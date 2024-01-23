Дю Плесси первый чемпион UFC из ЮАР. Дрикус забрал пояс у Стрикленда в тяжелейшем бою

21 января на UFC 297 Дрикус Дю Плесси стал новым чемпионом промоушена в среднем весе, выиграв у Шона Стрикленда раздельным решением судей

Дрикус и Шон устроили обещанное шоу

Бой против Дрикуса Дю Плесси на UFC 297 для Шона Стрикленда был в первым в статусе чемпиона промоушена среднего дивизиона. Американец начал вести поединок в привычном для себя стиле.

Он занял центр октагона, оказывал небольшое давление и постоянно пробивал джебы. Уже после полутора минут встречи на лице Дю Плесси были видны повреждения. Претендент явно проигрывал обладателю пояса в стойке и решил перевести их противостояние в партер.

До конца стартового раунда южноафриканец провел 2 удачных тейкдауна. Однако с его стороны не получилось ни длительного контроля, ни выхода на болевой или удушающий прием.

Оба раза Стрикленд довольно быстро поднялся на ноги и продолжил набрасывать джебы в стойке. После перерыва Дрикус взвинтил темп. Несколько раз он удачно сблизился с противником, а далее нанес ряд жестких хуков.

В третьем раунде после столкновения головами в позиционной борьбе в клинче у Стрикленда открылась сечка под левым глазом. Тем не менее, это не помешало Шону раз за разом доставать соперника в стойке и наказывать его за ошибки.

Шон Стрикленд против Дрикуса Дю Плесси globallookpress.com

В целом, поединок выглядел очень конкурентным. Каждый из бойцов придерживался своей тактики и в определенных эпизодах она работала. Во второй половине встречи давления от Дю Плесси было больше, чем от чемпиона.

Но в плане точности ударов Стрикленд явно превосходил своего оппонента. Плюс ко всему, американец гораздо свежее выглядел в заключительном отрезке.

В этом поединке зрители на трибунах увидели практически все: грамотную работу в стойке, яркие размены вблизи, попытки борьбы и, самое главное, достойную конкуренцию.

Выбрать победителя в таком противостоянии оказалось очень сложно. Первый судья отдал свое предпочтение Стрикленду, а вот двое других остались на стороне Дю Плесси.

Для Дрикуса этот поединок получился по-настоящему историческим, ведь он стал первым в истории UFC чемпионом из Южной Африки.

Заслуженно ли победил Дю Плесси?

UFC 297: Шон Стриклэнд — Слова после боя

По окончании противостояния Стрикленда и Дю Плесси было очень много вопросов о том, справедливо ли одержал победу боец из ЮАР. Помимо судей свои оценки также опубликовали независимые эксперты.

По их мнению, с небольшим перевесом лучше оказался именно Дрикус. Но если более детально рассмотреть статистику, то она в пользу экс-чемпиона Шона Стрикленда. Американец перебил своего соперника по количеству акцентированных ударов 143:114.

По точным попаданиям в голову Стрикленд превзошел Дю Плесси почти в 2 раза (125:68). По ударам по корпусу примерное равенство (15 у Шона и 19 у Дрикуса). Что касается борьбы, то за весь поединок южноафриканец провел 5 удачных тейкдаунов.

Стоит их учитывать или нет вопрос очень спорный, ведь ни одна из попыток перевода Дрикуса ни к чему так и не привела. Едва ли можно заносить в статистику контроль оппонента возле сетки в течении 10-15 секунд.

В партере Дрикус ни разу не сумел забрать спину противника, а также ему не удалось занять выгодную позицию в сайд-контроле или фулл-маунте. В итоге борьба южноафриканца оказалась бесполезной.

Почему же тогда судьи отдали победу именно Дрикусу? Возможно, ключевым стал тот эпизод с рассечением Стрикленда в третьем раунде. Рефери выбрали Дю Плесси, ссылаясь на большее количество нанесенного урона, хотя статистика говорит об обратном.

После такого исхода явно напрашивается реванш. Стрикленд показал очень конкурентное выступление, и он заслуживает шанс вернуть титул обратно.

UFC видит Адесанью следующим претендентом

Исраэль Адесанья globallookpress.com

Поединок Стрикленда и Дю Плесси полностью оправдал ожидания болельщиков и руководство UFC. Однако Дана Уайт уже заявил, что незамедлительного реванша между этими бойцами не будет.

Руководство промоушена видит следующим претендентом на титул в среднем весе бывшего чемпиона Исраэля Адесанью. Дрикус должен был подраться с новозеландцем еще в сентябре прошлого года, но тогда он снялся с турнира в Австралии.

В финансовом плане для UFC это очень выгодный поединок. Поэтому в очередной раз промоушен готов пренебречь спортивной составляющей ради доходов от продажи платных телетрансляций.

Исраэль Адесанья не тот боец, который заслужил титульный поединок, ведь он уже дважды потерял пояс за полтора года. Тем более, последний бой Стрикленду новозеландец проиграл с разгромным счетом.

Вообще, в нынешней ситуации вариантов у UFC не так уж и много. Остальные бойцы из топ-5 вроде Марвина Веттори и Роберта Уиттакера также проиграли последние поединки.

Единственный представитель первой пятерки рейтинга, имеющий победную серию, это 39-летний Джаред Каннонир (одолел Веттори и Стрикленда по очкам). Есть еще Хамзат Чимаев, которому за победу над Камару Усманом обещали титульный поединок.

Но несмотря на внушительную серию «Борза» в промоушене, у него нет ни одного выигранного поединка у бойца из среднего дивизиона. По этой причине UFC пока не спешит подпускать Чимаева к поясу.

Первую защиту титула Дю Плесси предстоит провести против Адесаньи, физические кондиции которого оставляют желать лучшего. Для южноафриканца бой с экс-чемпионом — отличная возможность сохранить титул.

А вот Стрикленду, вероятнее всего, придется подраться с Чимаевым. Для Шона, базового ударника, Хамзат стилистически самый неудобный оппонент. Такой бой обещает быть даже более конкурентным, жестким и бескомпромиссным, чем недавнее противостояние с Дю Плесси.