Оливейра, Холлоуэй и еще 4 соперника для Чендлера вместо Макгрегора

У Майкла Чендлера сорвался поединок на UFC 303 против Конора Макгрегора. Пришло время подобрать другого соперника для бывшего претендента на титул в легком весе

1.Арман Царукян

Арман уже не раз критиковал Майкла за долгое ожидание Конора, а также насмехался над ним в соцсетях:

«Чендлер глупец, если верит, что он подерется против Макгрегора. Гораздо лучше было бы принять вызов с молодым и амбициозным соперником», — написал Царукян, намекая на их очный поединок.

Впрочем, раньше актуальности в их противостоянии было гораздо больше, чем сейчас. Чендлер уже выпал из топ-5 легкого дивизиона, а Арман, напротив, возглавил рейтинг. Сейчас он следующий претендент на титул, но при некоторых обстоятельствах бой с Чендлером может состояться.

Если Царукян не сумеет отобрать титул у Махачева, то ему нужна будет победа над статусным соперником, каковым американец и является. Также они могут подраться в случае перехода Ислама в полусредний вес за вторым титул. Возможно, при таких обстоятельствах UFC даже введет временный пояс.

Чендлеру уже 38 лет и он не дрался 2 года. При этом американец до сих пор занимает шестое место в рейтинге легковесов. Пришло время устроить Майклу очередную проверку на прочность. И Царукян в этом плане подходящий соперник.

2. Матеуш Гамрот

Arman Tsarukyan vs Mateusz Gamrot UFC Fight night full fight

Польский легковес Гамрот, занимающий пятую строчку в рейтинге, как и Царукян, не один раз бросал вызов Чендлеру. Стилистически это очень интересный поединок, потому как оба бойца обладают внушительной борцовской базой.

Матеуш побеждал даже Царукяна, успешно переводя и контролируя его в партере. Чендлер ранее неплохо смотрелся в поединке с Дастином Порье, но из-за ужасного плана на бой проиграл ему удушающим приемом.

Гамрот и Чендлер во многом похожи, но в тоже время и отличаются друг от друга. Поляк более спокойный и расчетливый. Он действует по принципу добиться победы любой ценой. Иногда его поединки смотрятся скучными и вязкими.

Тем временем, Чендлер любитель открытых боев. Жаркие размены вблизи, открытая рубка без защиты и эффектные тейкдауны — стихия Майкла. Но по силам ли ему справится в тактическом плане с полной противоположностью самого себя? Вопрос очень интересный…

3. Рафаэль Дос Аньос

Рафаэль Дос Аньос globallookpress.com

Дос Аньос выглядит беспроигрышным вариантом на тот случай, если Чендлер окажется не готов конкурировать с Гамротом или Царукяном после длительного простоя. Выбрать соперника попроще для того, чтобы плавно втянуться в бои — вполне логично.

Дос Аньос именитый ветеран. Он экс-чемпион легкого дивизиона, который в свои 40 лет до сих числится в топ-15 легковесов, но при этом дерется исключительно ради денег и больше ни на что не претендует в дивизионе. Тому же Гамроту недавно он дал трудный бой, хоть и проиграл по очкам.

Чендлеру легко с ним тоже не будет, но шансы на победу у Майкла довольно неплохие за счет преимущества в физической мощи. Дос Аньос явно не против протестировать Чендлера. Однако накануне бразилец заявил, что больше не хочет драться в легком весе.

Впрочем, почему бы им тогда и не провести бой в рамках полусреднего дивизиона? За победу над Дос Аньосом Чендлер в любом случае никак не продвинется в рейтингах. Так что особой разницы, в каком весе состоится поединок нет. Главное — это выйти и подраться.

4. Александр Волкановски

Алекс Волкановски (справа) globallookpress.com

Неутомимый Алекс Волкановски даже после двух досрочных поражений кряду от Ислама Махачева и Илии Топурии рвется в бой и хочет выйти в клетку, как можно скорее. Накануне экс-чемпион полулегковесов UFC утверждал, что готов на коротком уведомлении подраться с любым из пары Чендлер-Макгрегор.

Такой бой точно будет иметь смысл для каждого. Александр ранее хотел взять второй пояс. После проигрыша в реванше от Махачева он сообщил, что готов снова попытаться дойти до золота в категории до 70,3 кг. Конечно, в нынешних условиях третий титульник ему не дадут.

Но в случае победы над Чендлером, который идет шестым в рейтинге, австралиец станет полноправным участником титульной гонки в легком весе. Но какая выгода для Майкла в таком поединке? И тут ответ очень прост — это деньги.

Ведь только ради большого гонорара Майкл столько времени ждал возвращения Конора. Волкановски это не Макгрегор, но он одна из главных звезд лиги. За поединок с Алексом Майклу заплатят 3-4 миллиона долларов. Утешительный приз в виде такой суммы гораздо лучше, чем ничего за двухлетнее ожидание ирландца.

5. Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра globallookpress.com

Оливейра — еще один боец, который готов был страховать поединок Чендлера и Макгрегора. В мае 2021-го Майкл уже дрался с Чарльзом в битве за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Тогда парни закатили очень зрелищный бой.

Майкл мог финишировать Оливейру уже в первом раунде. Он потряс его, но не сумел добить и в итоге сам был нокаутирован на старте второго отрезка. Для бразильца, недавно проигравшего Царукяну, встреча с Чендлером это отличная возможность закрыть последнюю неудачу.

Для самого Майкла это не только шанс заработать какие-то деньги, но и отыграться за проигрыш трехлетней давности. Вдобавок, если Чендлер сумеет пройти Оливейру, то далее, вероятно, получит еще один титульный поединок в легком весе.

6. Макс Холлоуэй

Макс Холлоуэй (справа) globallookpress.com

Что точно имеет для Чендлера смысл, так это поединок с Максом Холлоуэй за пояс BMF. «Благословенный» на UFC 300 жестко нокаутировал Джастина Гейджи, после чего объявил о возвращении в полулегкий вес. Однако матчмейкеры пока не спешат его сводить с новым чемпионом Илией Топурией.

Макс явно не хочет простаивать без боев. Поэтому он готов к любым вызовам. А поединок Холлоуэя и Чендлера — это то противостояние, от которого будут в выигрыше абсолютно все. В последнее время пояс BMF стал актуальным трофеем, и в этом заключается мотивация для самих бойцов.

Для промоушена такая битва — очередной шанс заработать целое состояние на продаже PPV. Зрители, как всегда, хотят получить в клетке шоу, а Майкл и Макс вполне могут его устроить ввиду своих безбашенных стилей. Каждый поединок с участием Чендлера и Холлоуэя выглядит настоящим триллером и боевиком.

Потенциально их встреча даже может претендовать на звание лучшего боя года, если, конечно, развязка противостояния получится не менее драматичной, чем в битве Холлоуэя с Гейджи на UFC 300.