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    5 нестандартных соперников для Ислама Махачева

    Оппозиция Махачева ограничивается не только Гейджи и Оливейрой, у россиянина впереди много интересных поединков

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Александр Волкановски Ислам Махачев Чарльз Оливейра Дастин Порье Джастин Гейджи Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон Шон Стрикланд Шавкат Рахмонов
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    Ислам Махачев
    Рахмонов, Стрикленд и другие являются потенциальными соперниками Ислама в ближайшем будущем

    1. Илия Топурия

    Илия Топурия не потерпел своей карьере ни единого поражения, а в UFC он идет на серии из шести выигранных поединков кряду. Буквально за 3 года грузинский боец превратился в настоящую звезду в мире смешанных единоборств.

    Сейчас он пятый номер рейтинга полулегковесов и следующий претендент на титул. Сам Илия не раз утверждал, что если он станет чемпионом в весе до 66 кг, то далее поднимется вверх в легкий дивизион за поясом Махачева.

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    • С учетом навыков грузина в более высокой категории он точно не затеряется. Топурия, как и Махачев, является универсальным бойцом. В каждом своем поединке грузин идет только вперед и постоянно давит на своих соперников в стойке.

    Плюс ко всему, Илия очень хорош на земле. Он не пропустил в UFC еще ни одного тейкдауна, а за карьеру из 14-ти выигранных боев 8 раз побеждал сабмишном. Уже сейчас грузин выглядит крайне непростым оппонентом для Махачева.

    У него хорошее кардио и внушительная ударная мощь. С тактической точки зрения у Ислама с Илией получится очень интересный поединок.

    2. Леон Эдвардс

    Леон Эдвардс vs Камару Усман 2: Полный бой

    Махачев, как и многие другие бойцы UFC, заинтересован войти в историю промоушена, как двойной чемпион. Россиянин после победы над Александром Волкановски заявил о желании подняться в полусредний вес и подраться с победителем пары Эдвардс-Ковингтон.

    Колби уже не один раз вызывал Ислама на поединок. Однако после разгромного поражения «Хаоса» от Леона для Махачева бой с Ковингтоном не имеет теперь никакого смысла. Противостояние с Эдвардсом для россиянина более интересный вызов.

    У «Рокки» по отношению к Махачеву есть ряд преимуществ: он крупнее, гораздо дольше дерется в полусреднем весе, прекрасно контролирует соперников на дистанции ударами ногами и обладает хорошими контратакующими навыками на земле.

    Защита от тейкдаунов у Леона не на высшем уровне, и тот же Колби в четвертом и пятом раундах их противостояния с легкостью переводил его. Но важным качеством Эдвардса является его умение быстро подниматься на ноги после тейкдаунов.

    С учетом разницы в габаритах залежать такого соперника на земле для Ислама будет непростой задачей. В тактическом плане это самый неудобный оппонент из всех, кого только можно представить.

    Но даже несмотря на хорошую форму и внушительную выигрышную серию, проблем у Эдвардса тоже предостаточно. С ним вполне можно конкурировать и побеждать его.

    3. Шавкат Рахмонов

    Шавкат Рахмонов (справа)
    globallookpress.com

    Если Махачев все-таки побьет Эдвардса и станет чемпионом в полусреднем весе, его ожидает поединок с казахстанским проспектом Шавкатом Рахмоновым. В 2023-м «Номад» проделал колоссальную работу.

    Рахмонов начал год в статусе 11-го номера рейтинга, а закончил его на третьей строчке. Сейчас он находится в шаге от титульного поединка в полусреднем весе. Стилистически Шавкат во многом напоминает Ислама.

    Как и россиянин, «Номад» привык начинать бои в стойке и переводить своего оппонента на землю при первой же удобной возможности. Но и различия между ними тоже имеются.

    Рахмонов не привык просто контролировать оппонентов на канвасе. В каждом поединке казахстанец нацелен только на досрочную победу, о чем говорят 18 финишей в 18-ти поединках в его карьере.

    Бой с Рахмоновым выглядит для Махачева противостоянием со своей копией, превосходящей его в габаритах. Во многом все зависит от того, сумеет ли Ислам совладать с натиском «Номада».

    Казахстанец никогда не привык отступать назад, и победить его можно только за счет техники и хитрости.

    4. Бенуа Сен-Дини

    Бенуа Сен-Дини (справа)
    globallookpress.com

    Недавно ворвавшийся в топ-15 легковесов Бенуа Сен-Дини уже говорит о себе, как о потенциальном претенденте на титул. В 2023 году француз выиграл 3 поединка и укрепился на 12-й позиции в рейтинге.

    После провального дебюта в UFC Бенуа перезагрузил свою карьеру и одержал 5 досрочных побед. В случае еще двух выигрышей он вполне может рассчитывать на желаемый титульник.

    Во всех предыдущих пяти боях Сен-Дини действовал с позиции силы. Он доминировал над своими оппонентами как в стойке, так и в партере. Отличительной особенностью француза является его защита от тейкдаунов.

    Он блокирует 60% проходов в ноги со стороны соперника, что является одним из лучших показателей в дивизионе. По габаритам Сен-Дини ничуть не уступает Исламу Махачеву.

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    • Их противостояние можно охарактеризовать, как битву чемпиона с бойцом нового поколения. На протяжении последних нескольких лет в топе легковесов пребывали одни и те же бойцы: Оливейра, Порье и Гейджи.

    Болельщикам, как и самому Исламу, нужна свежая кровь. Потенциально противостояние Махачева и Сен-Дини выглядит максимально интересным. Исламу важно укрепиться в статусе доминирующего чемпиона и войти в историю, как один из лучших легковесов.

    Для того, чтобы оставить свой след в истории, необходимо побеждать не только именитых ветеранов UFC и нынешних конкурентов, но и восходящих звезд нового поколения вроде Сен-Дини.

    5. Шон Стрикленд

    Шон Стрикленд (справа)
    globallookpress.com

    Сейчас между Стриклендом и Махачевым разница в 2 весовых категории. Но теоретически их поединок тоже возможен. Они могут подраться в том случае, если Ислам станет чемпионом в полусреднем весе, а Шон захочет спуститься вниз за вторым поясом.

    Несколько лет назад американец уже выступал в дивизионе до 77,1 кг. Вполне вероятно, что его заинтересует возможность реабилитироваться за провалы в более молодые годы от Усмана и Залески.

    По ряду причин такой поединок выгоден абсолютно всем. Махачев первый номер рейтинга Р4Р, а Стрикленд один из главных любимцев публики. В плане продаж от телетрансляций данное противостояние может стать рекордным для UFC.

    Единственный вопрос заключается, в том насколько конкурентным будет Махачев. Россиянин за последнее время значительно прибавил в плане ударной техники, но стойка Стрикленда все равно предпочтительнее.

    В таком бою Исламу остается полагаться только на свои навыки в партере, однако все упирается в габариты. Шон намного крупнее россиянина, да и защита от тейкдаунов у него тоже достойная.

    На тренировках Стрикленд часто спаррингует с парнями, дерущимися в полутяжелом дивизионе. Ввиду хорошей формы, более внушительных габаритов и отточенной до совершенства ударной техники Шон является самым сложным потенциальным соперником для Ислама Махачева.

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