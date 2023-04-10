Невероятный нокаут от Адесаньи, прагматичная победа Бернса над Масвидалем. Обзор карда UFC 287

9 апреля состоялся турнир UFC 287. В главном событии вечера встретились Исраэль Адесанья и Алекс Перейра

Результаты боев предварительного карда

1. Сэм Хьюз в женском минимальном весе одолела Жаклин Аморим единогласным решением судей

2. Стив Гарсия в полулегком весе нокаутировал во втором раунде Шаилана Нуерданбека

3.Трей Огден в промежуточном весе по итогам трех раундов уступил Игнасио Бахамондесу

4. Синтия Калвилло в женском минимальном дивизионе уступила раздельным решением судей Лупите Годинез

6. Джеральд Мершарт уступил нокаутом в первом раунде Джозефу Пайферу в среднем дивизионе

7. Мишель Уотерсон в рамках женского минимального дивизиона проиграла раздельным решением Луане Пинейро

8. Келвин Гастелум в среднем весе победил единогласным решением судей Криса Кертиса

Лучшие моменты турнира UFC 287: Перейра vs Адесанья 2

Бои основного карда

Основной кард турнира в Майами открывало противостояние в рамках легчайшего дивизиона между Раулем Росасом и Кристианом Родригезом. Стоит отметить, что оба соперника в последнее время показывали довольно убедительные выступление.

Предыдущем бою Родригез вообще не испытывал никаких проблем с Джошуа Уимсом, удосрочив его на пятой минуте боя. А 18-летний Росас еще быстрее расправился с Джеем Перрином, финишировав его в середине первого раунда.

Их очный поединок начался с того, что Рауль сразу же бросился в ноги своему более опытному сопернику. На протяжении большей части стартового отрезка молодой боец контролировал ситуацию и имел несколько возможностей выиграть досрочно.

Но уже ближе к концу первого раунда Кристиан перехватил инициативу и далее действовал исключительно первым номером. Во втором и третьем отрезках Родригез сам регулярно переводил 18-летнего соперника в партер. Их встреча продлилась все 15 минут, а победу единогласным решением судей одержал Родригез.

Следующими в октагон вышли Кевин Холлэнд и Сантьяго Понзиниббио, встречавшиеся другом в рамках полусреднего веса. Ранее они оба подавали большие надежды, но в последнее время их стали преследовать неудачи.

Аргентинец выпал из топ-15 после проигрыша от Мишеля Перейры. Кевин, в свою очередь, никак не может определиться, в каком дивизионе ему лучше выступать. Он периодически дерется как в средней, так и в полусредней категории.

Их очное противостояние было довольно конкурентным. В первом и втором раундах соперники по очереди владели инициативой. Ключевым стал третий отрезок, в котором аргентинский боец поначалу выглядел предпочтительнее.

Сантьяго уверенно работал ногами, что сыграло с ним злую шутку. В одном из эпизодов он решил пробить с разворота в печень своему оппоненту. Холлэнд заблокировал данную попытку и далее сразу же правым боковым контратаковал.

Кевин Холлэнд и Сантьяго Понзиниббио globallookpress.com

Понзиниббио потерял равновесие, после чего в его голову залетел левый хук, отправивший аргентинца на канвас. Кевин сразу же принялся добивать оппонента, но судья мгновенно остановил встречу. Таким образом, американец прерывает серию из двух поражений кряду.

Очередной поединок основного карда проходил в легчайшем весе с участием Роба Фонта и Эдриана Янеза. Пуэрториканца после двух проигрышей кряду от Марлона Веры и Жозе Альдо начали плавно списывать со счетов.

На данный поединок Роб выходил андердогом несмотря на, то что являлся шестым номером рейтинга. Предпочтение экспертов отдавалось более молодому Янезу, который в преддверии данной встречи занимал 12-ю позицию и шел на серии из пяти побед кряду.

Поначалу инициативой владел именно американец. После ряда попаданий со стороны Эдриена под левым глазом Фонта образовалась серьезная гематома уже к середине первого раунда. Но 35-летний пуэрториканец резко перехватил инициативу в этом поединке.

Он выиграл пару размеров, а далее действовал на встречных курсах с более молодым соперником. После очередной атаки от Янеза Фонт здорово ушел в бок, а далее контратаковал апперкотом правой рукой прямо в челюсть.

Эдриен мгновенно рухнул на канвас и на этом поединок был закончен. Роб отстоял свою шестую позицию в рейтинге, нанеся перспективному американцу первое поражение в UFC.

Бернс уверенно разбил Масвидаля, Адесанья жестко вырубил Перейру

Хорхе Масвидаль и Гилберт Бернс globallookpress.com

Поединок в полусреднем весе между Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бернсом проходил в рамках со-главного события вечера. В преддверии очного боя бразилец располагался на пятой строчке в рейтинге.

А его оппонент занимал 11-ю позицию и подходил к данному противостоянию на серии из трех поражений кряду. Первый раунд этого поединка получился очень осторожным. Бойцы наносили мало ударов и присматривались друг к другу.

Ближе к концу стартового отрезка Гилберту удалось перевести оппонента на канвас, но финишировать его времени не хватило. После перерыва доминирование со стороны бразильца продолжилось. Гилберт грамотно сокращал дистанцию и, порой, доставлял серьезные неприятности Хорхе одиночными Джебами.

Масвидаль изредка атаковал и был вынужден действовать вторым номером на протяжении большей части встречи. Грамотная работа от Гилберта со сменой этажей и быстрым переводом в партер не оставила вопросов о победителе.

Бернс ожидаемо забрал данный поединок единогласным решением судей, а Хорхе после очередного поражения объявил о завершении профессиональной карьеры. Далее бразилец на пресс-конференции заявил, что хочет быть запасным в титульном поединке между Эдвардсом и Ковингтоном.

Дана Уайт дал согласие, ведь Бернс одержал вторую победу кряду над топовым соперником. Теперь в случае форс-мажора Гилберт может стать следующим претендентом на титул.

В главном событии вечера состоялся реванш в рамках UFC в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей. История противостояния этих бойцов довольно богата и еще до встречи в сильнейшей лиге мира они дважды дрались на турнирах по кикбоксингу.

В GLORY бразилец одолел Адесанью в обоих боях. Но далее Алекс пришел в UFC и побил Исраэля в третий раз в карьере, отняв у него титул. Все эти несколько месяцев Адесанья хотел отомстить своему заклятому врагу.

Новозеландец был крайне уверенным на пресс-конференции и с таким же настроем он вышел в октагон. Первый отрезок проходил под небольшим преимуществом бразильского бойца.

Но во втором раунде Адесанья немного взвинтил темп. Перейру такая ситуация не устраивала, и он начал прессинговать оппонента. Новозеландец оказался зажатым у сетки, а Алекс принялся расстреливать его по корпусу.

Но внезапно от Исраэля вылетает мощнейший правый хук, который серьезно потряс соперника. Далее в голову Алекса следует еще один удар правой и уже впадении ему прилетает апперкот левой.

Огромный бразилец без чувств рухнул на канвас. Исраэль нанес по обездвиженному сопернику один удар, после чего поединок был остановлен. С четвертой попытки новозеландец все-таки одолел Перейру, выиграв бой очень эффектно.