5 девушек UFC, чья карьера разрушилась после проигрыша в бою за пояс

Енджейчик, Роузи и другие резко пошли на спад после проигрыше в битве за пояс

1. Йоанна Енджейчик

Йоанна вошла в историю UFC, как доминирующая чемпионка в женском минимальном весе. Полячка удерживала титул с 2015-го по 2017-й. Тогда она была одной из главных звезд в мире женского ММА.

Йоанна легко разбиралась с каждой претенденткой и была непобежденной. Однако все изменилось после шестой защиты титула Енджейчик против Роуз Намаюнас. Молодая американка нокаутировала чемпионку уже в первом раунде, нанеся ей первое поражение в карьере.

Многие восприняли такой результат, как случайность, и поэтому матчмейкеры UFC организовали незамедлительный реванш. В ответном поединке Йоана выступила лучше, но проиграла Роуз единогласным решением.

После победы над Тишей Торрес полячка перешла в наилегчайший дивизион и ей сразу же дали титульник с Валентиной Шевченко. Завоевать второй пояс Енджейчик не удалось. «Пуля» была гораздо сильнее и одержала заслуженную победу по очкам.

Вернувшись в свой родной дивизион, Йоанна одолела Мишель Уотерсон и снова вышла на титульник. Но далее ее ждали 2 поражения от Вэйли Чжан, последнее из которых было нокаутом.

Первый проигрыш Енджейчик от Намаюнас изменил многое. Впоследствии она побеждала только середняков, но была гораздо слабее прямых конкурентов. Свою карьеру Йоанна закончила с двумя победами и четырьмя поражениями в шести последних боях.

2. Джессика Ай

Джессика Ай globallookpress.com

В первых шести боях в промоушене американка одержала лишь одну победу и проиграла 5 раз. Со временем ей удалось закрыть череду неудач и выйти на серию из трех выигрышей кряду.

А успех раздельным решением в 2018-м в противостоянии с Кэтлин Чукагян и вовсе подарил ей титульник в женском наилегчайшем весе. Правда, что-либо противопоставить доминирующей чемпионке Валентине Шевченко у Джессики не получилось.

В начале второго раунда «Пуля» донесла до головы Ай хай-кик, отправив ее в глубокий нокаут. Последующая победа Джессики над Вивиан Араухо единогласным решением судей стала последней в карьере американки.

Со временем она начала проигрывать всем подряд. Причем уступала Ай своим соперницам не только в UFC, но и на турнирах по грэпплингу. Затянувшаяся серия из шести поражений кряду привела Джессику к увольнению из сильнейшего промоушена планеты и завершению бойцовской карьеры.

3. Дженнифер Майя

Дженнифер Майя globallookpress.com

Еще одна представительница женского наилегчайшего дивизиона пошла на спад после того, как уступила Валентине Шевченко в титульном бою в ноябре 2020 года. Дженнифер всегда обладала невероятной стойкостью, и поэтому в отличие от других конкурентов ей удалось продержаться в титульном противостоянии до решения судей.

Та неудача серьезно сказалась психологически на настрое Майи. После проигрыша в главном поединке всей своей жизни из бойца с большими амбициями она внезапно превратилась в посредственного середняка.

Дженнифер уже не показывала такой стабильности, как ранее, чередуя победы с поражениями. Причем конкурировать у нее получалось либо с такими же сбитыми летчиками вроде Джессики Ай, либо с бойцами далекими от попадания рейтинг, как Марина Мороз.

Другим представителям топ-15 Майя проигрывала в одностороннем порядке. Она не смогла совладать с сопротивлением Кэтлин Чукагян, а также уступила восходящей звезде дивизиона Манон Фиро.

Поражения от участников титульной гонки дали понять, что топ-уровню Дженнифер уже не соответствует. В ноябре 2022-го Майя повесила перчатки на гвоздь, объявив о завершении карьеры.

4. Каролина Ковалькевич

Каролина Ковалькевич (слева) globallookpress.com

До ноября 2016 года карьера Каролины складывалась, как нельзя лучше. Она котировалась в качестве непобежденного бойца с десятью победами в смешанных единоборствах.

В трех первых поединках в UFC Ковалькевич без особых проблем прошла Рэнду Маркос, Хизер Кларк и даже Роуз Намаюнас. Победа над последней подарила полячке поединок за титул со своей соотечественницей Енджейчик.

Но отобрать пояс, у пребывавшей в пиковой форме Йоанны, Каролине не удалось. Ковалькевич потерпела первое поражение в карьере, уступив чемпионке единогласным решением.

Спустя полтора года после титульного поединка, Каролина покинула топ-5 и резко регрессировала. Она потерпела 5 поражений кряду, оказавшись за чертой рейтинга. После такой неудачной серии многих бойцов уволили бы из промоушена, но полячка каким-то чудом осталась в UFC.

Правда, руководство организации полностью перестало обращать на нее внимание. Теперь Ковалькевич дерется только с ветеранами или дебютантами лиги, но не более.

5. Ронда Роузи

Amanda nunes vs. Randa Rousey (UFC)

В 2013 году Роузи окончательно укрепилась в статусе главной звезды в мире ММА среди женщин. Американка стала известна на широкую публику после ряда ярких побед в Strikeforce.

А после того, как эту организацию выкупил UFC, Ронду сразу же объявили новой чемпионкой промоушена Даны Уайта в женском легчайшем весе. В тот период Роузи пребывала в великолепной форме.

Она устраивала в клетке настоящее шоу, финишируя каждую соперницу на своем пути. В качестве чемпионки UFC она прошла таких серьезных оппонентов, как Лиз Кармуш, Миша Тейт, Сара Мэкман, Алексис Дэвис, Бет Коррею и Кэт Зингано.

Очередная соперница Роузи Холли Холм, даже несмотря на статус экс-чемпионки мира по боксу, на ее фоне выглядела явным андердогом. Их бой состоялся 15 ноября 2015 года. Впервые за долгое время Роунда никак не могла подобрать ключи к сопернице.

Холли хоть и находилась под прессингом, но очень грамотно встречала чемпионку джебами. Она забрала в свой актив первый раунд, а в начале второго донесла до головы Роузи, хай-кик отправив ее в нокаут.

Ронда так и не сумела смириться с первым поражением в карьере. Непонятно зачем экс-чемпионка сразу же решила поменять тренера. Тем не менее, такие перемены ни к чему хорошему ее не привели. К очередному поединку в декабре 2016-го уже с новой чемпионкой дивизиона Амандой Нунес Роузи была совершенно не готова.

«Львица» менее чем за минуту донесла до головы соперницы около трех десятков ударов, заставив судью остановить бой уже в первом раунде. Нунес своим нокаутом окончательно разрушила карьеру Роузи, отправив ее на пенсию.