ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    UFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА?

    Пейдж пообещал навести много шума в UFC, до дебюта эпатажного британца осталось менее трех месяцев

    Бокс/ММА ММА UFC Bellator PFL Камару Усман Колби Ковингтон Конор Макгрегор Шавкат Рахмонов Майкл Чендлер Марлон Вера Шон О'Мэлли Дана Уайт 
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси Майкл ПейджUFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА? Эрик Тен ХагИзменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ»
  • 19:35
    • Московское «Динамо» в гостях победило «Газпром-Югру»
  • 18:51
    • «Барыс» одержал разгромную победу над «Авангардом»
  • 18:11
    • Клебо не примет участие в «Тур де Ски»
  • 18:00
    • «Урал» неожиданно победил петербургский «Зенит»
  • 17:36
    • «Трактор» уверенно победил на выезде «Сибирь»
  • 13:50
    • «Ман Сити» определился с главной трансферной целью
    Все новости спорта
    Майкл Пейдж
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Пейдж
    В декабре этого года Майкл Пейдж подписал контракт с UFC. Экс-звезда Bellator дебютирует в сильнейшей лиге мира в марте 2024-го в бою с Кевином Холлэндом

    UFC давно охотился за Пейджем

    Глава UFC Дана Уайт постоянно находится в поиске молодых талантов или ярких бойцов. Одна из главных звезд Bellator последнего десятилетия Майкл Пейдж давно входил в список потенциальных кандидатов пополнения сильнейшего промоушена планеты.

    Но договориться о контракте с «Веномом» ранее не представлялось возможным. Глава Bellator Скотт Кокер предоставил одному из своих любимцев очень хорошие условия, от которых тяжело было отказаться.

    Помимо выступлений по смешанным единоборствам Пейдж регулярно принимал участия и на боксерских турнирах. Гонорарами британца тоже никогда не обделяли, ведь он поднимал рейтинг лиги настолько высоко, насколько это возможно.

    Майкл устраивал настоящее шоу чуть ли не в каждом своем поединке. Он издевательски высмеивал соперников прямо во время боя, причем в большинстве случаев ему это сходило с рук.

    Top Michael «Venom» Page Finishes | Bellator MMA

    Феноменальная техника, прекрасное чувство дистанции и четкий поставленный удар помогали Пейджу крушить каждого противника на своем пути. В определенный период времени «Венома» даже начали сравнивать с Макгрегором.

    Майкл делал шоу не хуже Конора, а таких бойцов UFC всегда ценит. Пейдж провел в Bellator почти 10 лет. Но ввиду недавнего слияния организации Скотта Кокера с американской лигой PFL «Веном» решил не продлевать контракт.

    UFC очень вовремя воспользоваться данной ситуацией и сумел заинтересовать Пейджа. В декабре этого года стороны подписали контракт на несколько поединков, а дебют эпатажного британца в лиге Даны Уайта состоится уже в марте на 299-м номерном карде, который возглавит бой О’Мэлли и Веры.

    Яркий образ, репутация жесткого нокаутера и хорошая статистика в ММА (21 победа и 2 поражения) говорят сами за себя. Однако все перспективы звездного новичка в UFC может перечеркнуть 36-летний возраст, в котором многие бойцы уже заканчивают свою карьеру.

    Дана Уайт верит в эпатажного британца

    Дана Уайт
    globallookpress.com

    UFC не так уж и часто подписывает возрастных бойцов вроде «Венома» Эта история напоминает ту, когда в промоушен пришел очередной выходец из Bellator Майкл Чендлер. Яркий стиль и умение делать шоу для Даны Уайта являются основополагающими аспектами.

    По мнению босса UFC, Майкл Пейдж — это свежая кровь, необходимая полусреднему весу. Сейчас дивизион, где титул принадлежит Леону Эдвардсу, сильно просел в плане зрелищности.

    Ярких боев с каждым годом становится все меньше и меньше, а недавнее противостояние «Рокки» против Колби Ковингтона и вовсе стало настоящим провалом. В дивизионе скучный чемпион и скучные претенденты.

    Обладатель титула Эдвардс просто держит своих соперников на дистанции и работает на очки. Тоже самое можно сказать и про Белала Мухаммада, нежелающего идти в откровенные размены. Рахмонов в каждом поединке вяжет оппонентов у сетки или же стягивает их вниз.

  • 5 нестандартных соперников для Ислама Махачева
  • Оппозиция Махачева ограничивается не только Гейджи и Оливейрой, у россиянина впереди много интересных поединков
  • Вчера

    • 2 предыдущих доминирующих чемпиона Камару Усман и Тайрон Вудли контролировали оппонентов на земле на протяжении всех 25-ти минут. Последний зрелищный чемпион это Робби Лоулер, потерявший пояс почти 8 лет назад.

    Сейчас в полусреднем дивизионе слишком много тактиков и прагматиков, неготовых рисковать ни при каких обстоятельствах. Но Пейдж является полной противоположностью большинства бойцов ростера.

    С его появлением интересных поединков должно стать гораздо больше. Ради привлечения новых зрителей Дана Уайт пошел на риск и согласился подписать 36-летнего бойца.

    Босс UFC явно заинтересован в том, чтобы новичок поскорее стал участником титульной гонки.

    Бой с Холлэндом покажет реальный уровень «Венома»

    Кевин Холлэнд (слева)
    globallookpress.com

    Руководство промоушена подобрало для дебютанта не самого легкого соперника. UFC возлагает на Пейджа большие надежды, и уже в первом бою ему дали оппонента из топ-15 полусреднего дивизиона Кевина Холлэнда.

    Долгое время американец пробовал себя в среднем весе, но после череды неудач решил спуститься на дивизион ниже. Сейчас он занимает 12-ю строчку в рейтинге категории до 77,1 кг, так что участником титульной гонки его нельзя назвать.

    Определенный уровень навыков у Кевина присутствует, но все перечеркивает нестабильность. Наглядным тому примером является его статистика после дебюта в полусреднем весе: 2 победы и 2 поражения.

    После такого промоушен окончательно разочаровался в Холлэнде. Теперь он выступает в качестве трамплина для восходящих звезд и новичков вроде Пейджа. Едва ли Кевин выглядит серьезной угрозой для бойца из первой десятки рейтинга UFC.

    Но вот для парня вроде Майкла, дравшегося на протяжении всей своей карьеры в менее конкурентной лиге, это настоящий вызов. Навыки в ударной технике у «Венома» явно выше.

    Full Fight | Douglas Lima vs Michael Page — Bellator 221

    Он может нокаутировать любого оппонента в самый неожиданный момент. Таким уровнем кикбоксинга обладает не каждый боец даже из топ-5. Впрочем, при всех плюсах есть ряд минусов.

    Первый из них — это плохая защита от тейкдаунов. Даже в Bellator находились бойцы, которые без проблем переводили «Венома» в партер. Тот же Логан Сторли легко залежал британца на земле и за счет этого победил его по очкам.

    Второй минус Майкла — посредственная физика и сравнительно небольшие габариты. Даже в свои лучшие годы англичанин никогда не выделялся на фоне конкурентов атлетизмом.

  • Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году
  • Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным
  • 23/12/2023

    • Он всегда побеждал за счет техники, но не силы. Едва ли этого хватит для того, чтобы доминировать в полусреднем дивизионе UFC с такими монстрами как, Камару Усман, Шавкат Рахмонов и Белал Мухаммад.

    Любой потенциальный противник из числа топов, который проиграет Пейджу в стойке, будет переводить его вниз и контролировать там вплоть до конца поединка, просто работая на очки. В любом случае, до таких боев англичанину еще нужно добраться.

    Грядущее противостояние с Холлэндом покажет, готов ли Пейдж к более серьезным вызовам. Яркая победа обеспечит ему более статусного оппонента в ближайшем будущем, а поражение поставит крест на его перспективах в поединках с бойцами из топ-15.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры