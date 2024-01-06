Фигередо затмил самого О’Мэлли. С бразильцем хотят драться все топы UFC

В дебютном бою в легчайшем весе Фигередо одолел Роба Фонта. Теперь бразилец занимает восьмую строчку в рейтинге и является участником титульной гонки в UFC

Переход в легчайший вес реанимировал карьеру Фигередо

После поражения в январе прошлого года от Брэндона Морено Фигередо утратил титул чемпиона в наилегчайшем весе и оказался в такой же сложной ситуации, как и Макс Холлоуэй в полулегком дивизионе.

UFC окончательно поставил крест на бразильце в категории до 56,7 кг и в этом весе он просто стал бы заложником ситуации. С учетом того, что Дейвисон 4 раза за карьеру подрался с Брэндоном Морено за пояс на очередной титульник рассчитывать точно не стоит.

Но оставаться в качестве трамплина для восходящих звезд тоже далеко не самый лучший вариант. Именно поэтому Фигередо принял решение сменить категорию и подняться в легчайший дивизион.

Для дебюта ему выдали опытного ветерана из топ-10 Роба Фонта, обладающего невероятно мощным ударом. Несмотря на разницу в габаритах, Дейвисон сумел нивелировать сильную сторону соперника и на протяжении большей части поединка разбивал пуэрториканца в партере.

Дейвисон Фигередо и Брэндон Морено globallookpress.com

Ни у кого из судей не осталось вопросов о том, кто забрал поединок. Фигередо одержал уверенную победу единогласным решением судей и сразу же ворвался в первую десятку рейтинга, потеснив Фонта с восьмой позиции.

Такой успех мгновенно реанимировал карьеру бразильского бойца и сделал его одним из участников титульной гонки. Еще несколько месяцев назад Дейвисона списывали со счетов и провожали на пенсию.

Но его поединок с Фонтом показал, что бразилец способен навязать сопротивление многим топам из легчайшего дивизиона. Сейчас перед Фигередо стоит четкая цель — завоевать второй пояс и войти в историю UFC в качестве двойного чемпиона.

На некоторое время Дейвисону даже удалось затмить Шона О’Мэлли. Сейчас половина ростера дивизиона хочет драться с Фигередо. Бразильца считают большой звездой, победа над которой поможет вплотную подобраться к титульному поединку.

У экс-чемпиона UFC довольно много предложений о следующем бое. После удачного дебюта в поединке с Фонтом к нему выстраиваются в очередь бойцы из топ-10, восходящие звезды и бывшие обладатели титула.

Дейвисон стал целью Яна, Нурмагомедова и Гарбрандта

Лучшие финиши Дейвесона Фигередо

Одним из потенциальных оппонентов Фигередо является бывший чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян. У «беспощадного» на март назначен поединок против Сонга Ядонга. В случае успеха Петра бой с Фигередо имел бы смысл для них обоих.

Яну необходимо закрывать поражения и улучшать победную серию. Для Дейвисона поединок с Яном выглядит возможностью ворваться в топ-5 и получить претендентский или титульный бой.

Подраться с бразильцем хочет еще один бывший чемпион легчайшего дивизиона Коди Гарбрандт. Американец первым бросил вызов Фигередо после его победы над Фонтом. Несколько лет назад Коди должен был встретиться с Дейвисоном в рамках наилегчайшего веса, но тогда их бой отменился.

Тем не менее, такой вариант бразильцу стоит рассматривать в самую последнюю очередь. Коди сейчас нет в топ 15, и поэтому победа над таким внерейтинговым экс-чемпионом ни на шаг не приблизит Дейвисона к титульнику.

А вот бой против восходящей звезды Умара Нурмагомедова, действительно, имеет смысл. Дагестанец является главной угрозой для всего дивизиона. Умар еще никому не проигрывал в своей карьере и поэтому с ним абсолютно никто не хочет драться.

Дейвисон единственный, кто дал соглашение на поединок с ним. Битва с таким противником настоящий вызов для любого бойца, даже для такого опытного, как Фигередо.

Если бразилец сумеет испортить идеальную статистику Нурмагомедова, то обязательно получит титульный поединок. В нынешней ситуации Дейвисону очень важно выбрать того противника, который приблизит его к поясу.

Таковым может стать любой боец из первой пятерки рейтинга или непобежденный Умар Нурмагомедов. Но соглашаться драться со сбитыми летчиками вроде Гарбрандта — путь вникуда.

Фигередо способен отобрать титул у О’Мэлли

Шон О'Мэлли globallookpress.com

Дейвисон Фигередо один из тех бойцов, у кого неплохие шансы на победу в титульном противостоянии с Шоном О’Мэлли. Стилистически бразилец крайне неудобный оппонент для любого топа.

Он хорош как в партере, так и в стойке. Дейвисон никогда не стоит на месте и всегда идет только вперед. Универсальность бразильца подтверждают 8 побед нокаутом и 6 выигранных поединков сабмишнами в смешанных единоборствах.

Перебить действующего чемпиона О’Мэлли на руках довольно сложная задача, но вот забороть его вполне реально. У обладателя титула далеко не лучшая защита от тейкдаунов.

Тот факт, что О’Мэлли сумел защититься от единственного прохода в ноги со стороны Стерлинга не говорит о его выдающихся борцовских навыках. Тот же Фигередо в партере смотрится гораздо разнообразнее Алджамейна.

Арсенал приемов бразильца на земле не ограничивается банальным выходом за спину и последующим удушающим приемом. Фигередо в партере максимально непредсказуем. Он способен финишировать соперника совершенно из любой позиции, даже самой неочевидной.

Еще один плюс бывшего чемпиона — невероятная стойкость к восприятию ударов. За свою карьеру Фигередо ни разу не побывал в нокауте. С такими волевыми и стойкими противниками О’Мэлли не дрался еще никогда.

Дейвисон явно не сказал своего последнего слова в UFC. Его невероятный контроль на земле, опыт в титульных противостояниях и универсализм является серьезным подспорьем в битве с любым противником.

А значит, у Фигередо есть все шансы на то, чтобы победить Шона О’Мэлли и стать двойным чемпионом UFC.