Спорная победа Дю Плесси, декласс от Пеннингтон в бою с Силвой. Обзор карда UFC 297

21 января состоялся турнир UFC 297. В главном событии вечера встретились Шон Стрикленд и Дрикус Дю Плесси

Результаты боев предварительного карда

1. Малколм Гордон уступил сабмишном в первом раунде Джимми Флику в наилегчайшем весе

2. Жасмин Ясудавичус в женском наилегчайшем дивизионе выиграла сабмишном в третьем раунде у Присцилы Кечоэйры

3. Йоан Лайнесс в полусреднем дивизионе уступил сабмишном в третьем раунде Сэму Паттерсону

4. Джиллиан Робертсон в женском минимальном нокаутировала во втором раунде Польяну Виану

5. Сергей Сидей в легчайшем дивизионе уступил раздельным решением судей Рамону Таверасу

6. Чарльз Жорден в полулегком весе проиграл раздельным решением судей Шону Вудсону

7. Брэд Катона в легчайшем весе потерпел поражение единогласным решением судей от Гарретта Армфилда

Лучшие моменты турнира UFC 297: Стриклэнд vs Дю Плесси

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 297 открывал поединок в полулегком весе с участием четвертого и девятого номеров рейтинга Арнольда Аллена и Мовсара Евлоева. Англичанин сразу занял центр октагона и принялся поддавливать противника в стойке.

Полраунда парни работали на руках, а далее россиянин подключил свою фирменную борьбу. Евлоев стянул противника вниз, но Аллен быстро поднялся на ноги и продолжил давить на него в стойке.

Второй раунд прошел абсолютно по такому же сценарию. А вот в заключительном отрезке парни вцепились в середине клетки в клинче и от Арнольда последовало несколько ударов коленом в голову сопернику, стоявшему на трех точках опоры.

Судья сделал британцу замечание, но решил не снимать с него балл за нарушение правил. На итоговый расклад тот эпизод никак не повлиял. Евлоев одержал заслуженную победу единогласным решением с одинаковым счетом 29:28, по мнению трех судей.

Арнольд Аллен против Мовсара Евлоева globallookpress.com

Следующими в октагон вышли 14-й номер рейтинга среднего дивизиона Крис Кертис и местный боец Марк-Андре Баррио. Первый раунд их противостояния получился довольно сухим. Бойцы поочередно работали первым номером и лишь обозначали удары, в лишний раз не рискуя рубиться друг с другом.

Однако ближе к середине встречи поединок стал носить открытый характер. Кертис раз за разом доставал противника амплитудными боковыми ударами, а Баррио неплохо работал джебом и подключал колени в клинче.

Финальный отрезок бойцы провели на ближней дистанции. Каждый из них выбросил очень много апперкотов и коленей по корпусу. Явного фаворита в этом противостоянии не было. Кертис выглядел немного точнее, за Баррио было больше силовых ударов и активного прессинга.

Неудивительно, что в таком конкурентном поединке мнения судей разделились. Один из них отдал победу местному бойцу из Канады, а двое других остались на стороне Криса Кертиса.

Очередной поединок основного карда проходил в полусреднем весе. Здесь не обошлось без участия еще одного представителя из Канады Майка Мэллота и 13-го номера рейтинга Нила Мэгни.

Местный боец сразу обозначил свое преимущество и начал доминировать над 36-летним ветераном на всех этажах. Он перебивал Нила в стойке, а также удачно переводил его на канвас. Первые 2 раунда и середина третьего ушли в актив Мэллота.

Но далее случился один из самых ярких камбэков в UFC за последний год. Мэгни удачно подловил своего соперника на ошибке в позиционной борьбе в клинче и с легкостью провел тейкдаун. Далее Нил занял удобную для себя позицию в партере и принялся разбивать противника, подключая хаммерфисты.

Мэгни нанес по оппоненту бесчисленное количество попаданий, после чего судья остановил поединок за несколько секунд до конца финального свистка, присудив ветерану победу техническим нокаутом.

Дю Плесси и Пеннингтон новые чемпионы UFC

Ракель Пеннингтон против Майры Силвы globallookpress.com

В со-главном событии вечера в битве за вакантный титул в женском легчайшем дивизионе сошлись второй и третий номера рейтинга Ракель Пеннингтон и Майра Силва. С самого начала поединка молодая бразильянка принялась вязать противницу в партере.

После упорной борьбы в клинче Силва стянула Пеннингтон вниз, пытаясь повиснуть на ней рюкзаком и взять ее на удушающий прием. Ракель продержалась до перерыва, а уже во втором раунде ей удалось реабилитироваться за неудачное начало.

Пеннингтон постоянно доносила до цели свои удары и перехватила инициативу в бою. Она полностью перебивала Майру Силву в стойке, грамотно работала по этажам и в большинстве эпизодов не позволяла противнице выйти на удобную для нее дистанцию.

Бразильянка запомнилась только тем, что пару раз при позиционной борьбе в клинче вышла за спину и попыталась провести удушающий прием. Но на чемпионские отрезки сил у Майры уже не осталось.

В заключительном раунде Силва еще и пропустила от Пеннингтон тейкдаун. Она залеживала противницу на нижнем этаже, просто работая на очки. Ракель выиграла бой 4-1 по раундам и завоевала вакантный титул UFC в женском легчайшем дивизионе.

В главном событии вечера в среднем весе Шон Стрикленд проводил первую защиту пояса против второго номера рейтинга Дрикуса Дю Плесси. В первом раунде бойцы присматривались друг к другу и не форсировали события.

Стрикленд держал соперника джебом на дистанции, а после ряда неудачных разменов Дрикус попытался перевести противостояние в партер. Дю Плесси провел удачный тейкдаун, но Шон без проблем поднялся на ноги и продолжил вести бой в стойке.

После перерыва южноамериканец пошел вперед, в надежде срубить оппонента размашистыми ударами. Стрикленд читал все атаки оппонента и постоянно наказывал его джебом.

В чемпионских раундах оба бойца выдохлись и стали пропускать гораздо больше, чем ранее. У Дрикуса на лице было множество гематом, а у Шона сечка под левым глазом. Тем не менее, она не помешала американцу забрать концовку встречи.

По общему количеству попаданий Стрикленд превзошел соперника. Но судьям показалось, что Дрикус нанес американцу больше урона. Дю Плесси выиграл поединок раздельным решением и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.