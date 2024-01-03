5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса

У Рахмонова есть все шансы на то, чтобы стать новым чемпионом UFC в полусреднем весе

1. Эдвардс плохо держит удар

Действующий чемпион UFC в полусреднем дивизионе Леон Эдвардс на протяжении своей карьеры никогда не отличался феноменальной стойкостью. Во многих поединках соперники просто не попадали по нему, но когда это происходило, то «Рокки» находился на грани от досрочного поражения.

Наглядным тому примером является его бой против Нейта Диаса. Тогда в пятом раунде Эдвардс пропустил навстречу прямой кросс, после которого сразу же поплыл. Буквально весь отрезок англичанин выживал, чтобы не упасть в нокаут.

Хотя, тот же Диас обладает далеко не самым сильным ударом. А вот Рахмонов в отличие от Эдвардса держит удар гораздо лучше. В предпоследнем поединке против Джеффа Нила казахстанец пропустил бесчисленное количество попаданий.

Американец раз за разом доносил до головы Шавката тяжелые удары, но тот продолжал стоять на ногах и даже не был потрясен. Если Рахмонов в очном противостоянии с Эдвардсом будет рубиться на ближней дистанции, то выйдет победителем из всех разменов, потому как обладает более крепким подбородком, нежели чемпион.

2. «Рокки» разучился действовать первым номером

Леон Эдвардс (справа) globallookpress.com

Стилистически Эдвардс сильно отличается от Шавката Рахмонова. Во многих своих поединках «Рокки» сразу же отдавал инициативу сопернику и просто действовал вторым номером на контратаках.

В таком ключе проходили его 2 последних противостояния с Камару Усманом. Британец просто удерживал оппонента на дальней дистанции за счет преимущества в росте и размахе рук.

Единственное исключение — предыдущий бой против Колби Ковингтона, который просто стоял и ничего не делал. Но даже в такой ситуации Леон не сумел подобрать ключи к противнику и закончить поединок досрочно в свою пользу.

Очевидно, «Рокки» разучился действовать первым номером. Всему виной чрезмерная прагматичность и боязнь рисковать. Эдвардс довольно скучный чемпион, работающий исключительно на очки, чего точно нельзя сказать про Рахмонова.

В каждом своем поединке казахстанец действует с позиции силы. Он идет вперед даже несмотря на то, что пропускает удары. В конечном итоге соперники не выдерживают такого натиска и проигрывают Шавкату в одностороннем порядке.

3. Шавкат физически сильнее Леона

По габаритам Леон ничуть не уступает казахстанцу, но в плане физических кондиций «Номад» смотрится предпочтительнее. Если «Рокки» вступает в борьбу или клинч с соперником, то со временем у него возникают проблемы с кардио и он устает.

В недавнем бою с Ковингтоном, оказавшись на земле, Эдвардс ничего не показал кроме двух попыток контратаки. После трех минут пассивной борьбы англичанин устал и отдал концовку противнику.

На том же турнире UFC 296 перед главным боем с участием Леона и Колби дрался Рахмонов. На протяжении всего первого раунда Шавкат вязал Стивена Томпсона в клинче у сетки. После перерыва казахстанец добился своего и финишировал американского ветерана в партере.

«Номад» очень выносливый и терпеливый боец. Он готов совершенно к любому развитию сценарию в отличие от Леона Эдвардса, испытывающего проблемы при малейшем отклонении от начального плана на поединок.

4. Рахмонов гораздо лучше британца в партере

Джефф Нил и Шавкат Рахмонов globallookpress.com

Леон Эдвардс за последние годы хоть и подтянул свою защиту от тейкдаунов, но в плане навыков атакующей борьбы между ним и Рахмоновым огромная пропасть. У действующего чемпиона за всю карьеру только 3 выигранных поединка болевыми или удушающими приемами.

Эдвардс целенаправленно никогда не идет в партер. Он подключает свои борцовские навыки только в том случае, если его соперник сам ошибается на земле. Единственное, на что способен Леон, — это находить нужный момент для контратаки в борьбе, но не более.

У Рахмонова при меньшем количестве боев за карьеру 10 побед сабмишнами. Казахстанец обладает не самым высоким процентом удачных переводов соперника на землю (33%), но у него есть 2 особенности.

Во-первых, казахстанец контролирует противника на земле без помощи ног, как это делали Хабиб Нурмагомедов с Исламом Махачевым. Он просто ложится на оппонента всем телом и тот не в состоянии ничего сделать.

Во-вторых, Рахмонов большой мастер сабмишнов совершенно из любой позиции. Коронный прием Шавката это выход за спину с последующей гильотиной. Плюс ко всему, казахстанец умеет проводить приемы даже в стойке.

В противостоянии с Джеффом Нилом после вязкой работы в клинче он вышел ему за спину, накинул на шею гильотину и заставил сдаться.

5. «Номад» более универсальный боец, чем Эдвардс

Rise of Shavkat Rakhmonov

В каждом своем поединке Эдвардс придерживается одного и того же плана. Арсенал приемов в стойке у чемпиона тоже далеко не самый разнообразный. «Рокки» просто держит соперников на дистанции при помощи мидл-киков и лоу-киков.

Иногда получается достать соперника хай-киком, как это было в бою с Камару Усманом летом 2022-го. Но чаще всего действующий чемпион выигрывает по очкам, ведь у него нет цели финишировать соперника.

Эдвардс вышел на внушительную серию из 12-ти побед кряду в полусреднем весе. Но на данном отрезке он только 3 раза выиграл досрочно. Для бойца столь высокого уровня это весьма скромные цифры.

Ввиду своего нежелания показывать яркие и зрелищные поединки британец смотрится в клетке пассивным, прямолинейным и однообразным. Шавкат на его фоне выглядит более разносторонним и универсальным. Казахстанец удачно работает в стойке как на ближней, так и на дальней дистанции.

Он уже превосходит Эдвардса по количеству нокаутов (8:7), хотя не является профильным кикбоксером. Также Рахмонов грамотно меняет темп встречи: после серийной взрывной работы на руках сразу же идет в ноги и переводит соперника на землю.