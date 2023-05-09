Мухаммад — новый претендент на пояс. Иранец идет за головами Эдвардса и Ковингтона

Победа на турнире в Нью-Джерси стала поворотным событием в карьере Мухаммада

Белал тактически разобрал Бернса

Мухаммад на протяжении всей своей карьеры славился отличной тактической выучкой. Его гейм-планы на поединки работали в большинстве случаев и приносили ему победы. Последнее противостояние на UFC 288 против Гилберта Бернса тоже не стало исключением.

Как только начался поединок, Мухаммад обозначил свое преимущество и начал давить на соперника. Он грамотно резал углы, заставляя Бернса постоянно кружить по октагону.

Гилберт в этом поединке выглядел очень предсказуемым. Любая комбинация бразильца заканчивалось правым боковым и к такому развитию событий Белал был готов. Американец, в свою очередь, работал точным джебом.

Раз за разом его удары долетали до цели. Они не были сильными, но зато приносили Мухаммаду очки. Так по истечении трех раундов Белал располагал солидным перевесом. Постоянная работа Бернса вторым номером и неточные попытки амплитудных оверхэндов сказались на выносливости.

Гилберт Бернс и Белал Мухаммад globallookpress.com

Спасти бразильца от поражения мог только нокаут, которого не случилось. Мухаммад не стал идти за досрочным финишем, потому как боялся наткнуться на тот самый правый хук со стороны Гилберта.

В размеренном и умеренном темпе Белал отработал и в чемпионских раундах. Примечательно, что весь поединок прошел именно в стойке практически без борьбы. Тягаться в партере с Гилбертом не лучшая идея.

Мухаммад обладает внушительной борцовской базой, но Бернс это не тот соперник, который так легко даст забрать спину и задушить себя. А вот бразилец пытался перевести оппонента на землю.

Правда, его высокие тейкдауны не принесли никаких дивидендов. Все попытки перевода на землю Белал заблокировал и далее вновь продолжил вести поединок в стойке. Физически иранец также выглядел лучше.

Несмотря на экстренную весогонку в 9 кг за полторы недели, проблем с кардио не возникло даже в чемпионских раундах. Это был очень грамотный бой от Билала, и он заслуженно его выиграл единогласным решением судей.

Ковингтон и Эдварс по силам Мухаммаду

UFC 288: Белал Мухаммад — Слова после боя

Благодаря успеху в прошедшем в бою, Белал поднялся в рейтинге полусреднего дивизиона на третью строчку и получил статус претендента. Теперь американцу остается только ждать, чем закончится титульное противостояние между его соотечественником Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом.

Сейчас пояс принадлежит «Рокки», но теперь для него каждый последующий поединок настоящее испытание. Если рассматривать Мухаммада в боях с Ковингтоном и Эдвардсом, то у него есть шансы на победу против каждого из них.

Колби не очень хорош в борьбе, и это наглядно показали 2 поединка против Камару Усмана. Его можно просто измотать работой в клинче или партере, а далее финишировать в стойке, как это сделал «нигерийский кошмар».

Можно попробовать выиграть сабмишном, ведь уровень борьбы у Мухаммада гораздо выше. С Леоном поединок может пойти по другому сценарию. Англичанин за последние полтора года серьезно подтянул защиту от тейкдаунов.

Его не получится так просто задушить, как того же Колби. В третьем поединке против Усмана действующий чемпион продемонстрировал эталонную защиту от проходов в ноги. Если побеждать «Рокки», то только напором и сменой темпа.

Эдвардс хоть и чемпион, но часто дерется вторым номером. Белал однозначно будет идти вперед по аналогии своей предыдущей встречи с Бернсом. Но подключить работу в клинче у сетки все же придется.

Британец здорово работает ногами и постоянно доминировать в стойке Мухаммаду будет проблематично. Но Белал физически сильнее Леона. К тому же, у него очень хорошая защита от ударов, и значимого урона в поединке с Бернсом претендент на титул не получил.

Мотивация и давняя мечта о поясе в будут заставлять Белала идти только вперед. Легко точно не будет, но 9 побед подряд говорят о том, что американский полусредневес готов на очередной подвиг. Мухаммад близок к титулу как никогда, и такой шанс упускать нельзя.

Статус претендента от Мухаммада — это не случайность

Белал Мухаммад и Гилберт Бернс globallookpress.com

Белал является одним из немногих бойцов, которые продумывают наперед свой каждый шаг. Без хитростей и уловок тут не обошлось. К примеру, можно вспомнить его поединок с Леоном Эдвардсом в марте 2021-го.

Ту встречу выигрывал именно Леон. Но после случайного тычка в глаз со стороны британца в начале второго раунда Мухаммад решил не продолжать встречу, ссылаясь на неприятные последствия. В итоге бой признали несостоявшимся.

А проиграв тот поединок, был риск потерять несколько позиций в рейтинге. И этого Белал себя обезопасил. Мухаммад всегда действует так, как ему нужно. Если предлагают невыгодный для него бой, то он от него отказывается.

К примеру, после победы над над Шоном Брэдди на UFC 280 был вариант подраться с Хамзатом Чимаевым. Риск получить очередное поражение очень велик. И с таким соперником, как «Борз», лучше встретиться именно в титульном поединке.

Отказавшись от этого боя, Белал взял паузу, ожидая удобного момента. И наступил этот момент на прошедшем турнире в Нью-Джерси. Со стороны Гилберта было очень опрометчиво соглашаться на очередной поединок ввиду того, что он дрался с Масвидалем месяц назад.

Мухаммад — это боец совершенно другого уровня и к нему нужно было гораздо больше времени на подготовку. Просчет Гилберта подарил американцу статус претендента. Белал и его команда за несколько лет выступлений в UFC не приняли ни одного неверного решения.

В чемпионском поединке от такого бойца стоит ожидать абсолютно любых уловок и даже грязных поступков. Мухаммад считает себя сильнейшим полусредневесом мире, и ради восхождения на трон он готов абсолютно на все.