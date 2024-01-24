Дана Уайт недоволен Евлоевым. За победу над Алленом россиянину не дадут титульник

На UFC 297 Мовсар Евлоев в рамках полулегкого веса одержал победу единогласным решением судей над Арнольдом Алленом

Евлоев был чуть лучше Аллена

Поединок Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена в полулегком весе открывал основной кард турнира UFC 297. С самого начала встречи англичанин завладел инициативой, работая первым номером.

Он оказывал давление на соперника и постоянно прессинговал его в стойке. Евлоев грамотно работал на контратаках, а ближе к середине раунда стянул Арнольда на землю. Правда, ни попытки удушающего, ни длительного контроля от россиянина так и не было.

После относительно спокойного первого раунда бойцы раскрылись в начале второго отрезка. В одном из эпизодов Мовсару даже удалось потрясти оппонента серией хуков. Далее последовала борьба, но Арнольд Аллен вновь быстро поднялся на ноги и не позволил россиянину забрать спину.

Все самое интересное произошло в заключительном отрезке. Путем нарушения правил англичанину удалось вновь перехватить инициативу в этой встрече. При позиционной борьбе в клинче Мовсар стоял на трех точках опоры, однако Аллен в это время нанес ему 4 удара коленом в голову.

Россиянину потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, и всю оставшуюся часть раунда он работал вторым номером, позволив противнику набирать очки. Выигранный заключительный отрезок не позволил Арнольду забрать поединок в свой актив.

Все 3 рефери с одинаковым счетом 29:28 отдали победу Мовсару Евлоеву. Впрочем, нельзя сказать, что россиянин был на голову сильнее оппонента. Евлоев в тот вечер оказался лишь чуть лучше Аллена, но не более.

Дана Уайт раскритиковал выступление Мовсара

Дана Уайт globallookpress.com

Благодаря очередному успеху, россиянин сохранил статус непобежденного бойца, выиграв 18-й поединок в профессиональной карьере. Плюс ко всему, Мовсар ворвался в топ-5 рейтинга полулегкого дивизиона и занял пятую строчку.

Однако глава UFC Дана Уайт очень недоволен таким выступлением россиянина. Вот, что сказал глава промоушена о прошедшем поединке и Мовсаре Евлоеве на пресс-конференции:

Дана Уайт Глава UFC Их поединок испортил настроение всем болельщикам, которые присутствовали на арене. Это самый скучный бой на прошедшем турнире. Знаете, кто проиграл в сегодняшнем бою? Конечно же, болельщики. Евлоеву надо принять это к сведению. Думаю, ему не стоит жаловаться на критику в его адрес

Глядя на такое заявление босса UFC, стало понятно, что даже несмотря на победу над соперником из топ-5, титульный поединок в ближайшее время Мовсар не получит. В данной ситуации с Даной Уайтом сложно не согласиться.

Евлоев хоть и победил, но его последнее выступление не было ни зрелищным, ни доминирующим.

Топурия и остальные конкуренты смотрятся гораздо интереснее

Илия Топурия vs Брайс Митчелл: Полный бой

Все остальные бойцы из топ-5 полулегкого дивизиона показывают более яркие выступления, нежели Евлоев. У следующего претендента на титул Илии Топурии 4 из шести побед в промоушене были досрочными. Грузинский боец ранее зарекомендовал себя в качестве универсала, способного побеждать и нокаутами, и сабмишнами.

Тот же Яир Родригес перед тем, как вышел на поединок с Волкановски, финишировал в бою за временный пояс Джоша Эммета. Брайан Ортега до тех пор, пока не получил травму, выигрывал досрочно у всех соперников на своем пути к бою за пояс.

Первый номер рейтинга полулегкого дивизиона и бывший чемпион Макс Холлоуэй — один из самых ярких ударников промоушена. Он либо жестко срубал своих соперников в стойке, либо наносил своим оппонентам по несколько сотен точных попаданий, после чего бои останавливали врачи или судьи.

Помимо представителей первой пятерки ростера полулегковесов ярчайшие бои показывал и нынешний седьмой номер Джош Эммет. Того же Брайса Митчелла в декабре прошлого года 38-летний ветеран отправил в глухой нокаут уже в первом раунде.

Каждый из этих бойцов, как потенциальный чемпион, выглядят гораздо вариативнее и зрелищнее Евлоева. Те, кто делают шоу, в приоритете у руководства UFC. Так что Мовсару стоит задуматься о внесении корректировок в свой нынешний стиль.

От боя к бою россиянин демонстрирует одно и тоже: он ждет удобного момента для тейкдауна, стягивает соперника вниз и просто лежит на нем сверху. Когда-то в подобной манере дрался и Хабиб.

Однако между ними есть очень большая разница: у многих своих соперников Нурмагомедов выиграл сабмишном, а не решением. Зрителям и промоушену гораздо интереснее наблюдать за финишерами, а не за теми, кто добывает победы только по очкам, как Евлоев.

Россиянину нужна досрочная победа

Мовсар Евлоев против Арнольда Аллена globallookpress.com

Мовсар Евлоев выступает в сильнейшем промоушене планеты уже 5 лет. За это время он провел 8 поединков, в которых 8 раз выиграл единогласным решением судей. В последний раз россиянин побеждал досрочно еще в 2018 году, когда дрался в М-1.

Первоначальная оппозиция в UFC у Евлоева была довольно посредственная: Сен Ву Чой, Хаким Даводу, Энрике Барсола — типичные середняки, не претендующие на попадание в рейтинг.

Однако нокаутировать или взять на болевой прием даже таких противников у Мовсара не получилось. Более того, россиянин несколько раз и сам был на грани досрочного поражения от дебютанта UFC Диего Лопеса.

Все, что есть у Евлоева, — это хороший контроль на земле. Но этого явно мало, чтобы рассчитывать на поединок за пояс, даже несмотря на нынешнюю пятую позицию в рейтинге.

Теперь потенциальными соперниками россиянина являются Брайан Ортега, Яир Родригес, Джош Эммет и тот, кто проиграет в бою за пояс между Александром Волкановски и Илией Топурией на UFC 298.

Чтобы громко заявить о себе, Мовсару нужна досрочная победа над кем-либо из участников титульной гонки в полулегком весе. Других вариантов добраться до чемпионского поединка у него просто нет.