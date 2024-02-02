5 причин, почему Алджамейн Стерлинг провалится в полулегком весе UFC

Алджамейн Стерлинг летом прошлого года потерял пояс в легчайшем весе и объявил о переходе в другой дивизион

1. Невероятная конкуренция в полулегком весе

За последние полтора года в полулегком весе образовалась очень жесткая конкуренция. Не сказали своего последнего слова ветераны дивизиона вроде Волкановски, Холлоуэя, Родригеса, Ортеги и даже Эммета.

Действующий чемпион хоть и проиграл в прошлом году 2 поединка Исламу Махачеву в рамках легкого дивизиона, но на своей территории он еще никому не уступал. Убедительные выступления показывает и Макс Холлоуэй. «Благословенный» нокаутирует одного соперника за другим, не подпуская никого к титульнику.

Помимо звездных ветеранов есть восходящие звезды. Тот же Илия Топурия ранее катком прошелся по всему дивизиону и скоро будет драться с Волкановски за пояс. Еще один непобежденный боец в этой категории россиянин Мовсар Евлоев.

Недавно он одолел Арнольда Аллена и теперь располагается в топ-5. Конкурировать с такими соперниками Стерлингу будет очень тяжело. Далеко не факт, что Алджамейн сумеет победить даже Кэлвина Каттара, с которым ему предстоит драться на UFC 300.

Кроме топовых бойцов есть много крепких середняков, таких как Брайс Митчелл, Арнольд Аллен, Гига Чикадзе и восходящая звезда дивизиона Диего Лопес. В поединке с каждым из них у Стерлинга возникнуть огромные проблемы.

2. Возраст в 34 года

Петр Ян vs Алджамэйн Стерлинг: Вспоминаем бой

Стерлинга рано записывать в число ветеранов, но он является уже возрастным бойцом. Прогрессировать в 34 года удается единицам. Пожалуй, одним из немногих таких исключений является чемпион полутяжелого дивизиона Алекс Перейра.

Недавнее поражение Стерлинга в титульном противостоянии в легчайшем весе с Шоном О’Мэлли показало, что свой свой пик «Алджо» уже прошел. Слишком частые выступления, травмы и накопленная усталость не позволили ему тогда действовать в привычном стиле.

Стерлинг был сам не свой и уже не демонстрировал того прессинга, как ранее. Проигрыш от О’Мэлли можно взять за точку отсчета спада и регресса бывшего чемпиона легчайшего дивизиона.

Стоит также учесть психологическую составляющую. Такие поражения бесследно не исчезают, особенно в 34 года. Если ранее Стерлинг верил в свой успех, то первая неудача за несколько лет разрушила его ауру непобежденности.

Сложно поверить, что после такого Алджамейн быстро придет в себя и начнет показывать такие же выступления, как и на пике.

3. У Стерлинга проблемы в стойке

Бывший чемпион легчайшего дивизиона даже в свои лучшие годы не считался выдающимся ударником. При 23-х победах в профессиональной карьере в смешанных единоборствах он выиграл нокаутом лишь 4 раза.

Тем временем, в полулегком весе всегда хватало сильных ударников. С такой слабо поставленной техникой у него нет шансов против парней из топ-5. Волкановски и Топурия спокойно переработают Алджамейна и отправят его в нокаут ближе к середине поединка.

Поединок с Холлоуэем может обернуться для бывшего чемпиона поражением нокаутом уже в самом начале встречи. «Благословенный» поддерживает невероятно высокий темп, выбрасывая по 100 ударов за раунд.

Яир Родригес с Джошем Эмметом, обладающие мощным хай-киком и правым хуком, потушат свет в глазах Алджамейна с одного удара. На чужой территории Стерлинга ждут бои с более крупными парнями, а значит бьют они гораздо сильнее.

4. Нет ни единого преимущества над полулегковесами

Александр Волкановски и Макс Холлоуэй globallookpress.com

В легчайшем дивизионе Стерлинг побеждал своих соперников за счет преимущества в габаритах. В межсезонье вес бывшего чемпиона составлял порядка 77 кг. Ему приходилось сгонять около 16 кг, чтобы уложиться в лимит привычной для себя категории.

Преимущество в габаритах позволяло ему переводить менее крупных соперников на землю и просто залеживать их на протяжении всего поединка. Но в полулегком дивизионе этого преимущества у него не будет.

А такие парни, как Илия Топурия, Джош Эммет и Александр Волкановски и вовсе в межсезонье весят по 82 кг. Если рассматривать борцовские навыки Стерлинга, то в полулегком дивизионе есть более сильные грэпплеры вроде Брайана Ортеги, Брайса Митчелла и Мовсара Евлоева.

Чтобы перевести на землю этих парней у Алджамейна не хватит мастерства. Остальные же просто физически сильнее бывшего чемпиона. Поэтому привычная тактика Стерлинга с тейкдауном и последующим выходом за спину в другой категории не сработает.

5. Не был доминирующим чемпионом даже в легчайшем весе

Генри Сехудо против Алджамейна Стерлинга globallookpress.com

Как бы это парадоксально не звучало, но Стерлинга, трижды защитившего пояс, нельзя назвать доминирующим чемпионом легчайшего дивизиона. Во-первых, американец получил титул только благодаря стечению обстоятельств.

Он полностью проигрывал первый поединок Петру Яну во всех аспектах, а в реванше выиграл лишь раздельным решением. В рамках второй защиты титула Стерлинг встретился с Диллашоу.

В том поединке обладатель пояса удосрочил претендента, забив его в гранд-энд-паунде во втором раунде. Но даже ту победу нельзя назвать выдающейся, поскольку Ти Джей уже в самом начале встречи получил травму плеча и ввиду повреждения просто выживал в октагоне.

В следующем противостоянии с Генри Сехудо чемпион едва не упустил свой пояс. Несмотря на огромное преимущество в габаритах, Стерлинг очень посредственно провел поединок с «SSS».

Сехудо, не дравшийся почти 3 года, оказал невероятную конкуренцию Алджамейну, стабильно выступающему раз в 6 месяцев. От провала в тот вечер Стерлинга спасли судьи — он одержал победу раздельным решением.

Глядя на такие поединки, нельзя сказать, что Алджамейн был настоящим гегемоном легчайшего дивизиона. Чемпионство американца похоже на везение. Правда, с более сильными оппонентами в полулегком весе удача сопутствовать так часто Стерлингу точно не будет.

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