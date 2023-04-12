Возвращение Холлоуэя и Барбозы, первый серьезный бой для Мурзаканова. Анонс карда UFC Kanzas

16 апреля состоится турнира UFC Kanzas. Макс Холлоуэй и Арнольд Аллен подерутся в рамках главного события вечера

Бои предварительного карда

1. Джозелин Эдвардс и Люси Пудилова подерутся в женском легчайшем весе

2. Гастон Боланос и Аарон Филипс встретятся в легчайшем весе

3. Бруна Бразил и Денис Гомис встретятся в рамках женского минимального дивизиона

4. Ландо Ванната в легком весе будет противостоять Дэниэлю Зеллхуберу

5. Пиера Родригес в женском минимальном дивизионе подерется против Джиллиан Робертсон

6. Эд Херман и Зак Каммингс проведут бой в полутяжелом весе

7. Брендон Ройвал и Матеус Николау встретятся в наилегчайшем дивизионе

8. Тиджей Браун и Билл Алджео подерутся в полулегком весе

UFC Kansas City Predictions: Holloway vs Allen Full Card Betting Breakdown

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира противостояние в легком весе между Клэем Гуидой и Рафа Гарсией. Стоит отметить, что между данными бойцами солидная разница в возрасте в 13 лет. Гвиде на данный момент уже 41 год, и его по праву можно считать ветераном смешанных единоборств.

В предыдущих четырех поединках на счету Клэя 2 победы и 2 поражения, но и уровень оппозиции у него далеко не самый топовый. Он является базовым борцом и в последнее время активно принимает участие в турнирах по грэпплингу. Как раз, работе в партере Гвида уделяет особое внимание.

Что касается соперника, то Рафа не может похвастаться более внушительными выступлениями, чем возрастной ветеран. На его счету 3 победы 2 поражения в предыдущих пяти поединках. Поэтому выбрать фаворита предстоящего боя довольно трудно.

Клэй обязан заканчивать поединок досрочно на ранних этапах, потому как начиная от середины второго раунда более молодой Гарсия задавит его физически. Шанс Гвиды — эта победа сабмишном. Но а для Рафы важно затянуть эту встречу, как можно дольше.

Далее в октагон выйдут Педро Муньос и Крис Гутьеррес, чей поединок состоится в легчайшем дивизионе. Бразилец на данный момент занимает девятую строчку в рейтинге, но его карьера плавно идет на спад.

В предыдущих пяти поединках у него 4 поражения и только одна победа. Помимо действующего чемпиона Стерлинга Педро проиграл трем ветеранам, включая Фрэнки Эдгара, Жозе Альдо и Доминика Круза.

Поединок с Шоном О’Мэлли он начал довольно неплохо, но из-за случайного тычка в глаз со стороны американца встреча была отменена и признана несостоявшейся. А вот Крис, напротив, демонстрирует очень убедительную форму.

В своем предыдущем поединке он отправил в нокаут летящим коленом Фрэнки Эдгара уже в первом раунде. Гутьеррес идет на беспроигрышной серии из восьми поединков кряду. Виду не самого оптимального состояния оппозиционера, у него есть шанс продлить ее.

Крис Гутьеррес globallookpress.com

Тэннер Босер и Ион Куцелаба проведут свой бой в полутяжелом дивизионе. Канадец ранее выступал в тяжелом весе, но особых успехов в там не достиг. По своим габаритам до дивизиона, где сейчас царствует Джон Джонс, Босер не дотягивает.

Максимум Тэннера — это 106 кг, и поэтому он решил начать гонять вес, чтобы выступать в полутяжелой категории. Стабильности у него нет, и боец чередует победы с поражениями.

А вот Куцелаба сейчас и вовсе идет на серии из трех проигранных поединков кряду. Ранее молдаванин был в топ-15 рейтинга данной весовой, но теперь котируется в качестве бойца второго эшелона.

Ввиду габаритов у Тэннера шансов на успех гораздо больше. Канадец вполне может задавить своего соперника в клинче и просто разбивать его на протяжении всех трех раундов, работая на очки.

Следующими в октагон выйдут Дастин Джейкоби и Азамат Мурзаканов, бой которых также пройдет в рамках полутяжелого веса. Оба бойца показывают в UFC очень убедительные выступления.

Джейкоби сейчас занимает 13-ю позицию в рейтинге, и не так давно он шел на серии из семи беспроигрышных встреч кряду. В последнем поединке он показал очень хороший уровень, но судейским решением проиграл Халилу Раунтри.

Азамат провел в самой сильной лиге мира 2 боя, и обоих предыдущих соперников он финишировал в стойке. Тяжелую руку россиянина на себе испытали Тафон Нчукви и Дэвин Кларк, которые являются далеко не самыми слабыми оппонентами.

И Джейкоби, и Мурзаканов предпочитают драться в стойке. Не исключено, что их встреча может закончится нокаутом, ведь на двоих у них 16 досрочных побед в профессиональной карьере.

Холлоуэй и Барбоза будут отстаивать свои позиции в рейтинге

Эдсон Барбоза globallookpress.com

Противостояние Эдсона Барбозы и Билли Куарантилло в полулегком весе станет со-главным событием вечера. Ранее бразильский боец подавал большие надежды. Барбоза неплохо выступал в легком весе, но пошел на спад уже в 31 год.

Поворотным моментом в его карьере стало поражение от Хабиба Нурмагомедова, после которого в рамках дивизиона до 70,3 кг он потерпел еще 3 проигрыша. Переход в полулегкий вес был разумным вариантом, но и здесь у Эдсона все не так уж и хорошо.

В своем предыдущем поединке Барбоза уступил судейским решением Брайсу Митчеллу, после чего стало понятно, что уровню топ-10 он не соответствует. Нынешняя 14-я позиция — это потолок 37-летнего бразильца. Но в нынешней форме он скоро и вовсе выпадет из рейтинга.

Впрочем, уровень оппозиции на этот раз у Эдсона соответствующий. Американец в последнее время выступает чуть лучше, чем Барбоза, подходя к данному поединку после трех побед и двух поражений.

Конечно же, для бразильца лучшая стратегия — затянуть своего соперника в партер. На нижнем этаже Куарантилло не так уж и хорош, о чем говорят его недавние поражения на турнирах по грэпплингу. Такого соперника бразилец вполне способен победить, но все равно поединок для него будет очень непростым.

Главный бой вечера пройдет также в полулегком весе, а его участниками являются Макс Холлоуэй и Арнольд Аллен. Предстоящие соперники занимают вторую и четвертую позиции в рейтинге.

Холлоуэй является бывшим чемпионом данной весовой категории, а остановить его сумел только Александр Волкановски. Австралиец уже трижды побил Макса. Но бывший обладатель пояса намерен вернуться на трон полулегкого дивизиона.

Он устраивает в октагоне настоящее шоу, демонстрируя невероятную физическую форму. Холлоуэй — это настоящая кардио-машина, которая чуть ли не в каждом поединке бьет рекорды по количеству нанесенных ударов.

Обратная сторона макса — это его оборона. Американец часто заигрывается и сам пропускает довольно много ударов. Однако это не останавливает его постоянно идти вперед и взвинчивать невероятно высокий темп.

Но и Аллен зарекомендовал себя, как ударник высочайшего класса. Англичанин еще не потерпел в UFC ни одного поражения, выиграв все предыдущие 10 поединков. Арнольд набрал невероятную форму и легкой прогулкой для Холлоуэя он точно не будет.