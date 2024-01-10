Реванш Уокера и Анкалаева, интригующий бой Капа и Николау. Анонс карда UFC Vegas 84

Бои предварительного карда
1. Фелипе Бунес подерется с Джошем Ваном в наилегчайшем весе
2. Том Нолан в легком дивизионе проведет бой против Николаса Мотты
3. Уэстин Уилсон в полулегком весе сразится с Жаном Силвой
4. Фарид Башарат в легчайшем дивизионе будет противостоять Тейлору Лапилусу
5. Маркус Макги в легчайшем весе встретится с Гастоном Боланосом
6. Мэттью Семелсбергер в полусреднем дивизионе проведет бой с Престоном Парсонсом
7. Андрей Орловский подерется в тяжелом весе с Вальдо Кортес-Акостой
Бои основного карда
Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывает поединок в среднем весе с участием Фила Хоуза и Бруно Феррейры. Бойцы подходят к очному противостоянию после поражений в предыдущих встречах.
Хоуз ранее уступил в первом раунде нокаутом россиянину Икраму Алискерову. Причем за последние 4 поединка в активе 35-летнего американца была только одна победа над Дероном Винном.
У Брунно в UFC за плечами 2 боя. В дебюте бразилец нокаутировал своего соотечественника Грегори Родригеса уже в первом раунде. Но вот в следующем бою он сам проиграл аналогичным образом Нурсултону Рузибоеву.
Перед Хоузом у Феррейры есть ряд преимуществ: это хорошая борьба и более лучшая физическая форма. Но Фил ранее дрался с несколькими топами среднего дивизиона. Так что легкой прогулкой поединок с опытным ветераном для более молодого Феррейры точно не будет.
Следующими в октагон выйдут Рикки Симон и Марио Баутиста, чей бой состоится в рамках легчайшего дивизиона. У предстоящих соперников идентичная статистика в предыдущих шести поединках: 5 побед и одно поражение.
Симон ранее зарекомендовал себя, как разностороннего бойца, однако сломить сопротивление Сонга Ядонга в предыдущем поединке ему не удалось — проиграл китайцу нокаутом в пятом раунде.
Баутиста является ярко выраженным борцом, причем трех из четырех предыдущих своих соперников он выиграл удушающим приемом уже в первом раунде. Хорошая форма Марио оставляет ему неплохие шансы на успех в противостоянии с 11-м номером дивизиона Рики Симоном.
В легком весе проведут поединок 2 внерейтинговых ветерана Джим Миллер и Габриэль Бенитез. Бойцы ранее одержали победы нокаутом в первом раунде. 40-летний Миллер и вовсе выиграл 4 из пяти прошлых поединков.
Причем каждого побежденного соперника американец удосрочил, не дав им продержаться даже до начала третьего отрезка. За Джимом более внушительный опыт и хорошая актуальная форма.
В отличие от грядущего оппонента он гораздо чаще дерется и имеет лучшую статистику по последним боям. Бенитез тоже не молод и сейчас ему уже 35. Но все же разница в возрасте в пользу мексиканца в 5 лет дает ему преимущество перед Миллером в кардио.
Шансы на успех у обоих бойцов примерно равны. Для Джима наилучший вариант развития событий — это досрочный финиш в 1-2 раундах. А вот для Габриэля, напротив, вязкая работа в клинче на протяжении всех 15-ти минут главный ключ к победе.
Анкалаев и Кап пообещали деклассировать своих соперников
В со-главном событии вечера в рамках наилегчайшего дивизиона подерутся пятый и шестой номера рейтинга Матеус Николау и Манель Кап. 2 года назад эти парни уже встречались в клетке.
Тогда их бой продлился все 15 минут и закончился единогласным решением судей в пользу Николау. С тех пор бразилец одержал еще 3 победы кряду над рейтинговыми соперниками, но в последнем бою упал в нокаут уже в первом раунде от недавнего претендента на титул Брэндона Ройвала.
Матеус является представителем БЖЖ. Тем не менее, за последнее время он заметно улучшил свою ударную технику. Бразилец не стесняется рубиться с соперниками на ближней дистанции, однако его риск далеко не всегда оправдывается.
Кап в сравнении с ним более спокойный и прагматичный боец. Португалец обладает далеко не самой лучшей борьбой, но его навыков хватает, чтобы сдерживать тейкдауны соперников.
И все же отсутствие универсализма, как у Николау, ранее сказывалось на результатах Манеля в противостояниях с топовыми соперниками. В UFC у него пока что только одна победа над рейтинговым бойцом.
Летом 2022-го португалец одолел бывшего представителя топ-10 Давида Дворжака, но в остальных противостояниях побеждал исключительно середняков и андердогов вроде Жалгаса Жумагулова.
До уровня первой пятерки рейтинга Капу явно не хватает класса, и это может стать для него проблемой в противостоянии с Матеусом Николау.
В главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона встретятся Магомед Анкалаев и Джонни Уокер, третий и седьмой номера рейтинга. Первый поединок этих парней был запланирован на турнире UFC 294 в Абу-Даби в октябре прошлого года.
Тогда россиянин в первом раунде во время работы в клинче у сетки нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, вследствие чего судьи совместно с медицинской бригадой признали бой несостоявшимся.
В преддверии реванша в плане раскладов ничего не поменялось. Анкалаев открылся фаворитом и также, как и в октябрьском бою, имеет гораздо больше шансов на успех. В сравнении с Уокером дагестанец является более дисциплинированным и технически оснащенным спортсменом.
Он может дать любому сопернику тяжелый бой в стойке и считается едва ли не лучшим борцом дивизиона. Магомеда нельзя назвать мастером приемов, но его контроль на земле ранее позволял проходить одного соперника за другим.
Исключением стал только Ян Блахович, бой с которым в конце декабря 2022 года завершился вничью. Тем не менее, у Джонни Уокера тоже есть свои плюсы. Он превосходит Анкалаева в плане физической силы и способен срубить любого противника одним ударом.
Помимо невероятного атлетизма бразилец представляет опасность ввиду своего нестандартного стиля. Удары с разворота ногами, колено в прыжке, взрывные боксерские комбинации в стойке — коронные заготовки Уокера.
С таким противником, как Джонни, нужно всегда действовать очень осторожно, иначе присутствует риск упасть в глубокий нокаут.