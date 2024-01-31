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    Долидзе встретится с Имавовым, Добер подерется с Мойкано. Анонс карда UFC Vegas 85

    Долидзе намерен закрыть поражение от Веттори, Добер хочет сместить Мойкано с 13-й позиции легковесов

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    Нассурдин Имавов
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    Нассурдин Имавов
    4 февраля состоится турнир UFC Vegas 85. В главном бою вечера в рамках среднего веса Роман Долидзе подерется с Нассурдином Имавовым

    Бои предварительного карда

    1.Томас Петерсен встретится с Джамалом Погсом в тяжелом весе

    2. Маркель Медерос в легком дивизионе подерется с Лэндоном Киньонесом

    3. Юлия Столяренко в женском наилегчайшем весе сразится с Луаной Каролиной

    4. Джейк Билдер в полулегком дивизионе проведет бой с Джеонгом Йеонгом Ли

    5. Темба Горимба встретится в полусреднем весе с Питом Родригезом

    6. Чарльз Джонсон сразится в наилегчайшем весе с Азатом Максумом

    7. Молли Маккэн подерется в женском минимальном весе с Дианой Белбитой

    UFC Vegas 85: Dolidze vs Imavov — February 3 | Fight Promo

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок в полусреднем весе с участием Гилберта Урбины и Чарли Радтке. Оба бойца пока что мало известны на широкую публику.

    У них на двоих в UFC только 3 поединка. Гилберт дебютировал в промоушене с поражения сабмишном от Брайана Батла. Далее он закрыл свою неудачу в первом поединке, одержав победу нокаутом над Орионом Косче.

    Чарли пока что отметился только успехом в дебютном противостоянии с Майком Даймондом, которого одолел единогласным решением судей. Стилистически оба грядущих оппонента являются универсалами.

    Они сопоставимы по классу, предыдущей пройденной оппозиции и статистике в профессиональной карьере. Поэтому шансы на успех в этом противостоянии есть как у Чарли Радтке, так и у Гилберта Урбины.

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    • Очередной поединок пройдет с участием российского средневеса Алиасхаба Хизриева, который встретится с Махмудом Мурадовым. У узбекского бойца 2 победы и 2 поражения в последних четырех встречах.

    Предыдущую неудачу в противостоянии с нынешним 15-м номером рейтинга Кайо Борральо он закрыл выигранным поединком по очкам у Брайана Барберены. Хизриев провел в UFC только один бой.

    Он выиграл сабмишном у соотечественника Дениса Тюлюлина, но это было почти 2 года назад. Ввиду длительного простоя возникают вопросы о том, в какой форме россиянин подошел к очередному бою.

    Вивиан Араухо
    globallookpress.com

    В женском наилегчайшем весе проведут поединок седьмой и девятый номера рейтинга Вивиан Араухо и Наталия Силва. Девушки выиграли свои последние бои, но их текущая форма отличается друг от друга.

    Вивиан в последнее время чередует победы с поражениями и удачно конкурирует только с ветеранами. Силва, напротив, выиграла 4 поединка кряду, в двух из которых удосрочила своих противниц.

    Наталия набрала очень хороший ход и уверенно показывала себя ранее как в стойке, так и в партере. У нее есть прекрасная возможность одержать очередную победу над своей соотечественницей из Бразилии, улучшив позицию в рейтинге.

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    • Еще один поединок в полусреднем весе пройдет с участием Рэнди Брауна и Муслима Салихова. Первоначально их бой должен был состояться на UFC 296, но тогда россиянин снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

    В преддверии грядущего ивента в Лас-Вегасе расклады на поединок никак не изменились. Браун по-прежнему кандидат на попадание в топ-15. За последние 6 боев он проигрывал только нынешнему 11-му номеру рейтинга Джеку Маддалене.

    39-тилетний Салихов уже считается сбитым летчиком. Он чередует победы с поражениями и периодически проигрывает досрочно. За Брауном более лучшая актуальная форма, преимущество в скорости и габаритах.

    Рэнди выглядит для Муслима очень неудобным оппонентом. Для россиянина в данном поединке присутствует опасность абсолютно на всех этажах. И победить Салихову в этой встрече будет очень трудно.

    Имавова и Добера ожидают трудные бои

    Ренато Мойкано
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках легкого дивизиона подерутся 13-й и 15-й номера рейтинга Ренато Мойкано и Дрю Добер. У бразильца ранее было 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти боях.

    Проигрывал он только бойцам из первой десятки рейтинга, включая бывшего чемпиона этой категории Рафаэля Дос Аньоса и нынешнего восьмого номера Рафаэля Физиева. Последний бой Мойкано проходил в ноябре 2022-го.

    В апреле прошлого года бразилец в преддверии поединка с Арманом Царукяном получил травму, на восстановление которой ему потребовалось почти полгода. Стилистически Ренато является борцом.

    Он один из самых опытных грэпплеров дивизиона с восемью победами в карьере сабмишнами. Добер ярко выраженный ударник. У него 4 победы и поражение нокаутом от Мэтта Фреволы в предыдущих пяти боях.

    Дрю обладает довольно мощным ударом, однако испытывает проблемы с сильными борцами. Противостояние против очередного представителя БЖЖ станет для американца настоящей проверкой на прочность.

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    • В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона подерутся восьмой и 11-й номера рейтинга Роман Долидзе и Нассурдин Имавов. Грузин плавно подходит к своему пику. Недавно он шел на серии из трех досрочных побед нокаутами.

    В последнем поединке Роман хорошо проявил себя против бывшего претендента на титул Марвина Веттори, над которым доминировал все 3 раунда. Поражение Долидзе в той встрече судейским решением выглядит не более, чем ограблением.

    Роман очень техничный и тактически обученный кикбоксер. Он довольно легко подбирает удобную для себя дистанцию, обладает хорошей точностью ударов, а также навязывает конкуренцию соперникам еще и в партере.

    Имавов до недавнего времени считался теневой угрозой для всего дивизиона, однако Шон Стрикленд разрушил хайп вокруг француза, перебив того в одностороннем порядке.

    После поединка с бывшим чемпионом Нассурдин встретился в клетке с его одноклубником Крисом Кертисом. Тот бой был признан несостоявшимся, и поэтому сделать какие-либо выводы по нему очень сложно.

    Исходя из текущей статистики и актуальной формы участников главного боя, у Долидзе гораздо больше шансов на успех. Против такого мощного оппонента Имавову в нынешнем состоянии поможет только лаки-панч.

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