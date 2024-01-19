5 причин, почему Валентина Шевченко не вернет себе пояс

В марте прошлого года Валентина Шевченко лишилась титула чемпионки UFC в женском наилегчейшем весе. 2 неудачных боя против Грассо говорят о серьезном спаде «Пули»

1. Возраст в 35 лет

Валентина Шевченко является одним из самых возрастных бойцов женского наилегчайшего дивизиона UFC. Сейчас бывшей чемпионке уже 35 лет, и она плавно близится к завершению своей карьеры.

Общий спад в связи с возрастом случается даже у главных звезд промоушена. В 35 конкурировать с более молодыми оппонентами, превосходящими в плане физических кондиций и скорости, тяжело даже таким опытным бойцам, как Шевченко.

Постепенный спад Валентины начался еще в 2022-м в поединке с Тайлой Сантос. Тогда «Пуля» с большим трудом выиграла бой раздельным решением судей, чем вызвала очень много вопросов о своей физической форме.

Мартовский поединок в прошлом году с Алексой Грассо подтвердил все опасения. Шевченко потерпела первое поражение за несколько лет, а затем в реванше с мексиканкой довольствовалась только ничейным результатом.

После трех последних поединков стало понятно, что лучшие годы «Пули» остались позади. В нынешнем состоянии она точно не сможет вернуть себе титул и далее конкурировать с более молодыми и сильными оппонентами.

2. Потеря скорости

Алекса Грассо и Валентина Шевченко globallookpress.com

В период с 2018-го по 2023-й год Валентина считалась лучшим ударником в мире смешанных единоборств среди женщин. Соперницы не успевали реагировать на молниеносные удары чемпионки и раз за разом падали в нокаут.

Так было до тех пор, пока Шевченко не встретилась с Грассо, которая на руках полностью перебивала ее. Из большинства разменов победительницей выходила именно мексиканка, что в первом, что во втором их поединке.

На первый взгляд, потеря скорости в 10-15% может показаться незначительной. Но на столь высоком уровне это очень ощутимо. Если Валентина проигрывает в стойке, то от безысходности она начинает идти в борьбу.

Из-за этого бывшая чемпионка становится читаемой и предсказуемой. Впрочем, других вариантов вести поединок у Шевченко больше нет. По двум боям с Грассо можно сделать вывод, что у новой обладательницы титула уровень бокса выше, чем у Валентины.

В плане опыта и класса Алекса, конечно же, проигрывает «Пуле». Однако преимущества в скорости оказалось достаточно, чтобы прервать гегемонию бывшей доминирующей чемпионки.

3. Недавняя травма руки

После второго поединка с Алексой Грассо в сентябре Валентина получила травму руки. Ситуация оказалась настолько серьезной, что пришлось делать операцию. К тренировкам бывшая чемпионка приступила чуть более месяца назад.

Если ранее время работало на Валентину, то сейчас оно работает против нее. Совершенно непонятно, когда она восстановится и сможет принять участие в следующем бою.

Шевченко всегда проводила стабильно по 2 поединка за год, но теперь ее возвращение в октагон затягивается на неопределенный срок. Неизвестно, в какой форме она выйдет в октагон после травмы и сможет ли вообще драться на столь высоком уровне.

Если к этому добавить небольшой простой, образующийся между выступлениями, то шансов на успех в очередном бою не так уж и много. После двух неудач Валентине необходима только победа, иначе она окончательно выпадет из титульной гонки.

Проблемы со здоровьем уже не раз становились причиной провала звезд UFC. В 2024 году Шевченко рискует пополнить ряды неудачников и присоединиться к Камару Усману, Иржи Прохазке и другим бойцам, которые вышли в клетку после травм.

4. Сильные и более молодые конкуренты

Алекса Грассо globallookpress.com

Довольно длительный промежуток времени в женском наилегчайшем дивизионе UFC безоговорочно лучшим бойцом являлась Валентина Шевченко. Однако за последние полтора года ситуация сильно изменилась.

В дивизионе появились, как минимум, 3 девушки, готовых заявить о своих титульных амбициях. Одной из них, Алексе Грассо, уже удалось стать чемпионкой. 2 других, Манон Фиро и Эрин Бланчфилд, одержали в промоушене несколько побед кряду и подобрались вплотную к Валентине Шевченко в рейтинге.

Если «Пуля» пошла на спад, то соперницы стремительно выходят на пик. Причем все трое явно моложе Шевченко. Фиро 32, Грассо 30 лет, а Бланчфилд и вовсе только 24 года.

Не стоит сбрасывать со счетов и чемпионку минимального дивизиона Вэйли Чжан, которая не против побороться за второй пояс. С такой конкуренцией риск потерпеть очередное поражение довольно велик.

Закон смешанных единоборств очень прост: молодой лев всегда побеждает старого. И он применим абсолютно ко всем возрастным бойцам, включая Валентину Шевченко.

5. У Шевченко нет преимуществ над Грассо, Бланчфилд и Фиро

#NocheUFC Pelea Gratis: Grasso vs Shevchenko 1

На 2024-й год в плане навыков у Валентины Шевченко нет явных преимуществ в сравнении с главными конкурентами. Алекса Грассо, как ударник, превосходит Шевченко в скорости.

Манон Фиро уже успела запомниться своей работоспособностью. Француженка является одним из самых выносливых бойцов дивизиона. За поединок она наносит огромное количество попаданий, и поэтому способна в стойке переработать любого оппонента.

Лучший борец женского наилегчайшего дивизиона это Эрин Бланчфилд. Ни одна из шести предыдущих соперниц молодой американки в UFC не смогла сдержать ее натиск в партере.

Помимо хорошего контроля на канвасе Бланчфилд является мастером приемом. Трех из шести предыдущих соперниц в UFC она финишировала болевыми и удушающими. Шевченко в последний раз выигрывала сабмишном еще в 2018-м.

А предыдущая ее победа нокаутом была 3 года назад в противостоянии с 38-летней Лорен Мерфи. Со временем из устрашающего ударника, обладающего неплохой базой БЖЖ, Валентина превратилась в тактика и прагматика.

Ее основные соперницы выступают гораздо ярче и вариативнее. В техническом плане у Шевченко сейчас нет никаких преимуществ над Манон Фиро, Алексой Грассо и Эрин Бланчфилд.