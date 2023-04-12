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    Возвращение Холлоуэя и Барбозы, первый серьезный бой для Мурзаканова. Анонс карда UFC Kanzas

    Холлоуэй, Барбоза, Аллен, Мурзаканов, Гутьеррес — в главных ролях предстоящего ивента

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    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй
    16 апреля состоится турнира UFC Kanzas. Макс Холлоуэй и Арнольд Аллен подерутся в рамках главного события вечера

    Бои предварительного карда

    1. Джозелин Эдвардс и Люси Пудилова подерутся в женском легчайшем весе

    2. Гастон Боланос и Аарон Филипс встретятся в легчайшем весе

    3. Бруна Бразил и Денис Гомис встретятся в рамках женского минимального дивизиона

    4. Ландо Ванната в легком весе будет противостоять Дэниэлю Зеллхуберу

    5. Пиера Родригес в женском минимальном дивизионе подерется против Джиллиан Робертсон

    6. Эд Херман и Зак Каммингс проведут бой в полутяжелом весе

    7. Брендон Ройвал и Матеус Николау встретятся в наилегчайшем дивизионе

    8. Тиджей Браун и Билл Алджео подерутся в полулегком весе

    UFC Kansas City Predictions: Holloway vs Allen Full Card Betting Breakdown

    Бои основного карда

    Открывает основной кард турнира противостояние в легком весе между Клэем Гуидой и Рафа Гарсией. Стоит отметить, что между данными бойцами солидная разница в возрасте в 13 лет. Гвиде на данный момент уже 41 год, и его по праву можно считать ветераном смешанных единоборств.

    В предыдущих четырех поединках на счету Клэя 2 победы и 2 поражения, но и уровень оппозиции у него далеко не самый топовый. Он является базовым борцом и в последнее время активно принимает участие в турнирах по грэпплингу. Как раз, работе в партере Гвида уделяет особое внимание.

    Что касается соперника, то Рафа не может похвастаться более внушительными выступлениями, чем возрастной ветеран. На его счету 3 победы 2 поражения в предыдущих пяти поединках. Поэтому выбрать фаворита предстоящего боя довольно трудно.

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    • Клэй обязан заканчивать поединок досрочно на ранних этапах, потому как начиная от середины второго раунда более молодой Гарсия задавит его физически. Шанс Гвиды — эта победа сабмишном. Но а для Рафы важно затянуть эту встречу, как можно дольше.

    Далее в октагон выйдут Педро Муньос и Крис Гутьеррес, чей поединок состоится в легчайшем дивизионе. Бразилец на данный момент занимает девятую строчку в рейтинге, но его карьера плавно идет на спад.

    В предыдущих пяти поединках у него 4 поражения и только одна победа. Помимо действующего чемпиона Стерлинга Педро проиграл трем ветеранам, включая Фрэнки Эдгара, Жозе Альдо и Доминика Круза.

    Поединок с Шоном О’Мэлли он начал довольно неплохо, но из-за случайного тычка в глаз со стороны американца встреча была отменена и признана несостоявшейся. А вот Крис, напротив, демонстрирует очень убедительную форму.

    В своем предыдущем поединке он отправил в нокаут летящим коленом Фрэнки Эдгара уже в первом раунде. Гутьеррес идет на беспроигрышной серии из восьми поединков кряду. Виду не самого оптимального состояния оппозиционера, у него есть шанс продлить ее.

    Крис Гутьеррес
    globallookpress.com

    Тэннер Босер и Ион Куцелаба проведут свой бой в полутяжелом дивизионе. Канадец ранее выступал в тяжелом весе, но особых успехов в там не достиг. По своим габаритам до дивизиона, где сейчас царствует Джон Джонс, Босер не дотягивает.

    Максимум Тэннера — это 106 кг, и поэтому он решил начать гонять вес, чтобы выступать в полутяжелой категории. Стабильности у него нет, и боец чередует победы с поражениями.

    А вот Куцелаба сейчас и вовсе идет на серии из трех проигранных поединков кряду. Ранее молдаванин был в топ-15 рейтинга данной весовой, но теперь котируется в качестве бойца второго эшелона.

    Ввиду габаритов у Тэннера шансов на успех гораздо больше. Канадец вполне может задавить своего соперника в клинче и просто разбивать его на протяжении всех трех раундов, работая на очки.

    Следующими в октагон выйдут Дастин Джейкоби и Азамат Мурзаканов, бой которых также пройдет в рамках полутяжелого веса. Оба бойца показывают в UFC очень убедительные выступления.

    Джейкоби сейчас занимает 13-ю позицию в рейтинге, и не так давно он шел на серии из семи беспроигрышных встреч кряду. В последнем поединке он показал очень хороший уровень, но судейским решением проиграл Халилу Раунтри.

    Азамат провел в самой сильной лиге мира 2 боя, и обоих предыдущих соперников он финишировал в стойке. Тяжелую руку россиянина на себе испытали Тафон Нчукви и Дэвин Кларк, которые являются далеко не самыми слабыми оппонентами.

    И Джейкоби, и Мурзаканов предпочитают драться в стойке. Не исключено, что их встреча может закончится нокаутом, ведь на двоих у них 16 досрочных побед в профессиональной карьере.

    Холлоуэй и Барбоза будут отстаивать свои позиции в рейтинге

    Эдсон Барбоза
    globallookpress.com

    Противостояние Эдсона Барбозы и Билли Куарантилло в полулегком весе станет со-главным событием вечера. Ранее бразильский боец подавал большие надежды. Барбоза неплохо выступал в легком весе, но пошел на спад уже в 31 год.

    Поворотным моментом в его карьере стало поражение от Хабиба Нурмагомедова, после которого в рамках дивизиона до 70,3 кг он потерпел еще 3 проигрыша. Переход в полулегкий вес был разумным вариантом, но и здесь у Эдсона все не так уж и хорошо.

    В своем предыдущем поединке Барбоза уступил судейским решением Брайсу Митчеллу, после чего стало понятно, что уровню топ-10 он не соответствует. Нынешняя 14-я позиция — это потолок 37-летнего бразильца. Но в нынешней форме он скоро и вовсе выпадет из рейтинга.

    Впрочем, уровень оппозиции на этот раз у Эдсона соответствующий. Американец в последнее время выступает чуть лучше, чем Барбоза, подходя к данному поединку после трех побед и двух поражений.

    Конечно же, для бразильца лучшая стратегия — затянуть своего соперника в партер. На нижнем этаже Куарантилло не так уж и хорош, о чем говорят его недавние поражения на турнирах по грэпплингу. Такого соперника бразилец вполне способен победить, но все равно поединок для него будет очень непростым.

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    • Главный бой вечера пройдет также в полулегком весе, а его участниками являются Макс Холлоуэй и Арнольд Аллен. Предстоящие соперники занимают вторую и четвертую позиции в рейтинге.

    Холлоуэй является бывшим чемпионом данной весовой категории, а остановить его сумел только Александр Волкановски. Австралиец уже трижды побил Макса. Но бывший обладатель пояса намерен вернуться на трон полулегкого дивизиона.

    Он устраивает в октагоне настоящее шоу, демонстрируя невероятную физическую форму. Холлоуэй — это настоящая кардио-машина, которая чуть ли не в каждом поединке бьет рекорды по количеству нанесенных ударов.

    Обратная сторона макса — это его оборона. Американец часто заигрывается и сам пропускает довольно много ударов. Однако это не останавливает его постоянно идти вперед и взвинчивать невероятно высокий темп.

    Но и Аллен зарекомендовал себя, как ударник высочайшего класса. Англичанин еще не потерпел в UFC ни одного поражения, выиграв все предыдущие 10 поединков. Арнольд набрал невероятную форму и легкой прогулкой для Холлоуэя он точно не будет.

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