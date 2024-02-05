Имавов деклассировал Долидзе, Мойкано прошел Добера. Обзор карда UFC Vegas 85

4 февраля состоялся турнир UFC Vegas 85. В главном бою вечера в рамках среднего веса встретились Роман Долидзе и Нассурдин Имавов

Бои предварительного карда

1.Томас Петерсен проиграл единогласным решением Джамалу Погсу в тяжелом весе

2. Маркель Медерос в легком дивизионе победил Лэндона Киньонеса единогласным решением

3. Юлия Столяренко в женском наилегчайшем весе потерпела поражение нокаутом в третьем раунде от Луаны Каролины

4. Джейк Билдер в полулегком дивизионе уступил единогласным решением Джеонгу Йеонгу Ли

5. Темба Горимбо в полусреднем весе нокаутировал в первом раунде Пита Родригеза

6. Чарльз Джонсон в наилегчайшем весе выиграл единогласным решением у Азата Максума

7. Молли Маккэн в женском минимальном весе выиграла сабмишном в первом раунде у Дианы Белбиты

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 85: Долидзе vs Имавов

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в полусреднем весе с участием Гилберта Урбины и Чарли Радтке. Исход этой встречи решился довольно быстро.

Чарли сразу же завладел инициативой в данном бою, начав поддавливать оппонента. Он вкладывался практически в каждый свой удар и особенно хорошо у него получались силовые джебы.

Его соперник просто выжидал момент. Урбина не хотел рубиться с противником вблизи. С дальней дистанции Гилберт практически не попадал и единственное, что у него получалось, это лоу-кики.

Ближе к концу отрезка Радтке сумел найти брешь в обороне Урбины. Точный левый боковой в челюсть отправил соперника на настил. Далее от Чарли последовало добивание, после чего судья остановил встречу, присудив ему победу техническим нокаутом.

В рамках среднего дивизиона Алиасхаб Хизриев должен был противостоять Махмуду Мурадову. Однако этот поединок продлился еще меньше предыдущего. На 11-й секунде встречи от россиянина последовал непреднамеренный тычок в глаз.

Махмуду пришлось взять на восстановление все отведенное время, но даже его оказалось недостаточно. Глаз узбекского бойца стремительно закрывался и продолжить драться Мурадов был не в состоянии.

В итоге судьи объявили их поединок несостоявшимся. Тем не менее, без соперника Алиасхаб Хизриев не останется. Глава UFC Дана Уайт пообещал россиянину устроить бой на одном из ближайших турниров в феврале.

Рэнди БраунНаталия Силва globallookpress.comgloballookpress.com

Следующими в октагон весе вышли седьмой и девятый номера рейтинга женского наилегчайшего дивизиона Вивиан Араухо и Наталия Силва. Соотечественницы из Бразилии очень пассивно начали эту встречу.

Они лишь изредка выбрасывали удары в стойке, не желая вступать друг с другом в откровенные размены. Затяжная разведка на старте боя сменилась пассивной борьбой Араухо в клинче.

После перерыва Вивиан продолжила работать первым номером на средней дистанции, но не так уж и часто попадала по сопернице. Силва, в свою очередь, была гораздо точнее, хоть и находилась под прессингом.

На заключительную пятиминутку сил у Араухо уже не осталось. Она полностью отдала инициативу более молодой соотечественнице и практически бездействовала. Финальный натиск Силвы дал свои плоды. 27-летняя бразильянка забрала концовку и выиграла поединок единогласным решением.

Далее в клетку вышли Рэнди Браун и Муслим Салихов, чей бой проходил в полусреднем дивизионе. Разница в росте давала ямайцу огромное преимущество. Он без проблем заходил со своими атаками с совершенно любой дистанции.

Вновь не обошлось без тычка глаз. На этот раз инициатором непреднамеренной остановки стал Браун. Муслим восстановился, но все также никак не мог выйти на удобную для себя дистанцию.

Рэнди даже не думал сбавлять обороты. Мощным ударом с правой он снес с ног своего соперника. Одного добивающего удара Брауну оказалось достаточно, чтобы заставить судью остановить эту встречу.

Таким образом, ямаец одержал яркую победу техническим нокаутом в концовке первого раунда.

Имавов и Мойкано подобрали ключи к соперникам

Ренато Мойкано (слева) globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легкого дивизиона встретились 13-й и 15-й номера рейтинга Ренато Мойкано и Дрю Добер. Американец с первых секунд боя включил активный прессинг.

Он регулярно выбрасывал амплитудные хуки, пытаясь финишировать оппонента в начале стартового раунда. Рубиться на ближней дистанции с рекордсменом легкого дивизиона UFC по количеству нокаутов Мойкано не стал.

Со временем ему удалось засушить бой. Бразилец оформил тейкдаун в середине отрезка и едва не провел болевой прием. Но за счет большей активности раунд забрал именно Добер.

Правда, после перерыва все поменялось. Мойкано сразу сблизился с оппонентом и легко перевел его в партер. Бразилец удерживал противника на земле большую часть отрезка, просто работая на очки.

Аналогичная ситуация произошла и в заключительном раунде. Парни немного поработали в стойке, а затем Ренато снова провел удачный тейкдаун. Подняться на ноги Доберу так и не удалось — раунд за бразильцем.

Все 3 судьи на своих карточках показали одинаковый счет 29-28 в пользу Мойкано. Бразилец одержал важную для себя победу после травмы. А по окончании противостояния с Добером он бросил вызов бойцу из топ-10 их дивизиона Дэну Хукеру.

В главном событии вечера в среднем весе встретились восьмой и 11-й номера рейтинга Роман Долидзе и Нассурдин Имавов. Начало поединка выдалось очень конкурентным.

Нассурдин работал первым номером в стойке, но попался в захват в позиционной борьбе в клинче у сетки, из которого ему с трудом удалось выбраться. В следующем отрезке француз отыгрался за тот эпизод, отправив оппонента в нокдаун.

Долидзе буквально выживал, приняв на себя более десятка ударов в партере. Стало понятно, что инициатива в этой встрече полностью перешла к Имавову. По истечении двух отрезков Роман сильно просел по кардио.

На фирменный прессинг в стойке у него просто не хватало выносливости. От безысходности грузин постоянно сближался и шел в клинч. Завязать себя на долгое время Имавов ему не позволял.

Вплоть до конца встречи Нассурдин продолжал набрасывать свои удары в стойке, набирая очки. По такому поединку его исход был крайне очевиден. Француз хоть и нарушил правила в третьем раунде, но все же выиграл решением большинства.

После победы над Долидзе Имавов бросил вызов Шону Стрикленду, которому он уступил по очкам в январе прошлого года.