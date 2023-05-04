5 причин, почему Камару Усман не вернет себе пояс

Эра «нигерийского кошмара» в полусреднем весе UFC подошла к концу

1. Спад в связи с возрастом

«Нигерийскому кошмару» на данный момент уже 35 лет. И в таком возрасте многие бойцы начинают идти на спад и Камару может ожидать такая участь. Долгие годы нигериец много и упорно тренировался.

В последнее время у Усмана появляется слишком много травм. Недавно у него было травмировано колено, а в прошлом году присутствовало повреждение руки. К тому же, Камару очень габаритный боец и с каждым разом укладываться в лимит полусреднего дивизиона ему становится все сложнее.

Тяжелая весогонка может негативно сказаться на выносливости во время поединков. А если учесть энергозатратный стиль Камару, то проблемы с кардио у него могут возникнуть в любом следующем поединке.

Активно прессинговать соперников на протяжении трех или пяти раундов Усман больше не сможет. Своим достижениям нигериец во многом обязан прекрасным физическим данным. Но ближе к закату карьеры атлетизм и мощь сходят на нет, а регресс Усмана уже начался.

2. Нокаут от Эдвардса наложил неприятный отпечаток

Леон Эдвардс vs Камару Усман 2: Полный бой

Поражение от Леона Эдвардса нокаутом летом прошлого года также повлияло на Камару. До реванша с «Рокки» Усман зачистил 2 поколения бойцов. Ему не было равных в полусреднем весе и на растерзание «нигерийскому кошмару» отдавали всех подряд.

Усман считался единственным бойцом, способным побить вечный рекорд Андерсона Сильвы в 16 побед кряду в UFC. Камару долгое время был неуязвимым и это придавало ему огромную уверенность в себе.

Но тот самый хед-кик в голову от Эдвардса все изменил. Если сравнить прошлогодний бой Усмана с Эдвардсом и тот поединок, который был на недавнем турнире в Англии, то это 2 абсолютно разные встречи.

Прежний Камару постоянно шел вперед, не давая оппоненту ни единой возможности для контратаки. Но в третьем бою с Леоном «нигерский кошмар» действовал совсем по-другому. Он уже не прессинговал Эдвардса и работал тактически, опасаясь пропустить очередной нокаутирующий удар.

После первого поражения в UFC, полученного от Леона, Усман потерял свою уверенность. А ведь именно напора и прессинга нигерийцу не хватило для победы над «Рокки» на UFC 286 в Англии. Прежнего Камару больше не будет. Теперь это совсем другой боец.

3. Очень сильная конкуренция в дивизионе

Камару Усман (справа) globallookpress.com

Чтобы вернуть себе статус претендента, Усман должен пройти через очень серьезную оппозицию. Чимаев, Мухаммад и Рахмонов — вот, кто ждет впереди экс-чемпиона. Если год назад в Камару не было сомнений, то после двух поражений от Леона за нигерийца становится тревожно.

Одной победы бывшему обладателю титула явно не хватит, чтобы убедить руководство промоушена дать ему бой за пояс снова. В нынешней ситуации у нигерийца просто нет выбора.

Теперь ему придется драться с самыми неудобными соперниками. Белал Мухаммад сейчас идет на серии из восьми выигранных поединков кряду. Иранец пребывает на пике и в такой форме он способен доставить проблемы кому угодно.

В Чимаеве и Рахмонове видят будущих чемпионов дивизиона. Причем каждый из них еще не потерпел ни одного поражения в карьере, а побитый Леоном нигериец теперь смотрится для Хамзата и Шавката легкой мишенью.

Если получится пройти кого-то одного, то есть риск споткнуться на следующем сопернике. Камару не молодеет, а Мухаммад, Чимаев и Рахмонов сейчас невероятно сильны. В компании таких конкурентов Усман легко может затеряться и отступить еще на несколько позиций в рейтинге.

4. Борьба Усмана перестала работать

Долгие годы «нигерийский кошмар» доминировал в полусредней категории за счет высочайших навыков в партере. Так он стал чемпионом, отобрав пояс у Тайрона Вудли. А далее и сам провел 5 защит титула кряду.

Если Камару чувствовал, что не перебьет соперника в стойке, то он просто прижимал его к сетке и вязал в клинче. Однако Эдвардс нашел противоядие к стилю «нигерийского кошмара».

В предыдущем бою «Рокки» эталонно отработал в партере, не дав Усману ничего сделать ни у сетки, ни на земле. Пару раз за бой экс-чемпион все-таки перевел англичанина на канвас, но тот довольно быстро сумел подняться на ноги.

Борьба Камару уже не так эффективна, как ранее. Нигерийцу тяжело подобраться к сопернику, который грамотно работает ногами. Те же Мухаммад, Рахмонов и Чимаев гораздо лучше нынешнего чемпиона в партере.

Они также, как и Леон, легко нивелируют сильную сторону Усмана. В стойке нигерийцу остается рассчитывать только на одиночный удар. Технические пробелы не позволяют Камару работать серийно. А без своей фирменной борьбы Усман очень быстро потеряет статус топ-бойца.

5. UFC будет продвигать к титулу других бойцов

Конор Макгрегор globallookpress.com

Вряд ли руководство промоушена предоставит Усману возможность подраться за пояс в ближайшее время. UFC в каждом дивизионе продвигает к титулу бойцов, которые им выгодны. Сейчас руководство промоушена видит смысл в поединке Ковингтона и Эдвардса.

В полусредневесах есть более достойные претенденты на титул, чем Колби. Но хайп и эпатажность американца могут принести организации огромную прибыль, а это гораздо важнее спортивных принципов.

UFC — это не просто бойцовский промоушен, а целый бизнес-проект. Именно поэтому шоумены в последнее время котируются выше мастеровитых спортсменов. После Ковингтона следующим претендентом на пояс может стать даже Макгрегор.

В случае победы над Чендлером в предстоящем поединке Дана Уайт готов будет устроить ирландцу титульник. Конор — экс-чемпион UFC в двух дивизионах. А его погоня за третьим поясом может установить просто небывалые рекорды по продаже платных телетрансляций.

Камару уже начали списывать со счетов. Нигериец владел поясом в полусреднем весе 3,5 года, и теперь он не привлекает промоушен, как чемпион. Дана Уайт начнет продвигать на титул все больше новых кандидатов. Так что после двух кряду поражений от Эдвардса Усман не в главных ролях.