективы Яна, как чемпиона, сейчас весьма туманны.

5. Плохая защита от тейкдаунов

Мераб Двалишвили globallookpress.com

В легчайшем дивизионе наступает эра борцов. Нынешний чемпион Алджамейн Стерлинг и первый номер рейтинга Мераб Двалишвили доминируют в большинстве своих поединков за счет высочайших навыков в партере.

Грузин славится своими удачными переводами на канвас, а обладатель пояса разбивает оппонентов, благодаря невероятному контролю в партере. Также еще не стоит забывать и про Умара Нурмагомедова, который является теневой угрозой для всего дивизиона.

Он тоже очень силен на нижнем этаже и может посоперничать с теми же Стерлингом и Двалишвили. Не стоит списывать со счетов и бывшего чемпиона этой весовой Генри Сехудо, решившего возобновить карьеру.

Американец в прошлом является олимпийским чемпионом по борьбе. Так что у Петра Яна есть 4 конкурента, которым он проигрывает в плане борцовских навыков. Драться с «Беспощадным» в стойке точно никто не захочет.

Но, как показывают последние бои россиянина, в партере у него есть определенные проблемы. Он ничего не смог противопоставить напору Двалишвили, и в паре эпизодов едва не проиграл досрочно Стерлингу.

В нынешнем состоянии с учетом посредственного грэпплинга Ян на пояс может даже не рассчитывать. Все высококлассные борцы будут раз за разом переводить его на канвас и просто работать на очки.