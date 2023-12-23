Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году

Физиев, Фергюсон и другие полностью провалились в нынешнем году

1. Грант Доусон

В июле этого года Грант Доусон ворвался в топ-10 легкого дивизиона UFC. Молодой американец летом прошел серьезного оппонента в лице Дамира Исмаилова и только укрепил свои позиции в рейтинге.

В октябре у Гранта был запланирован поединок с Ренато Мойкано, к которому он подошел после восьми побед и одной ничьи в UFC. Но бразилец внезапно снялся с турнира из-за травмы, а вместо него на коротком уведомлении вышел Бобби Грин.

Грант Доусон globallookpress.com

37-летний ветеран выглядел для перспективного Гранта легкой мишенью мишенью. Правда, «Кинг» в тот вечер показал, что Доусону до статуса топ-бойца еще далеко. Буквально первый точный удар от Бобби отправил молодого американца на канвас.

Далее последовали пара добивающих ударов и Грант потерпел поражение нокаутом уже в начале первого раунда. Казалось бы, одна победа и один проигрыш за год — это не такой уж и провал. Однако такого соперника, как Бобби Грин, Доусон просто обязан был проходить.

Неудача в противостоянии с нестабильным ветераном серьезно ударила по имиджу восходящей звезды дивизиона. После того боя Доусон был исключен из топ-15 легкого веса, даже не смотря на предыдущую впечатляющую серию.

2. Тони Фергюсон

Бобби Грин vs Тони Фергюсон: Полный бой

Легендарного «Эль-Кукуя» начали провожать на пенсию еще после прошлогоднего досрочного поражения от Нейта Диаса. Однако Тони не стал вешать перчатки на гвоздь и решил попытать удачу в 2023-м.

29 июля он встретился в клетке с Бобби Грином, который уже давно не претендентовал на попадание в рейтинг. Впрочем, понижение уровня оппозиции на результате Фергюсона никак не отразилось.

«Кинг» разбивал Тони почти все 15 минут, а в самой концовке третьего раунда победил его удушающим приемом. С мотивацией и психологией у Фергюсона никогда не было проблем. В бою с тем же Грином он не сдавался до последнего: предпочел уснуть, нежели постучать и сдаться.

К декабрьскому бою с Пэдди Пимблеттом Фергюсон подготовился гораздо лучше. В первом раунде он даже разбил нос молодому британцу, а в третьем был близок к досрочному финишу. Однако большая часть встречи прошла на земле, где доминировал Пимблетт.

За счет прагматичного контроля на земле Пэдди выиграл бой единогласным решением судей, а Тони потерпел седьмое поражение кряду. Впрочем, даже повторение антирекорда Би Джей Пенна не заставило Фергюсона задуматься об уходе из ММА.

3. Рафаэль Физиев

Рафаэль Физиев globallookpress.com

На начало этого года Рафаэль Физиев занимал шестую строчку в рейтинге легкого дивизиона и шел на серии из шести побед кряду. А его нокаут в противостоянии с Рафаэлем Дос Аньосом открыл ему дорогу к долгожданному поединку с соперником из числа первой тройки рейтинга.

В марте Физиев встретился в клетке с бывшим временным чемпионом дивизиона Джастином Гейджи. В первом раунде азербайджанец был очень хорош. Но после перерыва «Хайлайт» перехватил инициативу и начал доминировать в клетке.

К концу поединка все лицо Физиева было в гематомах. Справиться с невероятным темпом Гейджи Рафаэль не смог. Итог боя получился закономерным — поражение «Атамана» решением большинства.

Следующий бой Физиева состоялся в сентябре против очередного крепкого соперника Матеуша Гамрота. Парни выдали очень конкурентный первый отрезок и половину второго. Но вот далее все явно пошло не по сценарию Рафаэля.

«Атаман» при попытке хай-кика травмировал колено и не сумел продолжить встречу. 2 поражения за год отбросили Физиева на 2 позиции назад. Сейчас азербайджанец идет восьмым в рейтинге, и теперь ему нужно заново доказывать свое право на попадание в топ-5.

4. Райан Спэнн

Райан Спэнн globallookpress.com

Райан Спэнн в последние годы регулярно чередовал победы с поражениями. Он выиграл у сбитых летчиков вроде Иона Куцелабы, Миши Циркунова и Доминика Рейеса. Но вот против парней из топ-10 полутяжелого дивизиона дрался не очень удачно: проигрывал досрочно Уокеру и Смиту.

Первый поединок «Супермена» в этом году состоялся 11 марта против Никиты Крылова. Американец сходу отдал инициативу сопернику, что стало для него приговором. Крылову для триумфа хватило лишь одного тейкдауна.

Он легко перевел Райана на землю, а затем накинул на его шею гильотину и забрал бой. В конце августа «Супермен» согласился на реванш против Энтони Смита. В том бою Спэнн выглядел очень неплохо.

Он пару раз за поединок был близок к досрочному финишу, поддерживал довольно высокий темп и даже вязал «Львиное сердце» на земле. Смит, в свою очередь, хорошо выглядел в тайском клинче и умело контратаковал.

Поединок выглядел очень конкурентным, но, по мнению судей, Энтони сделал для победы немного больше. Спэнн проиграл раздельным решением судей и под конец года выпал из топ-10 полутяжеловесов. Сейчас он 11-й, хотя еще весной был седьмым.

5. Бенеил Дариуш

Бенеил Дариуш и Чарльз Оливейра globallookpress.com

Несмотря на серию из восьми побед кряду, руководство UFC не видело в Дариуше претендента на титул в легком весе. Дана Уайт не гарантировал американцу желаемый поединок, даже если бы тот сумел пройти Чарльза Оливейру.

Бой Бенеила против экс-чемпиона состоялся на UFC 289. Дариуш уже в самом начале встречи легко перевел Чарльза на землю. Впрочем, бразилец не растерялся и довольно быстро сумел подняться на ноги. В стойке «Дю Бронкс» начал активно прессинговать оппонента.

Оливейра выбросил хай-кик, после которого Дариуш был потрясен. Далее экс-чемпион нанес ряд плотных попаданий, а затем добил оппонента хаммерфистами в партере. Менее чем, за 5 минут, победная серия американца оборвалась.

Очередной бой Дариуша состоялся 2 декабря против Армана Царукяна. Сложился он по такому же сценарию, как и противостояние с Оливейрой. Бенеил пытался прессинговать Армана в стойке, но как только соперник подобрал удобную для себя дистанцию у американца начались проблемы.

Царукян пробилу защиту Дариуша коленом в голову, а затем добавил правый кросс в челюсть, после чего визави рухнул на землю. На этот раз Бенеил проиграл чуть более, чем за минуту.

После второго поражения кряду нокаутом в первом раунде он опустился с четвертой на седьмую строчку в рейтинге легковесов. Победная серия Дариуша осталось в прошлом и теперь о титульном бое точно можно забыть.