Ян рискует проиграть Ядонгу. Отказ «Беспощадного» от тренировок в США большая ошибка

Поединок Петра Яна и Сонга Ядонга в легчайшем весе состоится на турнире UFC 299. Россиянин подходит к этому бою на серии из трех поражений кряду

Яну нужны перемены

Российский боец сейчас идет в UFC на серии из трех поражений кряду. Первые 2 проигрыша против Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли выглядят очень сомнительными ввиду спорного судейского решения.

Но вот последнее поражение в марте прошлого года от Мераба Двалишвили показало, что у «Беспощадного», действительно, есть ряд проблем. К последним четырем боям россиянин готовился в Тайланде.

При нынешней неудачной серии явно напрашиваются перемены в рамках подготовки к очередному поединку. В начале этого года Петр принял решение провести тренировочный лагерь перед противостоянием с Сонгом Ядонгом в США.

Но в последний момент «Беспощадный» передумал и остался в Тайланде. Такое решение вновь может негативно сказаться на выступлении россиянина. Желание продолжить тренироваться в привычных условиях и зоне комфорта не вернет былую форму.

Опыт, талант, техника и мощный удар — это то, чего не отнять у Петра Яна ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, выйти на новый уровень, тренируясь на Востоке, у бывшего чемпиона легчайшего веса не получается.

Сейчас Ян находится не в той форме, когда он крушил всех топов дивизиона и брал пояс.

«Беспощадный» был в лучшей форме, когда готовился в Дагестане

Мераб Двалишвили против Петра Яна globallookpress.com

Пиковую форму Петр продемонстрировал в конце 2020-го и начале 2021 года. В преддверии первого титульного поединка с Алджамейном Стерлингом «Беспощадный» проходил подготовку в Дагестане.

Выйдя в клетку на UFC 259, Ян устроил настоящий декласс. Он доминировал над Стерлингом абсолютно на всех этажах. Американец ловил лицом большинство ударов в стойке и от безысходности пытался забороть Яна.

Однако и на нижнем этаже Петр смотрелся гораздо лучше базового представителя БЖЖ. Россиянин легко переводил Алджамейна на землю, удачно подключал свой гранд-энд-паунд и без каких-либо проблем удерживал оппонента на канвасе.

От разгромного поражения Стерлинга спасла лишь дисквалификация Яна ввиду запрещенного удара коленом в голову. Сам поединок россиянин выигрывал в одностороннем порядке и тогда Петр выглядел бойцом без слабых мест.

После того, как Ян перестал готовиться в Дагестане, таких выступлений он больше не демонстрировал. Тренируясь в Тайланде, россиянин акцентировал внимание только на ударной технике.

Но подобного уровня грэпплинга, как это было в первом поединке со Стерлингом, Ян больше не показывал.

Ядонг очень серьезный противник

Сонг Ядонг globallookpress.com

Сонг Ядонг сейчас занимает седьмую позицию в рейтинге легчайшего дивизиона, но недооценивать этого бойца точно не стоит. Китаец не очень силен в комбинационной работе в стойке.

При этом он обладает довольно мощным ударом, о чем говорят 9 побед в карьере нокаутом. Бой Ядонга против Криса Гутьерреса показал, что в стойке у него есть определенные проблемы и с ним вполне можно конкурировать.

Однако за последние полтора года китаец серьезно подтянул свою борьбу. На тренировках Сонг спарринговал с легковесом UFC Вячеславом Борщевым и без проблем переводил его на землю, даже несмотря на внушительную разницу в габаритах.

Очевидно, китаец решил сделать ставку на борьбу в грядущем противостоянии с Петром Яном, потому как последнем бою с Двалишвили россиянин продемонстрировал далеко не лучшую защиту от тейкдаунов.

Бойцовский класс Петра гораздо выше, чем у Ядонга. За счет опыта и преимущества в скорости Ян способен переработать в стойке, кого угодно. Единственный вопрос заключается в том, насколько Петр за это время подтянул свою борьбу.

Сдерживать натиск в партере от Сонга Ядонга не так уж и просто. 56% тейкдаунов со стороны китайца заканчиваются успехом. Плюс ко всему, его самого стянуть на землю задача не из легких.

Помимо атакующей борьбы Ядонг неплохо обороняется от переводов соперников — блокирует 60% попыток переводов на канвас. Сонг в плане статистических показателей в грэпплинге плавно подбирается к лучшим борцам дивизиона вроде Стерлинга, Сехудо, Двалишвили и Нурмагомедова.

Так что считать китайца легким соперником точно не стоит. Он является теневой угрозой для всего дивизиона и в конкретном поединке может удивить вариативностью.

В случае поражения Петр покинет топ-5

Шон О'Мэлли vs Петр Ян: Полный бой

Важность грядущего поединка для Петра Яна сложно переоценить. Россиянин проиграл 3 последних боя и ему крайне важно реабилитироваться и выйти на победную серию.

Сейчас «Беспощадный» занимает пятую позицию в рейтинге легчайшего дивизиона и находится на грани вылета из первой пятерки. Очередная неудача может серьезно сказаться на дальнейшей карьере Яна в UFC.

В таком случае он резко перейдет из ряда элитных бойцов в категорию сбитых летчиков и станет трамплином для восходящих звезд дивизиона. Победа над Ядонгом последний шанс россиянина подтвердить свой класс и вернуться в титульную гонку.

Успех в противостоянии с Ядонгом не выведет «Беспощадного» на поединок за пояс. Но он откроет россиянину дорогу к боям с теми, кто сейчас выше него в рейтинге: Сехудо, Двалишвили или Сэндхагеном.

В предстоящем поединке с Ядонгом россиянину ни в коем случае нельзя работать вторым номером, пытаясь действовать на контратаках. Это должно быть яркое и доминирующее выступление.

С учетом судейских скандалов в боях со Стерлингом и О’Мэлли желательно не доводить грядущий поединок на UFC 299 до решения, а выигрывать досрочно. Только так Ян вновь обратит на себя внимание руководства, прервет череду неудач и получит очередного соперника из топ-3.