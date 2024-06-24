Уиттакер нокаутировал Алискерова, Волков победил Павловича. Обзор карда UFC Saudi Arabia

В ночь с 22 на 23 июня состоялся турнир UFC Saudi Arabia. В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона встретились Роберт Уиттакер и Икрам Алискеров

Результаты боев предварительного карда

1. Лонг Сяо одолел раздельным решением судей Чо Хана Ли в легчайшем весе

2. Магомед Гаджиясулов в полутяжелом весе решением большинства победил Брендсона Рибейро

3. Муин Гафуров в легчайшем дивизионе единогласным решением судей одолел Кюн Хо Ханга

4. Ринат Фахретдинов в полусреднем весе раздельным решением одолел Никласа Далби

5. Насрат Хакпараст раздельным решением победил Джареда Гордона в легком весе

6. Мухаммаджон Наимов уступил удушающим приемом в третьем раунде Филипу Лиме в полулегком весе

Лучшие моменты турнира UFC Саудовская Аравия

Бои основного карда

Основной кард турнира в Саудовской Аравии открывал поединок в полутяжелом весе с участием Джонни Уокера и Волкана Оздемира, занимавших в преддверии очной встречи седьмую и девятую позиции в рейтинге. Это противостояние началось без затяжной разведки.

Оздемир сразу пошел вперед с ударами и было видно, что Уокер явно не ожидал активного прессинга на старте встречи. Бразилец довольно много пропускал и просто не успевал реагировать на попадания оппонента. Волкан серией джебов потряс Джонни.

Тот от безысходности пошел в партер, но швейцарец легко заблокировал его тейкдаун. Впрочем, на какое-то время Уокеру удалось завязать противника в клинче. Правда, как только бойцы оказались в центре октагона, дистанция между ними разорвалась.

Уокер попытался выбросить неуклюжее колено в прыжке, после которого упал. Поднявшись на ноги, Джонни был зажат Оздемиром у сетки. Волкан принялся его расстреливать размашистыми ударами и в итоге мощным апперкотом отправил бразильца в нокаут уже в первом раунде.

Джонни Уокер globallookpress.com

Следующий поединок состоялся в среднем весе с участием Шарабутдина Магомедова и Антонио Троколи. Россиянин в привычной для себя манере принялся обрабатывать ноги оппонента лоу-киками. Также он периодически выбрасывал мощные мидл-кики в область печени.

После перерыва тактическая работа от Магомедова продолжилась. Антонио еле передвигался по октагону и выжидал момент для тейкдауна. Бразилец попытался стянуть Шару Буллета вниз, но безуспешно. Дагестанец, в свою очередь, продолжил разбивать визави в стойке.

В третьем отрезке Троколи окончательно замедлился. Бразилец стоял на одном месте и съедал все лоу-кики, которые выбрасывал Шарабутдин. Отчаянные попытки клинча и тейкдаунов также остались безуспешными — сил у бразильца на перевод практически не было.

Закончилось все после того, как Шара Буллет серией хуков потряс бразильца, отправив его в нокдаун. Судья тут же вмешался и остановил поединок, присудив Магомедову победу техническим нокаутом. Россиянин сохранил ноль в графе поражений и заслужил более статусного соперника.

Очередной поединок основного карда также состоялся в среднем весе. На этот раз в клетку вышли бывший претендент на временный титул Келвин Гастелум и экс-представитель топ-15 в категории до 77,1 кг Даниэль Родригез. Поединок начался с тактической разведки в стойке.

Поначалу Родригез выглядел довольно неплохо. Он грамотно работал на контратаках, но Гастелум ближе к концу стартового раунда удивил — пошел вперед за тейкдауном и стянул Даниэля на землю, где контролировал его вплоть до конца отрезка. После перерыва парни продолжили осаждать друг друга панчами в стойке.

И в такой пассивной перестрелке на ближней дистанции Гастелуму было очень комфортно. К заключительному отрезку Родригез окончательно выдохся. Он лишь изредка отвечал одиночными контрвыпадами на постоянные атаки соперника.

Гастелум немного поработал в стойке, а потом снова борьба, в которой Родригез выглядел очень слабо. Финишировать Даниэля экс-претенденту на временный титул не хватило времени. Впрочем, Келвин сделал достаточно для победы и забрал поединок в свой актив единогласным решением судей.

Уиттакер и Волков одержали важнейшие победы

Сергей Павлович globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона встретились третий и пятый номера рейтинга Сергей Павлович и Александр Волков. «Драго» сходу отдал территориальное пространство противнику, действуя вторым номером. Однако, несмотря на давление, Павлович никак не мог достать до головы соперника.

Сергей постепенно резал углы и пытался выйти на удобную для себя дистанцию, с целью нанести одно мощное попадание. Однако попасть по Волкову оказалось не так и просто. Александр грамотно перекрывался и удачно контратаковал.

После перерыва ситуация не изменилась. Александр выглядел заметно лучше. Он спокойно работал по этажам: выбрасывал джебы, пробивал мидл-кики и лоу-кики, которые сильно замедлили Павловича. У Сергея мало что получалось.

А на финишной части поединка он еще и пропустил мощную двойку и едва не упал на канвас. Тем менее, Волков не рискнул добивать соотечественника, потому как боялся наткнуться на нокаутирующий удар. От безысходности Павлович попытался побороться. Он заклинчевал Александра у сетки и на этом все закончилось.

На последних секундах встречи Павлович даже не попытался обрушить на противника град ударов, а просто доработал в спокойном темпе. Результат получился более, чем справедливым. Волков одержал победу единогласным решением судей и продлил свой винстрик до четырех боев.

UFC Саудовская Аравия: Александр Волков — Слова после боя

В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоялся поединок бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера, ныне третьего номера ростера, и Икрама Алискерова, согласившегося заменить Хамзата Чимаева на коротком уведомлении.

И в этом противостоянии все завершилось довольно быстро. Парни выбросили несколько ударов по воздуху, но затем Роберт нанес плотный джеб и подбил россиянина. У Икрама сразу же подкосились ноги и он стал отходить назад.

Уиттакер мгновенно побежал добивать его. Он нанес несколько ударов, которые прошли по касательной, но апперкот с правой нашел подбородок Алискерова. Дагестанец рухнул на настил, тем самым заставил вмешаться рефери и остановить этот поединок.

Резко взлететь вверх по карьерной лестнице у Икрама не вышло — Уиттакер одержал убедительную победу техническим нокаутом за 2 минуты, сохранил третью строчку в рейтинге и подтвердил статус одного из сильнейших средневесов в мире. Роберт по окончании боя заявил, что не против свести счеты с Чимаевым.

Но согласен он драться с ним уже на своей домашней территории в Австралии, в Перте. Что касается Икрама, то для него в UFC все только начинается. У россиянина еще будет возможность попасть в топ-15 средневесов, но придется потратить на это больше времени, чем планировалось.