Стерлинг и Двалишвили короли легчайшего веса. В UFC есть только один боец способный их победить

Сейчас американец и грузин занимают лидирующие позиции в легчайшем весе

Репутация Стерлинга и Двалишвили пока что неоспорима

В данный период времени в легчайшем дивизионе UFC сложилась очень интересная ситуация, когда чемпионом и первым номером рейтинга являются 2 друга Алджамейн Стерлинг и Мераб Двалишвили.

На протяжении нескольких лет эти бойцы тренируются вместе в одной команде. Оба обладают похожим стилем, предпочитая во время поединков полагаться на свои борцовские навыки.

Примечательно, что процент успешных тейкдаунов у каждого из них не такой уж большой (24% у Стерлинга и 36% у Двалишвили). Однако чемпион и первый номер рейтинга прекрасно контролируют своих оппонентов на земле и в случае удачного перевода ничего не дают сделать им на нижнем этаже.

Статистика Алджамейна и Мераба, действительно, впечатляет. В активе чемпиона сейчас 8 побед кряду, а в последний раз он проигрывал Марлону Мораису еще в июле 2017 года.

Алджэмейн Стерлинг vs Петр Ян 2: Полный бой

Его противостояние с Петром Яном вызывает немало вопросов. В первом бою он подчистую проиграл россиянину, но стал чемпионом из-за дисквалификации, а в реванше победил спорным решением.

Тем не менее, текущий результат уже не отменить, а в следующей своей встрече ямаец разгромил Ти Джея Диллашоу, показав всю свою мощь. Мераб в последний раз уступал в 2018-м Рики Симону.

Но далее грузин одержал 9 побед кряду, а благодаря успеху во встрече с Яном, он стремительно взобрался на первую строчку рейтинга. Такой тандем лидерства в дивизионе руководство промоушена явно не устраивает.

Но пока что Двалишвили и Стерлинг не дают поводов усомниться в своей силе. Их соперники теряются и ничего не могут противопоставить такому уровню борьбы. На двоих Мераб и Алджамейн зачистили практически весь легчайший дивизион.

Сэндхагену и Сехудо будет крайне тяжело в боях с Мерабом и Алджамейном

Мераб Двалишвили globallookpress.com

На UFC 288 Стерлинг должен будет проводить третью защиту чемпионского пояса против Генри Сехудо. Обладателю титула пророчат тяжелейший поединок против борца олимпийского уровня.

Предыдущие достижения Сехудо вызывают восхищения, однако в октагон он не выходил уже на протяжении трех лет. После такого простоя высочайшие навыки в партере могут не спасти его от поражения.

Последний поединок американца проходил в мае 2020-го против Доминика Круза, которого он нокаутировал. Но пока Генри отдыхал Алджамейн активно тренировался и в итоге набрал за этот период сумасшедшую форму.

Плюс ко всему, действующий чемпион значительно превосходит предстоящего соперника по габаритам. Ямаец в межсезонье весит около 77 кг, а к своим поединком он сгоняет около 16-ти кг.

В октагоне это выливается в огромное преимущество и с такой физической силой совладать очень сложно. Опыт и мастерство Генри не вызывает сомнения, но все упирается в кардио и стойкость восприятия ударов.

Более частые выступления, текущая нынешняя форма, внушительные габариты и долгий простой оппонента — это главные аргументы в пользу Стерлинга. Не исключено, что гегемония ямайца продолжится и после встречи с Сехудо.

А вот его друга Мераба ожидает поединок против Кори Сэндхагена, который не так давно деклассировал Марлона Веру. В противостоянии с «Чито» американец показал очень хорошее выступление. Но хватит ли этого, чтобы одолеть грузина?

Двалишвили сейчас является бойцом экстра-класса, а с такими оппонентами Кори не очень-то и везет. Тому же Стерлингу он проиграл удушающим уже в первом раунде, а Ян разбивал его на протяжении большей части пятираундового поединка.

Финишировать Сэндхагена задача не из простых, но это не значит, что Мераб не сумеет его победить. Физическая мощь грузина сыграет свое слово, а постоянный клинч у сетки с вязкой борьбой на канвасе станут главным залогом успеха первого номера рейтинга.

Стерлинга и Двалишвили вновь поджидают очень непростые соперники. Но их винстрики говорят сами за себя и предпосылок к поражениям пока что нет.

Только одному бойцу в дивизионе по силам пройти Мераба и Алджамейна. И неспроста Двалишвили отказался драться с ним, ссылаясь на более интересный вариант поединка с Сэндхагеном.

Умар Нурмагомедов главная угроза для всего легчайшего дивизиона UFC

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

Двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов своими выступлениями наводит ужас на всех представителей топ-15. Как и «Орел», очередной дагестанец пока что не потерпел в профессиональной карьере ни единого поражения.

У россиянина 16 побед по ММА и в каждом предыдущем бою он показывал себя с позиции силы. В UFC Умару еще ни один из предыдущих соперников не оказал достойного сопротивления.

Об этом говорит тот факт, что трех из четырех оппонентов Нурмагомедов финишировал. Причем дагестанец умеет не только бороться, но и драться в стойке. В предыдущем своем поединке он нокаутировал Раони Барселоса уже в первом раунде.

Пока что Нурмагомедов идет только 11-м в рейтинге легчайшего дивизиона и поэтому подраться с Двалишвили и Стерлингом в ближайшие месяцы ему не удастся. Умар уже бросал вызов Мерабу, но тот отказался от встречи.

Многие представители этой категории понимают, что, выйдя в октагон против россиянина, их ожидает только поражение. Никто не желает лишний раз рисковать и жертвовать своей статистикой.

Если первый номер рейтинга Двалишвили не хочет драться с Умаром, то это уже о многом говорит. Наверняка Стерлинг тоже отказался бы от такого вызова, потому как он выходит в октагон только при полной уверенности в своих силах.

Но вечно бегать от россиянина не получится. В случае еще двух побед Умар с большей долей вероятности станет главным претендентом на титул в легчайшем весе. Тогда Алджамейна и Мераба уже ничего не спасет от встречи с непобежденным Нурмагомедовым .