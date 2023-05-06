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    Уход Перейры в полутяжи — это ошибка. Алекс проиграет всем из топ-5

    После поражения от Адесаньи бразилец объявил о переходе в полутяжелый вес

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    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра
    В новом дивизионе Алекс столкнется с серьезными проблемами

    Перейра зря пошел на поводу у Даны Уайта

    Перейра провел в сильнейшем промоушене мира по смешанным единоборствам только полтора года. Однако за это время он успел стать одной из самых обсуждаемых фигур в среднем дивизионе UFC.

    До титульного поединка с Адесаньей бразилец добрался буквально за 3 боя, пройдя на своем пути Бруно Силву, Андреаса Михайлидиса и Шона Стрикленда. Причем во встрече с грозным новозеландцем Алекс добился очередного успеха и сумел стать одним из самых быстрых чемпионов в истории UFC.

    В ноябре прошлого года Перейра одолел Исраэля техническим нокаутом в пятом раунде. Однако продержаться в качестве чемпиона бразильскому кикбоксеру удалось всего лишь несколько месяцев.

    В ответном поединке против Адесаньи, состоявшемся в апреле этого года, Алекс уступил нокаутом во втором раунде. Перейра стал чемпионом-однодневкой, не проведя в промоушене ни единой защиты пояса.

    После такого поворота явно напрашивается третий бой с Исраэлем. Однако руководство промоушена так сразу не намерено устраивать очередной поединок между заклятыми врагами.

    Алекс Перейра vs Исраэль Адесанья 1: Полный бой

    Свою задачу Перейра выполнил. С его приходом средний дивизион стал более интересным, а титульные битвы с Исраэлем принесли организации огромную выручку. После поражения от новозеландца на пресс-конференции Дана Уайт намекнул, что хотел бы видеть Перейру в полутяжелом дивизионе.

    Причины подняться в более высокую категорию есть. Вряд ли какой-либо боец отказался бы от шанса побороться за второй пояс. За всю историю в UFC было только 8 двойных чемпионов.

    И тут у Перейры появляется возможность вписать свое имя в один ряд с Макгрегором, Сехудо, Джонсом и другими. Правда, шансов у бразильца сотворить историю не так уж и много.

    У него неплохо получалось выступать в среднем дивизионе, но Алекс зачем-то пошел на поводу у главы промоушена и согласился на переход в полутяжи. Перейра поторопился с этим решением. И оно может дорого обойтись бразильской звезде.

    Алекс может проиграть уже в первом бою в полутяжах

    Шон Стрикленд и Алекс Перейра
    globallookpress.com

    С учетом репутации Перейры уже в дебютном бою в дивизионе до 93 кг ему дадут очень сильного соперника. Возможно, это будет кто-либо из первой пятерки рейтинга. Однако в новой весовой категории магия и неуязвимость Алекса исчезнут.

    Главное преимущество бразильца по отношению ко всем средневесам — это его габариты. В межсезонье Алекс весит не меньше сотни, а к поединкам с Адесаньей ему приходилось сгонять почти 16 кг.

    При одинаковом росте и размахе рук Перейра смотрелся гораздо крупнее на фоне Исраэля. В октагоне он имел преимущество порядка 8-10 кг во время второго боя, однако даже это не спасло его от разгромного поражения на апрельском турнире.

    Если бразильца так легко сумел вырубить Адесанья, то что с ним будет в полутяжелом дивизионе? Там все представители топ-15 бьют гораздо сильнее. Перейра на фоне таких крупных парней, как Иржи Прохазка, Александр Ракич и Энтони Смит затеряется.

    Также стоит отметить, что в полутяжах гораздо больше высококлассных борцов нежели в среднем дивизионе. У Алекса слабая защита от тейкдаунов в партере, и это показал его первый поединок в UFC с Адесаньей.

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    • Магомед Анкалаев или Иржи Прохазка сумеют финишировать бразильца уже в первом раунде. Причем для этого им может хватить одного тейкдауна на первых секундах.

    Конкурировать с такими высококлассными грэпплерами с практически нулевым уровнем борьбы задача крайне тяжелая. При нынешней оппозиции в дивизионе едва ли Алекс способен на очередную сенсацию.

    При этом полутяжелый дивизион сейчас переживает далеко не самые лучшие времена. Зрелищных поединков здесь становится все меньше и меньше. А с уходом Джона Джонса в тяжи хайповых персонажей практически не осталось.

    Алекс нужен этому дивизиону, прежде всего, для поднятия его популярности. Ведь переход бывшего чемпиона в более высокую категорию это всегда интересно. Бразилец должен послужить хайп-машиной, которая в очередной раз поднимет рейтинги промоушена.

    Бой с Чимаевым или Веттори — самый выгодный вариант

    Хамзат Чимаев
    globallookpress.com

    Чтобы карьера в UFC не пошла на спад, Перейре стоит отказаться от перехода в полутяжелый дивизион. После поражения от Адесаньи бразилец занимает первую строчку рейтинга.

    В случае одной или двух побед он вновь может выйти на титул. Сам Перейра не против устроить трилогию с Адесаньей. Однако очередной их поединок будет задерживать весь дивизион, и это не в интересах промоушена.

    Да и новозеландец не горит желанием встречаться в октагоне с Перейрой в ближайшее время. В среднем весе у Алекса очень много вариантов. Можно попробовать подраться как с Хамзатом Чимаевым, так и Марвином Веттори.

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    • Другие соперники из числа топ-5 уже заняты, а драться с тем, кто в ростере идет ниже первой пятерки смысла нет. Веттори стилистически очень удобный соперник для Перейры.

    Победа над ним может переубедить Дану Уайта насчет организации трилогии с Адесаньей. Тоже самое случится и в случае успеха во встрече против Хамзата Чимаева. С тактической с точки зрения швед не самый приятный оппонент для Перейры.

    Его грэпплинг — главное оружие. Однако сработает ли он против парня, который сильно превосходит в габаритах неизвестно. Данный поединок будет не только очень конкурентным, но и финансово выгодным — для Перейры это прекрасный вариант заработать очередной миллионный гонорар.

    Рост, размах рук, внушительные габариты для среднего дивизиона и мощный удар — основные преимущества Алекса. Перейре следует сосредоточить свое внимание именно на дивизионе до 83,9 кг, а распыляться на мифический шанс о двойном чемпионстве точно не стоит.

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