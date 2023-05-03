Титульник Стерлинга и Сехудо, возвращение Евлоева и Мухаммада. Анонс карда UFC 288

7 мая состоится турнир UFC 288. В главном событии вечера встретятся Генри Сехудо и Алджамейн Стерлинг

Бои предварительного карда

1. Даниэль Сантос будет противостоять Джонни Муньозу в легчайшем весе

2. Джозеф Холмс встретится с Клаудио Рибейро в среднем дивизионе

3. Жалгас Жумагулов подерется с Рафаэлем Эстеваном в наилегчайшем весе

4. Икрам Алискеров и Фил Хоуз встретятся в среднем дивизионе

5. Паркер Портер в тяжелом весе подерется с Брэкстоном Смитом

6. Марина Родригез в женском минимальном весе встретится с Вирной Яндиробой

7. Хаос Уилльямс и Рональдо Бедоя подерутся в полусреднем дивизионе

8. Дэвин Кларк сразится с Кеннеди Нзечукву в полутяжелом весе

9. Дрю Добер встретится с Мэттом Фреволой в легком дивизионе

UFC 288: Embedded — Эпизод 2

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 288 открывает поединок в полулегком дивизионе между Кроном Грейси и Чарльзом Жорденом. Бойцы подходят к очной встрече после поражений в предыдущих противостояниях.

Крон уступил судейским решением Кабу Свонсону, хотя до этого в дебютном бою одолел сабмишном уже в первом раунде нынешнего представителя топ-15 Алекса Касереса. Что касается его соперника, то канадец сейчас идет на серии из двух поражений кряду.

Жорден, как и Грейси, является представителем БЖЖ. Поэтому большая часть их встречи может пройти в борьбе на земле. У Крона и вовсе нет ни одной победы нокаутом в профессиональной карьере, а в активе Чарльза в UFC только 2 из десяти поединков в его пользу заканчивались после ударов в стойке.

Так что зрителей на трибунах ожидает классическое противостояние двух борцов, которое может затянуться на все 15 минут. Грейси и Жорден являются бойцами примерно равного уровня. И быстрого финиша на первых секундах в их противостоянии случиться не должно.

Еще один поединок основного карда пройдет в полулегком весе, а его участниками станут Мовсар Евлоев и Диего Лопес. Изначально российский боец должен был встретиться в клетке с Брайсом Митчеллом.

Однако внезапно американец получил травму, после которой принял решение сняться с турнира. Митчелл располагается на 11-й позиции в рейтинге полулегкого дивизиона, а Мовсар на десятой.

Но соперник, вышедший на замену травмированному американцу, классом гораздо ниже. Для Диего данный поединок будет дебютным в UFC, и в октагоне он появится в качестве андердога. Мовсар должен побеждать такого противника уже в самом начале встречи.

В своем предыдущем поединке россиянин на протяжении 15-ти минут избивал бывшего представителя первой десятки рейтинга Дэна Иге. За счет невероятного контроля в партере Евлоев доминирует над каждым своим соперником. Не исключено, что, согласившийся на этот бой Лопес, будет финиширован уже после первого тейкдауна.

Джессика Андраде globallookpress.com

Следующими в октагон выйдут Джессика Андраде и Янь Сяонань, чье противостояние пройдет в рамках женского минимального дивизиона. Обе девушки занимают четвертую и шестую строчки в ростере данной весовой категории.

Примечательно, что Джессика продолжает выступать сразу в двух дивизионах. В наилегчайшем весе бразильянка также в топе — располагается на пятом месте в рейтинге. Не так давно она шла на серии из трех побед кряду, однако поражение Эрин Бланчфилд не позволит ей выйти на титульник.

В связи с этим бразильянка приняла решение на некоторое время спуститься в женский минимальный вес. Но и здесь ее поджидает очень серьезная соперница. У Янь в UFC 7 побед в девяти поединках.

Конечно, на ее фоне Андраде смотрится фаворитом, ведь в карьере бразильянки было больше боев с топовыми оппонентами. Но, как показали предыдущие поединки Джессики, у нее много проблем и в стойке, и в партере. Так что у Сяонань в этом бою будут шансы отправить соперницу в нокаут.

У Мухаммада и Стерлинга есть все для победы

Белал Мухаммад globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полусреднего дивизиона встретятся Белал Мухаммад и Гилберт Бернс. Сейчас они располагаются на четвертой и пятой позициях в рейтинге, при этом оба являются потенциальными кандидатами на титул.

Американский боец с иранскими корнями идет на серии из восьми выигранных поединков кряду. В последнее время Белал активно тренируется в команде Хабиба Нурмагомедова, а его прогресс виден на лицо.

В предыдущем поединке на UFC 280 Мухаммад не оставил непобедимому на тот момент Шону Брэди ни единого шанса, деклассировав его во втором раунде. Бернс в последний раз дрался 8 апреля против Хорхе Масвидаля, которого в одолел судейским решением.

А чуть ранее в конце января бразильский полусредневес одолел удушающим приемом в первом раунде Джеффа Нила. Но соглашаться на второй поединок за месяц для Гилберта далеко не лучшая идея. Бернс не признает авторитетов и никого не боится.

Однако проводить 2 весогонки за столь короткий отрезок — это серьезный стресс для организма. В этом плане у Белала огромное преимущество, ведь он прошел очередной полноценный тренировочный лагерь и подойдет к противостоянию более свежим.

Вряд ли это будет легкий поединок для Мухаммада, ведь Гилберт хорош и в стойке, и на нижнем этаже. Но чрезмерное желание заполучить долгожданный титульный бой может сыграть злую шутку. Белал очень хитрый соперник, и ради победы он готов на все.

В главном бою вечера в рамках титульного противостояния в легчайшем дивизионе встретятся Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо. Для «Алджо» это будет уже третья защита чемпионского пояса.

Если в реванше с Петром Яном победа Стерлинга вызывала сомнения, то вот в предыдущем бою против Ти Джея Диллашоу нынешний обладатель титула показал всю свою мощь. И к очередному поединку Алджамейн подходит едва ли не в лучшей форме в своей карьере.

А вот для его соперника это будет первый выход в клетку за 3 года. Сехудо в последний раз дрался в мае 2020-го, когда нокаутировал Доминика Круза. Но после того боя бывший чемпион в двух весовых категориях объявил о завершении карьеры.

Стилистически Генри очень неудобный соперник для Алджамейна. В прошлом он является олимпийским чемпионом по борьбе. Сехудо, по мнению экспертов, должен стать тем человеком, против которого борьба нынешнего чемпиона не сработает.

В его навыках едва ли можно усомниться. Однако все упирается в физическую форму. 3 года простоя перед встречей с таким соперником, как Стерлинг, точно скажутся. «Алджо» помимо невероятного кардио обладает еще и внушительными габаритами для легчайшего дивизиона.

Чемпион в преддверии своих поединков сгоняет около 15-16 кг, и такое преимущество позволяет ему прижимать соперников к сетке и работать на очки. Если учесть, что Сехудо маловат даже для легчайшего дивизиона, то в предстоящем бою его ждут большие проблемы.