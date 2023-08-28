Холлоуэй отправил на пенсию «Корейского зомби», Смит с трудом одолел Спэнна. Обзор карда UFC Singapore

26 августа состоялся турнир UFC Singapore. В главном событии вечера встретились Макс Холлоуэй и «Корейский Зомби»

Результаты боев предварительного карда

1. Сеунгву Чой в полулегком весе победил единогласным решением судей Ярно Эрренса

2. На Лянь в женском наилегчайшем весе уступила нокаутом во втором раунде Джейджей Олдрич

3. Юсаку Киношита в полусреднем весе проиграл нокаутом в первом раунде Билли Голфу

4. Сонг Кинан в полусреднем весе одолел единогласным решением судей Роналдо Бедоя

5. Чиди Нджокуани в среднем дивизионе уступил нокаутом в первом раунде Михалу Олексейчуку

6. Тошиоми Казами в легчайшем дивизионе потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Гарретта Армфилда

7. Вальдо Кортес-Акоста в тяжелом весе нокаутировал в первом раунде Лукаса Бжески

Лучшие моменты турнира UFC Сингапур

Бои основного карда

Основной кард турнира в Сингапуре открывал поединок в тяжелом весе с участием Джуниора Тафы и Паркера Портера. Более опытный американец попытался застать своего соперника врасплох уже в самом начале встречи.

38-летний Портер прижал новозеландца к сетке и стал размениваться с ним ударами в клинче. Тафа, в свою очередь, удачно контратаковал, и в одном из эпизодов при разрыве дистанции потряс Паркера мощным коленом в голову.

Американец был серьезно потрясен. Он вновь прижал Джуниора спиной к сетке, пытаясь по максимуму тянуть время, чтобы прийти в себя. От Тафы последовала очередная серия из нескольких ударов, последний из которых попал прямо в висок Портера.

Американец сразу же рухнул на настил, а судья остановил поединок. Таким образом, Джуниор закрыл предыдущее поражение в дебюте от Мохаммеда Усмана, одержав свою первую победу в UFC.

Следующий бой проходил женском наилегчайшем весе между Эрин Бланчфилд и Тайлой Сантос. Девушки подходили к очному противостоянию в качестве третьего и четвертого номеров рейтинга.

Их поединок начался с нескольких разменов в стойке. В стартовом отрезке Тайла держала соперницу на удобной для себя дистанции и гораздо чаще попадала джебом. После перерыва Бланчфилд удалось перехватить инициативу в данном поединке.

Ключевым стал эпизод, когда Сантос попыталась пройти сопернице в ноги. Однако тейкдаун со стороны бразильянки закончился тем, что Эрин заняла выгодную позицию в партере сверху.

До конца второго отрезка американка удерживала Тайлу на земле, работая первым номером. В заключительной пятиминутке Бланчфилд на фоне усталости соперницы нанесла ей несколько плотных попаданий в клинче у сетки.

Сантос сумела ответить лишь серией хуков в самом конце встречи. Все трое судей показали на карточках счет 29-28 в пользу Бланчфилд. 24-летняя американка одержала в UFC уже шестую победу кряду. После очередного успеха она потребовала от руководства промоушена титульный поединок против Грассо или Шевченко.

Эрин Бланчфилд globallookpress.com

В легчайшем весе состоялся бой между Риньей Накамурой и Ферни Гарсией. Встреча началась с того, что парни немного поработали в стойке. Далее японец удачно перевел соперника в партер и попытался выйти на сабмишн.

Гарсия сумел выбраться из тяжелого положения и достоять до конца раунда, но после перерыва бой также продолжился в партере. Накамура в погоне за досрочной победой чуть не попался на гильотину от Ферни. А ближе к концу раунда японец уже сам едва не провел оппоненту кимуру.

Гарсии не удалось избежать борьбы и в заключительном отрезке. Ему вновь пришлось отбиваться от японца в партере. Ферни все-таки сумел подняться на ноги, но так ничего и не показал в стойке.

Напротив, американец пропустил от Риньи хай-кик и едва не упал в нокаут. Гарсии удалось продержаться до финального свистка, однако данный поединок он проиграл единогласным решением судей.

В полулегком дивизионе встретились Гига Чикадзе и Алекс Касерес, девятый и 15-й номера рейтинга. Простой в полтора года в связи с травмой колена явно сказался на грузинском бойце.

Начало встречи осталось за Касересом, который постоянно прессинговал противника. Чикадзе дрался очень аккуратно, и взвинтил темп он только после перерыва. Гига грамотно пробивал по лоу-кики и мидл-кики, замедляя американца.

Касерес часто играл на публику, используя удары ногами с разворота и бэкфисты. В заключительном раунде Чикадзе продолжил прессинговать соперника, однако жестких попаданий с его стороны не было.

В целом, поединок выглядел очень ровным. Он продлился все 3 раунда и пришлось обратиться к судьям. По количеству точных попаданий Чикадзе оказался чуть лучше Касереса. Все рефери показали одинаковый счет 30:27 в пользу грузинского бойца.

Риск Спэнна и «Корейского зомби» не оправдал себя

Райан Спэнн globallookpress.com

В со-главном поединке вечера в полутяжелом дивизионе сошлись Энтони Смит и Райан Спэнн. Перед началом встречи бойцы располагались на восьмой и десятой позициях в ростере.

Однако поначалу поединка Спэнн явно не соответствовал своему месту в топ-10. Смит подчистую перебил «Супермена» в стойке. В голову Райана залетела несколько тяжелых попаданий и казалось, что поединок для него скоро закончится.

После столь обескураживающего начало Спэнну удалось перевернуть поединок в свою пользу. Он потряс Энтони мощным левым хуком, после которого бывший претендент на титул рухнул на канвас.

Спэнн потратил все силы на то, чтобы добить потрясенного соперника. Смит, находясь под градом ударов, вцепился в ногу оппонента, пытаясь перевести его на землю. По окончании второго раунда у Энтони над левым глазом была серьезная гематома.

Однако врачи разрешили Смиту продолжить бой. На концовку сил у Райана практически не осталось. Медленный темп и нечастые размены в стойке были на руку Энтони. Он забрал заключительный раунд и в итоге одержал победу над Спэнном раздельным решением судей.

В главном событии вечера встретились Макс Холлоуэй и «Корейский зомби», первый и восьмой номера рейтинга полулегкого дивизиона. Чон Чхан выдал яркое начало, нанеся в голову экс-чемпиона ряд плотных попаданий.

Сон очень грамотно уходил из-под прессинга Холлоуэя. Американец выглядел немного растерянным и не понимал, что ему делать. После перерыва Холлоуэй начал попадать по сопернику гораздо чаще.

После очередной удачной серии от Макса «Корейский зомби» оказался на настиле. Оказавшись на земле, Холлоуэй попытался закончить поединок удушающим приемом. Сон, спустя полминуты, сумел освободиться от гильотины и продолжил поединок в стойке.

В начале третьего отрезка «Корейский зомби» решил зарубиться с Максом. Оба наносили друг другу очень жесткие попадания. Победителем из этой рубки вышел Холлоуэй, чей подбородок оказался гораздо крепче.

Пытаясь обрушить на Макса град ударов, Сон полностью забыл про защиту. Чон Чхан наткнулся на мощнейший боковый с правой, после которого без чувств рухнул на землю.

Холлоуэй одержал очередную яркую победу нокаутом, а «Корейский зомби» по окончании данного поединка объявил о завершении профессиональной карьеры.